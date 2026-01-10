1418-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:00 За минулий тиждень, за зведеннями Генштабу ЗСУ, було відбито 1421 російську атаку (позаминулого тижня – 1065), при цьому знищено 7410 російських військових (позаминулого – 7020): у середньому 5,2 за атаку (позаминулого – 6,6).

11:55 Протягом минулого тижня російська армія застосувала проти України 1089 корегованих авіаційних бомб, що приблизно стільки ж, як попереднього тижня (було 1080), випливає зі щоденних повідомлень Генштабу ЗСУ.

10:55 РФ за сім днів запустила по Україні майже 1100 ударних дронів, понад 890 керованих авіаційних бомб та більш ніж 50 ракет різних типів, серед яких "Орєшнік", повідомив президент Володимир Зеленський, зазначивши, що атаки РФ не мають жодного військового сенсу:

"...по цілях, які не мають жодного військового сенсу: енергетика, житлові будинки. І вони спеціально чекали морозної погоди, щоб зробити гірше для наших людей. Це свідомий цинічний російський терор саме проти людей".

10:25 Вночі (з 18:30) росіяни атакували 154 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків Міллєрово, Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське ТОТ АР Крим, близько 110 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 125 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 786 із 935 запущених по Україні БпЛА (разом – 84%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

337,8% танків (з них 1,0% за минулий тиждень),

137,6% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1163,% артилерійських систем (з них 5,4% за минулий тиждень),

142,4% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

90,5% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

34,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Росіяни вночі знову атакували об'єкти критичної інфраструктури Житомирщини, травмовані два працівники, повідомив голова ОВА Віталій Бунечко.

09:40 Наслідки нічного блекауту на Запоріжжі подолано: електропостачання станом на ранок відновили, повідомили в Запоріжжяобленерго.

09:30 Російські війська за добу здійснили більше 800 обстрілів по 27 населених пунктах Запорізької області, троє постраждалих, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 173 бойові зіткнення. За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали 56 авіаційних ударів, скинули 156 керованих авіабомб. Крім цього, залучили для ураження 7050 дронів-камікадзе та здійснили 3750 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 82 – з реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Самійлівка, Таврійське Запорізької області; Новоукраїнка Донецької області. За минулу добу авіація Сил оборони уразила три райони зосередження особового складу, пункт управління та інженерну споруду противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три боєзіткнення, противник завдав двох авіаударів, скинувши п’ять авіабомб, здійснив 98 обстрілів, зокрема сім — із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили шість атак противника у районі населеного пункту Вовчанськ та у бік населених пунктів Графське, Вільча. На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Куп’янська, Петропавлівки, Курилівки, Піщаного, Богуславки. На Лиманському напрямку ворог атакував десять разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у напрямку населеного пункту Дружелюбівка та в районі населених пунктів Дробишеве, Середнє, Новоселівка, Зарічне. На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника поблизу Дронівки. На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 13 атак у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр, Щербинівка та у напрямку Софіївки, Торського. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Затишок, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Никанорівка та у бік Новопавлівки, Новоолександрівки, Гришиного, Сергіївки, Білицького та Філії. На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 14 атак у районах населених пунктів Злагода, Рибне, Солодке, Січневе та у напрямку населених пунктів Олексіївка, Соснівка, Вишневе. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 23 атаки росіян в районах населених пунктів Гуляйполе, Варварівка, Зелене, Дорожнянка та у бік Добропілля, Оленокостянтинівки, Святопетрівки. На Оріхівському напрямку минулої доби наші воїни відбили одну атаку ворога в районі Степового. На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну атаку росіян у напрямку Антонівського мосту. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1130 осіб. Також українські воїни знешкодили 11 танків, три бойові броньовані машини, 44 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, 654 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня та 134 одиниці автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Наявні візуальні докази свідчать про те, що російська балістична ракета середньої дальності «Орєшнік», запущена в ніч з 8 на 9 січня, влучила в українське оборонне промислове підприємство у Львові.

• Російські офіційні особи відкрито використовують недавній удар «Орєшніком», щоб завадити західним державам розгорнути війська в післявоєнній Україні, що відповідає оцінці ISW щодо мети цього удару.

• Велика Британія готується до можливого розгортання військ в Україні в рамках гарантій безпеки в майбутній мирній угоді.

• Україна продовжує співпрацювати зі своїми західними партнерами з метою розширення виробництва дронів-перехоплювачів, які мають вирішальне значення для здатності України збивати російські дрони дальньої дії на фронті та в тилу.