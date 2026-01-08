1415-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:00 Державна служба України з етнополітики та свободи совісті 3303 рази клопотала перед Державною прикордонною службою про перетин кордону військовозобов’язаними представниками релігійних організацій протягом 2025 року. Чотирнадцять осіб своєчасно не повернулися в Україну. У 2022–2024 роках Держетнополітики 9122 рази клопотала перед Держприкордонслужбою про перетин кордону військовозобов’язаними, 23 порушили умови повернення в Україну.

11:35 Велика Британія підтвердила, що поставила Україні 13 систем протиповітряної оборони Raven і два прототипи систем Gravehawk, незабаром очікується поставка ще кількох одиниць Gravehawk.

Система ППО Raven призначена для забезпечення захисту на короткій відстані від дронів, літаків і вертольотів, що діють поблизу лінії фронту. Ця система є рішенням для ППО, що розроблене спеціально для України та фінансується Великою Британією. Воно адаптує ракету "повітря-повітря" AIM-132 ASRAAM Королівських ВПС для запуску з землі, забезпечуючи можливість швидкого розгортання проти російських дронів, літаків та вертольотів, з обмеженою здатністю до ураження крилатих ракет.

Система Gravehawk призначена для посилення захисту критичної інфраструктури від російських ударів великої дальності. Це спільна британсько-данська система, яка використовує наявні в Україні ракети "повітря-повітря" Р-73 (AA-11 Archer) у наземному режимі. Вона передусім призначена для боротьби з дронами, але також забезпечує захист від літаків і вертольотів та, потенційно, від крилатих ракет.

11:10 Через сильні снігопади та налипання мокрого снігу на ранок повністю або частково були знеструмлені 83 населені пункти у Закарпатській, Чернігівській і Київській областях.

11:05 Вночі та вранці росіяни здійснили масовану дронову атаку на енергооб’єкти у кількох областях, на ранок досі залишається знеструмленою більшість споживачів у Дніпропетровській області, повідомили в Укренерго. Також складною є ситуація з енергопостачанням на Запоріжжі. Внаслідок бойових дій є також нові знеструмлення на Донеччині та Харківщині.

Вночі погодинні відключення були скасовані на всій території України, але наразі більшість регіонів повертається до застосування вимушених знеструмлень.

11:00 Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам, повідомили в Укренерго. Станом на 09:30 його рівень був на 1,9% нижчим, ніж в цей час вчора. Причина змін – значна кількість знеструмлених внаслідок російських обстрілів споживачів.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 3,3% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня. Причина – застосування меншого обсягу заходів обмеження.

10:40 На Дніпропетровщині без світла залишаються приблизно 800 тис. абонентів, в Запорізькій області електропостачання відновлено, повідомив т.в.о. міністра енергетики Артем Некрасов.

10:35 Через російську повітряну атаку в середу у Кривому Розі без електропостачання лишаються 29,4 тис. абонентів, однак водо- та теплопостачання відновлено, критична інфраструктура працює на резервному живленні, також частково відновлена робота електротраспорту, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

10:25 У ніч на 08 січня (з 19:00 07 січня) противник атакував 97 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда, Гвардійське ТОТ АР Крим, Донецьк ТОТ України, близько 70 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 70 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів (72%) на сході та півдні країни.

Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 546 із 681 запущених по Україні БпЛА (разом – 80%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

337,4% танків (з них 0,9% за минулий тиждень),

137,6% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1162,3% артилерійських систем (з них 5,2% за минулий тиждень),

142,4% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

90,5% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

34,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:35 Російські війська за добу здійснили майже 700 обстрілів по 30 населених пунктах Запорізької області, п'ятеро людей постраждали, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

09:30 Фахівці "Запоріжжяобленерго" відновили електропостачання мешканців підконтрольної частини Запорізької області, роботи тривали менш як сім годин. У першу чергу заживлювали об’єкти критичної інфраструктури – зокрема тепло- та водопостачання.

09:25 Через масштабний блекаут у Дніпрі та Дніпропетровській області внаслідок російських атак електротранспорт у Дніпрі замінять автобуси, місто збільшить їхню кількість на маршрутах, повідомив мер Борис Філатов.

09:20 Президент США Дональд Трамп "дав зелене світло" двопартійному законопроєкту про санкції проти Росії, повідомив сенатор США Ліндсі Грем.

"Після дуже продуктивної зустрічі сьогодні з президентом Трампом з різних питань, він дав зелене світло двопартійному законопроєкту про санкції проти Росії, над яким я працював місяцями із сенатором Блюменталем та багатьма іншими".

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 275 бойових зіткнень. Вчора противник завдав одного ракетного та 27 авіаційних ударів, застосував дві ракети й скинув 100 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3282 обстрілів, зокрема 66 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4529 дронів-камікадзе. Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Верхня Терса, Староукраїнка, Цвіткове, Чарівне, Залізничне, Різдвянка Запорізької області. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та пункт управління БпЛА противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив три атаки та 89 обстрілів, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 15 атак противника в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Вовчанськ, Стариця, Зелене, Тихе та у бік населених пунктів Вільча, Тернова й Кутьківка. На Куп’янському напрямку вчора відбулося 14 атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Піщане, Борівська Андріївка та у бік Нової Кругляківки й Куп’янська. На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Нововодяне, Дерилове, Колодязі, Зарічне, Мирне та Шандриголове. На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак противника поблизу Сіверська та у бік Пазено. На Краматорському напрямку відбулося дев’ять бойових зіткнень в районах Васюківки, Міньківки, Часового Яру та у бік Бондарного. На Костянтинівському напрямку ворог атакував 22 рази – у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Клебан-Бик, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 77 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Федорівка, Дорожнє, Родинське, Мирноград, Покровськ, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки й Філії. На Олександрівському напрямку противник за вчорашній день здійснив 15 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Олександроград, Січневе, Степове, Вишневе, Вербове, Красногірське, Рибне та Єгорівка. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 40 атак росіян у районах населених пунктів Добропілля, Солодке, Варварівка, Зелене, Гуляйполе та Білогір’я. На Оріхівському напрямку ворог здійснив шість спроб прорвати оборону наших захисників в бік Степногірська та Приморського. На Придніпровському напрямку противник тричі безрезультатно намагався наблизитись до позицій українських захисників. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1400 осіб. Також українські воїни знешкодили шість танків, дев’ять бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 225 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 112 одиниць автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Берегова охорона США затримала за спробу обійти американські санкції проти венесуельської нафти два пов'язані з Росією нафтові танкери.

• 7 січня в Парижі продовжилися переговори між представниками США, України та «коаліції охочих», і починають з'являтися подробиці щодо потенційних гарантій безпеки для України.

• Російські сили, ймовірно, не в змозі одночасно компенсувати втрати, яких вони зазнали в Україні, і наростити свої стратегічні резерви.