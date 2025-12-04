1380-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:05 Через нічні російські атаки на енергооб’єкти є знеструмлені споживачі у Донецькій, Одеській і Дніпропетровській областях, повідомили в Укренерго. Внаслідок попередніх масованих ракетно-дронових атак в усіх регіонах України вимушено застосовуються заходи обмеження споживання: графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу та погодинні відключення обсягом від 0,5 до 3 черг.

11:00 Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання, повідомили в Укренерго. Станом на 09:30 його рівень був на 1,7% вищим, ніж в цей час вчора. Причина – встановлення хмарної погоди майже на всій території України, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня.

10:20 Вночі (з 18:00) росіяни атакували двома балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської області РФ та ТОТ АР Крим, а також 138 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Брянськ РФ, Чауда ТОТ АР Крим, близько 85 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 114 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів (83%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичних ракет та 24 ударних БпЛА на 14 локаціях.

За минулі сім днів було збито/подавлено 1024 із 1190 запущених по Україні БпЛА (разом – 86%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

333,5% танків (з них 0,5% за минулий тиждень),

136,4% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1127,4% артилерійських систем (з них 2,6% за минулий тиждень),

138,8% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

89,5% засобів ППО (з них 0% за минулий тиждень),

34,5% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Внаслідок нічної атаки російських безпілотників постраждали семеро одеситів, виникла пожежа на об’єкті енергетичної інфраструктури, пошкоджено адмінбудівлю, повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

09:35 Вночі росіяни атакували ударними безпілотниками населені пункти Харківської області, в Куп’янському районі є постраждала, повідомляє Держслужба з НС.

09:30 Російські війська за добу здійснили більше 900 обстрілів по 23 населених пунктах Запорізької області, повідомив голова ОВА Іван Федоров. В Пологівському районі поранено чоловіка.

09:25 В лікарні померла 6-річна дитина, поранена вчора через артобстріл росіянами Дніпровського району Херсона, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

09:20 Сьогодні у Маямі запланована зустріч секретаря Ради національної безпеки і оборони України Рустема Умєрова з переговорниками президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 170 бойових зіткнень. Вчора противник завдав трьох ракетних та 62 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 177 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4301 обстріл, зокрема 121 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5251 дронів-камікадзе. За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили одну гармату ворога. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося чотири бойових зіткнення. Противник завдав двох авіаційних ударів, скинувши при цьому три керовані авіаційні бомби, здійснив 203 обстріли, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник 17 разів атакував позиції українських захисників в районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Синельникове, Амбарне, Приліпка та в напрямку Колодязного, Кутьківки. На Куп’янському напрямку вчора відбулося два бойові зіткнення. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника в районах Піщаного та Петропавлівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 10 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Надія, Дерилове, Греківка, Новоєгорівка, Зарічне, Мирне, Торське та в бік населеного пункту Ставки. На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили десять наступальних дій загарбників поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки та Сіверська. На Краматорському напрямку ворог три рази атакував позиції наших захисників в районі Часового Яру. На Костянтинівському напрямку противник здійснив 29 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Клебан-Бик, Русин Яр та в напрямках Новопавлівки, Степанівки й Торського. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 45 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Нове Шахове, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Никанорівка, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка, Філія, та у бік Софіївки, Білицького й Гришиного. На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 14 атак в районах населених пунктів Ялта, Соснівка, Вербове, Олександроград, Рибне, Красногірське, Вишневе та Привільне. На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 12 ворожих спробу просунутися вперед у районах населених пунктів Затишшя, Гуляйполе та в напрямку Прилук, Добропілля й Варварівки. На Оріхівському напрямку минулої доби ворог не проводив наступальних дій. На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили три ворожі атаки в районі Антонівського мосту. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Втрати російських загарбників за минулу добу становили 1140 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, три бойові броньовані машини, 29 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 245 безпілотних літальних апаратів, 125 одиниць автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Державний секретар США Марко Рубіо визнав, що теорія перемоги та тактика переговорів російського президента Путіна базуються на припущенні, що Росія може витримати виснажливу війну проти Заходу та України.

• Представники Кремля продовжують відмовлятися публічно обговорювати результати зустрічі між США та Росією, що відбулася 2 грудня, як і передбачав ISW.

• Кремль знову поширює наративи про те, що Одеса є російським містом.

• Російські війська досягли тактичного прориву на північний схід і схід від Гуляйполя в середині листопада 2025 року, ймовірно, частково завдяки концентрації та задіянні угруповання сил, порівнянного за розміром з тим, що діє в напрямку Покровськ–Добропілля.

• Тактичний прорив 5-ї ВПС на північ і північний схід від Гуляйполя може дозволити російським військам досягти оперативних успіхів як у напрямку Гуляйполя, так і в напрямку Оріхова. Однак здатність Росії скористатися таким проривом значною мірою залежить від опору України та недопущення переправи російських військ через річки.

• Високопоставлені чиновники Кремля продовжують створювати передумови для виправдання потенційної майбутньої агресії Росії проти Молдови та країн Балтії.

• Кремль намагається мобілізувати російське та білоруське громадянське суспільство, включаючи білоруські організації та Російську православну церкву, щоб заручитися підтримкою війни в Україні та вплинути на кампанії в усьому світі.

• Європейські союзники України продовжують надавати їй військову допомогу та підтримку.