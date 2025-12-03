1379-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:45 Внаслідок нічної атаки російських БпЛА у Дніпропетровській області двоє людей загинули і троє поранено, повідомив в.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко.

09:40 Впродовж минулої доби росіяни завдали 907 ударів по 25 населених пунктах Запорізької області, одна людина отримав поранення, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

09:30 Європейська Рада та Європарламент уклали попередню угоду про регулювання поступового припинення імпорту російського природного газу. Документ запроваджує юридично обов'язкову поетапну заборону на імпорт зрідженого природного газу та трубопровідного газу з Росії, з повною забороною з кінця 2026 року та осені 2027 оку відповідно. Для короткострокових контрактів на постачання, укладених до 17 червня 2025 року, заборона на імпорт російського газу застосовуватиметься з 25 квітня 2026 року для ЗПГ та з 17 червня 2026 року для трубопровідного газу; для довгострокових контрактів на імпорт ЗПГ заборона застосовуватиметься з 1 січня 2027 року відповідно до 19-го пакету санкцій; щодо довгострокових контрактів на імпорт трубопровідного газу заборона набуде чинності 30 вересня 2027 року за умови виконання цільових показників заповнення сховищ, передбачених у регламенті про зберігання газу, та не пізніше 1 листопада 2027 року.

09:25 Після завершення розмови Путіна зі спецпосланцями Трампа Віткоффом й Кушнером помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що компромісу щодо війни в Україні сторони не досягли.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 201 боєзіткнення. Вчора противник завдав одного ракетного та 52 авіаційні удари, застосував одну ракету й скинув 153 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 3787 обстрілів, зокрема 50 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4406 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаційних ударів зокрема по районах населених пунктів Куп’янськ, Ківшарівка Харківської області; Покровське, Михайло-Заводське, Данилівка Дніпропетровської області; Ясногірка Донецької області; Добропілля, Новояковлівка, Нове Запоріжжя, Гуляйполе, Воздвижівка, Залізничне Запорізької області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили сім атак росіян. Минулої доби противник здійснив 163 обстріли, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 15 атак противника в районах населених пунктів Приліпка, Стариця, Синельникове, Вовчанськ та у бік Колодязного й Ізбицького. На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Сеньківка, Петропавлівка, Піщане та Нова Кругляківка. На Лиманському напрямку ворог атакував 31 раз, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Нововодяне, Новоєгорівка, Греківка, Новомихайлівка, Середнє, Карпівка, Шандриголове, Колодязі, Мирне, Зарічне та у бік Степового. На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили 12 атак противника поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Сіверська та Федорівки. На Краматорському напрямку за минулу добу боєзіткнень не зафіксовано. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 27 атак в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Яблунівка та Русин Яр. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки. На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 18 атак в районах населених пунктів Ялта, Товсте, Зелений Гай, Олександроград, Соснівка, Вербове, Красногірське та Привільне. На Гуляйпільському напрямку зафіксовано п’ять бойових зіткнень, ворог наступав у районах населених пунктів Затишшя, Гуляйполе та у бік населеного пункту Прилуки. На Оріхівському напрямку минулої доби окупанти наступальних дій не проводили. На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну спробу штурму у районі Антонівського мосту. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1200 осіб. Також українські воїни знешкодили шість танків, три бойові броньовані машини, 12 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, 90 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 47 одиниць автомобільної й одиницю спеціальної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Володимир Путін відхилив мирну пропозицію США та України під час зустрічі з американським делегатом у Москві 2 грудня і, як і раніше, навряд чи погодиться на будь-які компроміси, що не відповідають його початковим військовим цілям.

• Напередодні зустрічі США та Росії 2 грудня, ймовірно, щоб змусити Захід погодитися на абсолютні вимоги Росії Кремль посилив когнітивну війну, метою якої є створення враження, що перемога Росії в Україні є неминучою.

• Путін перебільшив стратегічне значення захоплення Росією Покровська для здійснення масштабних проривів. ISW не виявив доказів, що підтверджують повне захоплення Росією Покровська, але захоплення Росією цього міста в найближчому майбутньому навряд чи призведе до швидкого просування російських військ.

• Путін також посилив зусилля, спрямовані на те, щоб представити російську економіку як стійку і здатну підтримувати тривалі військові дії в Україні напередодні зустрічі 2 грудня. Однак нещодавня економічна політика Кремля свідчить про те, що російська економіка перебуває в значно гіршому стані, ніж це зображує Путін.

• Путін намагався попередньо перекласти провину на Європу за відмову Росії від будь-яких варіантів мирного плану напередодні зустрічі США і Росії 2 грудня.

• Путін погрожував Європі, щоб не допустити її участі в мирному процесі.

• Росія, можливо, намагається створити інформаційні умови, щоб виправдати російські удари по українських портах з метою фактичної блокади України.

• Путін також може створювати інформаційні умови, щоб виправдати спроби Росії захопити Одеську та Миколаївську області, хоча на даний момент захоплення цих регіонів Росією залишається малоймовірним.

• Російські війська модифікують свої дрони типу «Шахед» для ураження українських засобів протиповітряної оборони.