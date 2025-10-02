1317-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Вночі росіяни атакували 86 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ РФ, Міллерово.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 53 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дрони інших типів (62%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 31 ударного БпЛА на 6 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 959 із 1096 запущених по Україні БпЛА (разом – 88%).

09:35 США нададуть Україні розвіддані для можливості здійснення ударів далекобійними ракетами по енергетичній інфраструктурі Росії, пише The Wall Street Journal. Більше того, американці просять союзників по НАТО надати аналогічну підтримку.

08:50 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

328,5% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

134,3% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1082,0% артилерійських систем (з них 6,1% за минулий тиждень),

134,9% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

87,3% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

34,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,7% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

08:45 Російські війська здійснили нові обстріли двох районів Дніпропетровської області, внаслідок чого є пошкодження інфраструктури, повідомив голова ОВА Сергій Лисак. Минулося без постраждалих.

08:40 Російські війська за добу здійснили майже 600 обстрілів по 13 населених пунктах Запорізької області, одна людина постраждала, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

08:35 Російські війська в ніч на четвер атакували Київщину безпілотниками, у Бучанському районі травмовано людину, повідомив голова ОВА Микола Калашник.

08:30 Російська армія вчора обстріляла Сумську область, внаслідок атаки є пошкодження та знеструмлення, що призвело до затримки потягів, повідомили в "Укрзалізниці".

08:25 Президент Європейської Ради Антоніу Кошта переконаний, що настала черга Європейського Союзу в переговорах про членство України в ЄС виконати свою частину завдання, маючи на увазі відкриття переговорних кластерів, що підтримують всі лідери країн – членів ЄС, окрім Угорщини.

08:20 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:15 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:10 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:05 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 158 бойових зіткнень. Вчора противник завдав двох ракетних та 74 авіаційних ударів, застосував п’ять ракет та скинув 162 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4312 обстрілів, зокрема 129 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5280 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Гірке, Залізничне Запорізької області. За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу, два пункти управління та один інший важливий об'єкт ворога. На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося шість боєзіткнень. Противник завдав 14 авіаційних ударів, скинувши при цьому 37 керованих авіаційних бомб, здійснив 176 обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Нововасилівки, Бологівки та Кам’янки. На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість боєзіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника поблизу Куп’янська та Голубівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Колодязі, Мирне, Шандриголове, Торське, Зарічне, Ямпіль та в напрямку Нового Миру, Дробишевого. На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили п’ять наступальних дій загарбників у районах населених пунктів Григорівка, Ямпіль, Виїмка та Переїзне. На Краматорському напрямку вчора зафіксовано чотири боєзіткнення – окупанти намагалися просуватися в напрямках населених пунктів Бондарне, Міньківка та Оріхово-Василівка. На Торецькому напрямку ворог здійснив 22 атаки у районах Щербинівки, Плещіївки, Торецька, Русиного Яру та Полтавки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 45 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Сухецьке, Миролюбівка, Новопавлівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Білицьке, Червоний Лиман, Новоекономічне, Грузьке, Іванівка, Родинське, Покровськ, Звірове, Котлине, Новоукраїнка, Новомиколаївка та Філія. На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 26 атак поблизу населених пунктів Зелений Гай, Андріївка-Клевцове, Вороне, Соснівка, Новомиколаївка, Воскресенка, Калинівське та Новогригорівка. На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили п’ять ворожих спроб просунутися вперед поблизу населеного пункту Полтавка. На Оріхівському напрямку наші воїни відбили дві атаки ворога в напрямку Новоданилівки та в районі Плавнів. На Придніпровському напрямку противник тричі атакував позиції наших захисників, успіху не мав. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Втрати російських загарбників за минулу добу становили 980 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, дві бойові броньовані машини, 12 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 271 безпілотний літальний апарат, 29 одиниць автомобільної техніки окупантів.

08:00 Країни "Великої сімки" домовилися вжити спільних заходів для посилення тиску на Росію, щоби змусити її припинити агресію проти України, сказано в спільному комюніке міністрів фінансів G7.

07:50 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Кремль продовжує паралельно використовувати ядерні погрози та економічні стимули, щоб змусити США нормалізувати американо-російські відносини, одночасно відверто відкидаючи російсько-українські переговори.

• Російські нафтові танкери «тіньового флоту» можуть бути пов'язані з нещодавніми вторгненнями невідомих безпілотників, що діють у повітряному просторі НАТО.

• Російське командування може передислокувати підрозділи 98-ї повітряно-десантної дивізії з напрямку Краматорська на напрямок Херсона.

• У Росії та окупованій Україні триває дефіцит бензину через неодноразові удари України по російських нафтопереробних заводах.

• Окупована Росією Запорізька атомна електростанція вже понад тиждень відключена від української енергосистеми, оскільки Москва висуває умови для негайного переведення станції до російської енергосистеми.

• Європейська комісія оголосила про пакет допомоги Україні на суму 4,7 млрд доларів за рахунок заморожених російських активів.