1321-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:30 Вночі (із 20:00) росіяни атакували 116-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ РФ, а також з Гвардійського – ТОТ АР Крим.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 83 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів (72%) на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 30 ударних БпЛА на 7 локаціях

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1080 із 1302 запущених по Україні БпЛА (разом – 83%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

328,8% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

134,4% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1083,7% артилерійських систем (з них 2,6% за минулий тиждень),

135,2% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

87,3% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

34,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,7% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Вночі росіяни обстрілювали Ічнянщину, що на південному сході Чернігівської області, є влучання в енергетичний об’єкт, повідомили в "Чернігівобленерго".

09:30 Армія РФ вночі вдарила ударними дронами Новобаварський район Харкова та передмістя, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов. Поранено четверо людей.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 231 бойове зіткнення. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах масованого ракетно-авіаційного удару 53 ракетами та 56 авіаційних ударів, скинувши 130 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучив 5490 дронів-камікадзе та здійснив 4063 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 121 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Залізничне, Запоріжжя, Оріхів Запорізької області та Антонівка Херсонської області. Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника. На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили дванадцять атак росіян. Противник завдав трьох авіаційних ударів, загалом скинув сім керованих авіаційних бомб та здійснив 155 артилерійських обстрілів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню. Минулої доби на Південно–Слобожанському напрямку відбулося 31 боєзіткнення в районах Вовчанських Хуторів, Одрадного, Бологівки, Кутьківки, Красного Першого, Кам’янки та Западного. На Куп’янському напрямку зафіксовано вісім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Куп’янськ та Петропавлівка. На Лиманському напрямку ворог атакував дванадцять разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Середнє, Новоселівка, Карпівка, Торське та в бік Чернещини й Дробишевого. На Сіверському напрямку агресор атакував поблизу Ямполя, Григорівки, Виїмки та Федорівки. Загалом минулої доби відбулося тринадцять боєзіткнень. На Краматорському напрямку Сили оборони відбили чотири ворожі атаки в районах Часового Яру та Ступочок. На Торецькому напрямку ворог здійснив сімнадцять атак у районах Олександро-Калинового, Клебан-Бика, Щербинівки, Русиного Яру та Полтавки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 57 атак агресора в районах населених пунктів Володимирівка, Сухецьке, Звірове, Никанорівка, Золотий Колодязь, Родинське, Червоний Лиман, Миролюбівка, Новоекономічне, Козацьке, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Затишок та в напрямку Покровська й Філії. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 42 ворожі штурмові дії в районах населених пунктів Мирне, Піддубне, Новоселівка, Січневе, Новоєгорівка, Тернове, Соснівка, Комишуваха, Вороне, Маліївка, Березове, Калинівське, Новомиколаївка, Новогригорівка. На Гуляйпільському напрямку зафіксовано чотири бойові зіткнення в районі населеного пункту Полтавка. На Оріхівському напрямку відбулося шість бойових зіткнень – противник намагався просунутися поблизу населених пунктів Плавні та Степове . На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили дві ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, а також активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. За минулу добу втрати російських окупаційних військ склали 1090 осіб. Сили оборони України також знешкодили п’ять танків, 14 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, засіб протиповітряної оборони, 363 безпілотні літальні апарати оперативно–тактичного рівня, 38 ракет та 63 одиниці автомобільної техніки противника.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін продовжує спроби завадити США надіслати ракети «Томагавк» до України, пов'язуючи поліпшення двосторонніх відносин між США і Росією з поступками з боку США щодо війни в Україні.

• Кремль намагається завадити США надати ракети «Томагавк» Україні, щоб зберегти безпеку, якою Росія користується на своєму тилу.

• В ніч з 4 на 5 жовтня Росія здійснила найбільший комбінований удар безпілотниками та ракетами по Львівській області, випустивши 163 ракет та ударних дронів.

• Проросійська партія «Грузинська мрія» забезпечила собі переважну більшість на муніципальних виборах у Грузії 4 жовтня, що викликало масові протести, за які представники «Грузинської мрії» спробували звинуватити Україну.

• Росія, ймовірно, використовує свої тісні відносини з Сербією та Республікою Сербською, щоб погрожувати дестабілізацією Балкан і підривом європейської єдності.