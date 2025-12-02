1378-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:30 У Покровську тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові, повідомило оперативне командування "Схід":

Загарбники, скориставшись густим туманом, зробили чергову спробу “флагофтику” в одному з районів міста, щоб пропагандисти використали це як доказ взяття під контроль всього Покровська. Після цього вони поспіхом втекли, триває зачистка ворожих груп.

Намагання окупантів створювати пропагандистські ілюстрації того, що вони начебто контролюють місто, ведуть до суттєвих втрат їх живої сили.

Попри несприятливі погодні умови, наші підрозділи не припиняють повітряну розвідку, коригування та вогневе ураження груп противника.

У Мирнограді українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста.

Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів всім необхідним.

11:05 Внаслідок російських атак на енергооб’єкти у кількох регіонах на ранок є знеструмлені споживачі на Одещині, Донеччині, Харківщині та Дніпропетровщині, повідомили в Укренерго.

Через попередні масовані ракетно-дронові атаки в усіх регіонах України сьогодні вимушено застосовуються заходи обмеження споживання: погодинні відключення обсягом від 0,5 до 3 черг, а також графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

11:00 Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання, повідомили в Укренерго. Станом на 9:30 його рівень був на 2% вищим, ніж в цей же час вчора. Причина таких змін – зниження температури повітря, а також хмарна погода на всій території України, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі.

Вчорадобовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,7% нижчим, ніж максимум попереднього робочого дня.

10:45 Російський ударний безпілотник влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок у Краматорську Донецької області, загинула людина, повідомили в ДСНС.

10:35 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 62-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда - ТОТ АР Криму та Донецька, понад 35 із них – "шахеди".

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 39 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів (63%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 8 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 991 із 1173 запущених по Україні БпЛА (разом – 85%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

333,2% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

136,4% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

1126,1% артилерійських систем (з них 2,6% за минулий тиждень),

138,4% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

89,5% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

34,5% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Вночі російські війська завдали чергового масованого удару по півдню Одещини із застосуванням безпілотників типу Shahed, ціллю атаки стали об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури, повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Постраждав енергетичний обʼєкт, адміністративна будівля, а також окремі домогосподарства приватного сектору.

09:40 Впродовж минулої доби війська РФ завдали 663 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Мирні жителі не постраждали.

09:35 Кілька об’єктів інфраструктури постраждали внаслідок атак ворога на Миколаївську область за минулу добу, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Двоє людей отримали гостру реакцію на стрес.

09:25 Внаслідок російської атаки на Дніпропетровщину вночі постраждали дві людини, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 226 бойових зіткнень. Вчора противник завдав одного ракетного та 66 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 192 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 3 547 обстрілів, зокрема 112 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3 228 дронів-камікадзе. Авіаційного удару зазнав населений пункт Зазірки Сумської області. За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу ворога. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три бойові зіткнення. Противник завдав чотирьох авіаційних ударів, скинувши 18 керованих авіабомб, здійснив 116 обстрілів, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник 14 разів атакував позиції українських захисників у районах Вовчанська, Ізбицького, Синельникового, Обухівки та Нововасилівки. На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять бойових зіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника поблизу Піщаного, Петропавлівки, Глушківки, Шийківки та Новоплатонівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах Дружелюбівки, Твердохлібового, Карпівки, Середнього, Шандриголового, Новоселівки, Дробишевого, Ставків та Зарічного. На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили вісім наступальних дій загарбників у районах Ямполя, Платонівки, Діброви, Федорівки та Серебрянки. На Краматорському напрямку ворог чотири рази атакував позиції наших захисників у районах Пазеного, Миколаївки та Ступочок. На Костянтинівському напрямку противник здійснив 22 атаки у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру, Софіївки, Щербинівки, Іванівки та у бік населених пунктів Миколайпілля, Костянтинівка й Бересток. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 72 штурмові дії агресора у районах Нового Шахового, Дорожнього, Никанорівки, Білицького, Шахового, Родинського, Мирнограда, Новоекономічного, Рівного, Покровська, Звірового, Котлиного, Удачного, Молодецького, Новопідгороднього, Філії та у бік населеного пункту Гришине. На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 22 атаки у районах Олександрограда, Соснівки, Вербового, Вишневого, Єгорівки, Привільного, Зеленого Гаю, Ялти, Красногірського, Павлівки та Рибного. На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 18 ворожих спроб просунутися вперед у районах Затишшя, Нового Запоріжжя, Зеленого Гаю, Варварівки, Привільного та Гуляйполя. На Оріхівському напрямку минулої доби ворог не проводив наступальних дій. На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили дві ворожі атаки у напрямку Антонівки. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Втрати російських загарбників за минулу добу склали 1 110 осіб. Також українські воїни знешкодили одну бойову броньовану машину, 14 артилерійських систем, 51 безпілотний літальний апарат, 58 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• За повідомленнями, американо-українські переговори продовжилися у Флориді 1 грудня напередодні зустрічі спеціального посланника США на Близькому Сході Стіва Віткоффа з президентом Росії Володимиром Путіним 2 грудня, на якій мав бути представлений американо-український мирний план.

• Кремль створює передвисуває умови, щоб утриматися від публічного обговорення результатів зустрічі США і Росії 2 грудня, можливо, з метою затуманити ймовірну відмову Росії від американо-українського мирного плану.

• Популярні російські військові блогери продовжують підривати зусилля Кремля, спрямовані на те, щоб представити російську перемогу в Україні як неминучу або невідворотну.

• Поки що не підтверджено, що російські війська захопили весь Покровськ, незважаючи на те, що вони діють у місті вже понад 120 днів.

• Європейські союзники України продовжують надавати військову допомогу та підтримку зростаючій оборонній промисловій базі України.

• Російські військові продовжують реалізовувати давні плани щодо формування нових російських дивізій у рамках переходу російських збройних сил до структури, заснованої на маневрених дивізіях, ймовірно, з метою підготовки до можливої майбутньої війни з НАТО.

• Вторгнення повітряних куль у повітряний простір НАТО продовжують закривати литовські аеропорти.