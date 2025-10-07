Трамп заявив, що «певним чином» ухвалив рішення про надання Україні «Томагавків».

Він уточнив, що хоче лише знати, як Україна ці ракети використає.

 

 

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що фактично ухвалив рішення про постачання крилатих ракет Tomahawk Україні. Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів у Білому домі. Трамп зазначив, що «певним чином ухвалив рішення» (sort of made a decision) про постачання ракет Україні. Про це повідомляє інформаційна аґенція Reuters.

 

При цьому Трамп уточнив, що спочатку хотів би знати відповіді на запитання, як Україна має намір використати ці ракети. «Думаю, я хочу знати, що вони (українці, – ред.) з ними зроблять. Куди вони їх скерують? Думаю, мені доведеться запитати про це. Я б поставив певні питання. Я не збираюся добиватися ескалації цієї війни», – зазначив він.

 

Колишній спеціальний представник США в Україні Курт Волкер висловив своє припущення, що саме брехня Путіна Трампові щодо намірів припинити війну в Україні спонукала американського президента погодитися на постачання Києву ракет Tomahawk. «Трамп засмучений. Путін пообіцяв йому, що проведе перемовини і зустрінеться зі Зеленським. Путін пообіцяв це, коли Трамп зустрічався з європейськими лідерами у Білому домі. Трамп пішов і зателефонував Путіну, який на той момент погодився», – сказав Волкер.

 

Напередодні диктатор Росії Путін заявив в інтерв'ю одному з російських пропагандистських каналів, що постачання США ракет Tomahawk до України «призведе до руйнування позитивної тенденції, яка намітилася» в російсько-американських відносинах.

 

07.10.2025

