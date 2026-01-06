1413-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:10 Відповідно до "доктрини Трампа" США будуть без докорів сумління використовувати свої збройні сили для захисту американських інтересів, заявив керівник апарату Білого дому Стівен Міллер. За його словами, можна скільки завгодно говорити про міжнародні тонкощі, "але ми живемо в реальному світі… який керується силою, який керується примусом, який керується владою".

"Ми – наддержава. І за президента Трампа ми будемо поводитися як наддержава".

14:35 На зустрічі "коаліції рішучих" замовчуватимуть Гренландію, щоб не злити США, пише Politico з посиланням на джерела. Як зазначає видання, будь-яка спроба перенести фокус на Гренландію ризикує розпалити гнів Трампа.

14:00 Зеленський прибув до Парижа для участі у саміті Коаліції охочих, повідомляє пресслужба президента.

13:25 Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що в Україні найближчим часом можлива гуманітарна та енергетична криза, адже Путін не прагне до припинення вогню на четверту зиму широкомасштабного вторгнення, а навпаки віддав наказ про найпотужніші на сьогодні атаки на цивільну інфраструктуру України.

12:50 Якщо США вторгнеться до Гренландії, це означатиме кінець НАТО, заявила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен. Вона зазначила, що слова Трампа про те, що він хоче Гренландію, слід серйозно брати до уваги.

"Якщо Сполучені Штати вирішать військовим шляхом атакувати іншу країну НАТО, то все закінчиться. Тобто, включаючи наше членство в НАТО і, отже, безпеку, яка забезпечувалася з кінця Другої світової війни."

12:15 Німеччина розглядає гібридні атаки Росії як "прелюдію" до ширшого конфлікту, пише Bloomberg з посиланням на документ Міністерства оборони Німеччини. У документі зазначається, що позиціюючи себе як головний центр НАТО в Європі, Німеччина очікує, що Росія спочатку приховано атакує її з використанням нерегулярної або невійськової тактики – на енергетичну та оборонну інфраструктуру.

11:40 До складу РНБО ввели нового керівника Офісу президента Кирила Буданова, повідомили в Офісі президента.

11:05 Вночі ворог завдав дронових та артилерійських ударів по енергооб’єктах у кількох регіонах, на ранок є знеструмлені абоненти у Харківській і Донецькій областях, повідомили в Укренерго. Відучора майже повністю знеструмлене місто Славутич на Чернігівщині.

Внаслідок попередніх масованих ракетно-дронових атак на енергосистему сьогодні в усіх регіонах України застосовуються заходи обмеження споживання: графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу і погодинні відключення для всіх категорій споживачів.

Через наслідки попередніх обстрілів у кількох областях на ранок застосовані аварійні відключення.

11:00 Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам, повідомили в Укренерго. Станом на 09:30 його рівень був на 2,7% нижчим, ніж в цей же час вчора. Причина змін – вимушене збільшення обсягу заходів обмеження споживання.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього робочого дня.

10:25 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 61 ударним БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків Міллєрово, Курськ, Орел РФ, ТОТ Донецька, близько 40 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 53 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дрони інших типів (87%) на півночі, центрі та сході країни.

Зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 6 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 672 із 821 запущених по Україні БпЛА (разом – 82%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

337,1% танків (з них 0,9% за минулий тиждень),

137,5% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1160,9% артилерійських систем (з них 5,9% за минулий тиждень),

142,1% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

90,5% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

34,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і чотири населені пункти Харківської області, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Внаслідок обстрілу в Харкові постраждали двоє людей.

09:45 Внаслідок ворожих обстрілів і атаки безпілотника на Дніпропетровщині пошкоджено житлові будинки та об’єкти інфраструктури, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

09:35 Впродовж минулої доби населені пункти Херсонської області перебували під російським обстрілом, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Одна людина загинула, ще 7 поранені.

09:25 РФ упродовж доби завдала 856 ударів по 29 населених пунктах Запорізької області, загинула одна людина, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 191 бойове зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав трьох ракетних та 65 авіаційних ударів, застосував дев’ять ракет та скинув 194 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 3808 обстрілів, зокрема 101— із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6864 дронів-камікадзе. Авіаційних ударів зазнали, зокрема, населені пункти Залізничне, Різдвянка, Тернувате, Воздвиженка, Таврійське Запорізької області. За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження ворога, два пункти управління, один зенітно-ракетний комплекс “Тор”, два пункти управління БпЛА, чотири гармати та ще два інших важливих об’єкта російських загарбників. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав п’ять авіаударів, скинувши 15 авіабомб, здійснив 94 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема три із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував позиції українських захисників в районах Вовчанська, Приліпки та в бік Кутьківки. На Куп’янському напрямку ворог тричі атакував позиції наших захисників в бік Петропавлівки, Курилівки та Куп’янська. На Лиманському напрямку ворог атакував дев’ять разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу Надії, Зарічного та у напрямках населених пунктів Дробишеве, Ставки й Лиман. На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили сім наступальних дій загарбників поблизу Свято-Покровського, Пазеного, Закітного. На Краматорському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. На Костянтинівському напрямку противник здійснив 21 атаку в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр та у бік Степанівки, Іванопілля, Костянтинівки, Берестка й Софіївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 43 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Червоний Лиман, Сухецьке, Затишок, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік населених пунктів Гришине, Іванівка. На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 14 атак у районах населених пунктів Вишневе, Злагода, Січневе, Олександроград, Соснівка та у напрямку Іванівки. На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 46 ворожих спроб просунутися вперед у районах Успенівки, Солодкого, Гуляйполя та у бік Добропілля, Варварівки, Зеленого й Прилук. На Оріхівському напрямку загарбник двічі атакував позиції наших підрозділів в районі Плавнів та у напрямку Приморського. На Придніпровському напрямку ворог двічі невдало атакував позиції наших захисників. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Втрати російських загарбників за минулу добу становили 940 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, шість бойових броньованих машин, 46 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 879 безпілотних літальних апаратів та 157 одиниць автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Росія модифікує свої Shahed для ударів на великі відстані, щоб атакувати українські літаки в рамках більш широких зусиль з інновацій та максимізації можливостей безпілотних апаратів на великі відстані.

• Вночі з 4 на 5 січня російські війська за допомогою ракет і безпілотників дальньої дії завдали удару по лікарні в Києві та американському підприємству в Дніпропетровській області.

• 5 січня президент України Володимир Зеленський оголосив про подальші кадрові зміни в уряді та силах безпеки України.

• Європейські органи влади розслідують навмисне пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі, яке сталося вдруге з 31 грудня.