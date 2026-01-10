1417-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:15 Вночі (з 18:00) росіяни атакували однією балістичною ракетою Іскандер-М із Курської обл. РФ та 121 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда – ТОТ АР Крим, близько 80 із них – "шахеди".

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 94 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів (78%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 27 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 700 із 833 запущених по Україні БпЛА (разом – 84%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

337,4% танків (з них 0,9% за минулий тиждень),

137,6% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1162,4% артилерійських систем (з них 4,9% за минулий тиждень),

142,3% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

90,5% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

34,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Україна й США збираються підписати угоду про "процвітання" для відновлення України на зустрічі світових лідерів у Давосі, пише The Telegraph. Угода, зокрема, передбачає залучення USD 800 млрд у реконструкцію України впродовж десяти років.

09:35 Троє мирних жителів постраждали внаслідок масованої нічної атаки російських БпЛА в Кривому Розі й Дніпрі, повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа в телеграм-каналі.

09:25 Президент США Дональд Трамп все більше розчаровується у Путіні та вважає його більшою перешкодою для миру в Україні, ніж Володимира Зеленського, пише The Telegraph. Рішення президента США про захоплення нафтового танкера під російським прапором і підтримку нового законопроєкту про санкції були сигналом Путіну, що в нього закінчується час для припинення війни. Трамп вважає стратегію росіян "два кроки вперед, один крок назад" у переговорах дедалі більш "втомливою".

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 171 бойове зіткнення. Вчора противник завдав двох ракетних та 28 авіаційних ударів, застосував 36 ракет та скинув 92 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 3322 обстріли, зокрема 61 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6140 дронів-камікадзе. Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Маломихайлівка Дніпропетровської області; Добропілля, Костянтинівка Донецької області; Різдв’янка, Самійлівка, Нове Поле, Григорівське, Юрківка, Юльївка Запорізької області. За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 135 обстрілів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник десять разів атакував позиції українських захисників у районах населених пунктів Приліпка, Стариця, Вовчанськ та Зелене. На Куп’янському напрямку противник здійснив сім спроб наступу у районі Степової Новоселівки та у бік Богуславки й Нової Кругляківки. На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районі населених пунктів Нововодяне, Новоєгорівка, Колодязі, Дробишеве та Мирне. На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили наступальну дію загарбників у районі Платонівки. На Краматорському напрямку минулої доби відбито атаку противника у бік Ступочок. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 20 атак поблизу Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Іванопілля, Русиного Яру, Яблунівки та у бік Софіївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 43 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Разіне, Шахове, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка та у бік Новопавлівки та Філії. На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 20 атак в районах населених пунктів Піддубне, Соснівка, Вербове, Вишневе, Рибне, Єгорівка та Красногірське. На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 27 ворожих спроб просунутися вперед в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе, Варварівка та Зелене. На Оріхівському напрямку ворог намагався провести наступ в районі Степового, отримав відсіч. На Придніпровському напрямку противник один раз намагався покращити своє положення у районі Антонівського мосту – успіху не мав. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Втрати російських загарбників за минулу добу становили 880 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, 16 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 653 безпілотних літальних апарати, 18 ракет, 84 одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські та російські офіційні особи підтвердили, що російські війська в ніч з 8 на 9 січня завдали удару балістичною ракетою середньої дальності «Орєшнік» по Львівській області, ймовірно в рамках кампанії Кремля з рефлекторного контролю, спрямованої на стримування західної підтримки України.

• Кремль, ймовірно, націлив ракету «Орєшнік» на найзахіднішу частину України, щоб стримати Європу та США від надання гарантій безпеки Україні.

• В ніч з 8 на 9 січня російські війська завдали комбінованого удару з використанням безпілотників і ракет, що призвело до масових відключень електроенергії, особливо в Київській області.

• Військово-морські сили США захопили ще один нафтовий танкер, пов'язаний з Росією, який намагався обійти американські санкції проти венесуельської нафти.