1416-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:25 Вночі (з 19:30) росіяни завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет морського та наземного базування.

Основний напрямок удару – Київщина.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 278-ти засобів повітряного нападу – 36 ракет та 242 БпЛА різних типів:

- 242 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим, Донецьк (близько 150 із них – «шахеди»);

- 13 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пусків – Брянська обл. РФ);

- 22 крилатих ракет “Калібр” (із акваторії Чорного моря);

- 1 балістичної ракети середньої дальності (із полігону Капустин Яр, Астраханської обл. РФ).

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 244 повітряні цілі:

- 226 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів) – 93%;

- 8 балістичних Іскандер-М/С-400 – 62%;

- 10 крилатих ракет “Калібр” – 46%.

Зафіксовано влучання 18 ракет та 16 ударних БпЛА на 19-ти локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 686 із 807 запущених по Україні БпЛА (разом – 85%).

11:05 Через сильну ожеледь та спричинені нею обриви повітряних ліній електропередачі на ранок повністю або частково в Україні були знеструмлені більше тисячі населених пунктів у більшості областей, повідомили в Укренерго. Найбільша кількість спричинених негодою знеструмлень – на Київщині та Чернігівщині.

11:00 Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам, повідомили в Укренерго. Станом на 9:30 його рівень був на 3,1% нижчим, ніж в цей час вчора. Причина – значна кількість знеструмлених внаслідок російських обстрілів, а також через складні погодні умови, споживачів у кількох регіонах.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на 2,3% нижчим, ніж максимум попереднього дня. Причина – знеструмлення внаслідок російської атаки значної кількості споживачів на Дніпропетровщині.

10:50 Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що країна ініціює термінове засідання Ради Безпеки ООН, засідання Ради Україна-НАТО, а також відповідні заходи в рамках ЄС, Ради Європи та ОБСЄ через російський удар балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік":

"Росія стверджує, що проти Львівської області було застосовано балістичну ракету середньої дальності, так звану "Орешник". Такий удар поблизу кордону ЄС і НАТО є серйозною загрозою безпеці європейського континенту і випробуванням для трансатлантичної спільноти. Ми вимагаємо рішучої реакції на безрозсудні дії Росії. Ми інформуємо Сполучені Штати, європейських партнерів, а також усі країни та міжнародні організації про подробиці цього небезпечного удару через дипломатичні канали"

10:45 РФ вночі під час обстрілу України цілеспрямовано атакувала районні котельні, повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко:

"Майже п’ять годин Росія била по житлових будинках і цивільній інфраструктурі Києва та інших міст.".

10:30 Станом на нинішній ранок енергетики повністю повернули світло 800 тис. родин після обстрілів у Дніпропетровській області, повідомили в енергохолдингу ДТЕК.

10:25 За цю ніч було 242 дрони, тільки балістичних ракет і саме проти об’єктів енергетики та цивільної інфраструктури – 13, одна балістична ракета середньої дальності Орєшнік, а також 22 крилаті ракети, повідомив президент Володимир Зеленський.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

337,3% танків (з них 0,8% за минулий тиждень),

137,6% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1161,9% артилерійських систем (з них 4,8% за минулий тиждень),

142,2% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

90,5% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

34,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Вночі Київ зазнав масштабної повітряної атаки, в результаті якої загинули 4 людини, а поранення отримали 24 громадяни, серед яких 5 працівників ДСНС та троє медиків, які працювали на місці події у Дарницькому районі під час повторного обстрілу, повідомили в поліції Києва.

09:45 У селищі Рудно внаслідок ракетної атаки спрацювала автоматична система безпеки газу, через що тимчасово припинено газопостачання для 376 абонентів на кількох вулицях, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий

09:40 На Київщині через пошкодження контактної мережі та знеструмлення спостерігаються затримки руху окремих пасажирських поїздів (№743/744 Славсько — Дарниця, №21/22 Харків — Львів, №15/16 Ворохта — Харків та №79/80 Львів — Дніпро), повідомили в "Укрзалізниці":

09:35 Протягом минулої доби російські війська завдали 728 ударів по 24 населених пунктах Запорізької області, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. внаслідок російської атаки на Запорізький район поранення отримала одна людина.

09:30 У селищі Текстильне на Херсонщині внаслідок обстрілу росіян постраждала жінка та двоє її дітей, повідомив керівник МВА Ярослав Шанько.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 161 бойове зіткнення. За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали двох ракетних та 30 авіаційних ударів, застосували три ракети та скинули 126 керованих авіабомб. Крім цього, залучили для ураження 6482 дронів-камікадзе та здійснили 4042 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 160 – з реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Юльївка, Різдвянка, Гірке, Верхня Терса, Любицьке, Дорожнянка та Залізничне Запорізької області; Затока Одеської області. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та один пункт управління БпЛА противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три боєзіткнення. Противник здійснив 122 обстріли, зокрема дев’ять — із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили шість атак противника в районах населених пунктів Бургуватка, Вільча, Фиголівка. На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Куп’янська, Курилівки, Петропавлівки та Нової Кругляківки. На Лиманському напрямку ворог атакував 10 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у напрямку населених пунктів Дробишеве, Лиман, Ставки та в районі Новоселівки. На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки противника поблизу Сіверська, Дронівки та Федорівки. На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 18 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр, Софіївка та у напрямку Степанівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 33 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне. На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 13 атак у районах населених пунктів Вербове, Вишневе, Злагода, Рибне, Єгорівка, Січневе та у напрямках населених пунктів Іванівка й Олександроград. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 21 атаку росіян в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе та в районі Варварівки. На Оріхівському напрямку минулої доби наші воїни відбили одну атаку ворога в районі Малих Щербаків. На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили три атаки росіян у напрямку Антонівського мосту. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1030 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, вісім бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, 687 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 90 одиниць автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Попередні непідтверджені повідомлення свідчать про те, що російські війська, ймовірно, здійснили удар балістичною ракетою середньої дальності «Орешник» по Львівській області в ніч на 8 січня, але українські офіційні особи ще не підтвердили ці повідомлення.

• Кремль знову категорично відхилив гарантії безпеки для України, які США та Європа наразі доопрацьовують з Україною в рамках мирної угоди.

• Власник нафтового танкера «Белла-1» під російським прапором, який 7 січня був затриманий Береговою охороною США, як повідомляється, причетний до спроб Росії уникнути санкцій проти нафтового сектору Венесуели.

• Росія, схоже, намагається дистанціюватися від нафтового танкера «Белла-1», навіть попри те, що прагне захистити інші судна, які, ймовірно, належать до тіньового флоту.

• За повідомленнями, російське військове командування продовжує створювати нові військові підрозділи та формування, але, ймовірно, матиме труднощі з укомплектуванням їх до повної доктринальної чисельності.

• Велика Британія на тлі ескалації російських ударів безпілотними літальними апаратами та ракетами великої дальності по українській цивільній та критичній інфраструктурі надала Україні системи протиповітряної оборони.