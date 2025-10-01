Вченим вдалося створити ембріон, використовуючи ДНК з клітин шкіри людини.

Ця технологія може допомогти боротися з безпліддям, викликаним віком або хворобами

 

 

Американські науковці вперше змогли створити людський ембріон, використовуючи ДНК, отримані з клітин шкіри. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Ця технологія може допомогти боротися з безпліддям, викликаним віком або хворобами, тому що вона дозволяє використовувати практично будь-які клітини тіла для того, щоб створити нове життя.

 

Команда дослідників з Орегонського університету наук про здоров'я використала новітню технологію. Було взято клітинне ядро (в якому міститься копія всього генетичного коду, необхідного для створення тіла) з клітини шкіри. Потім ядро помістили всередину яйцеклітини донора, з якої попередньо видалили всі «генетичні інструкції», тобто 23 з 46-тиихромосом.

 

Наразі ця технологія схожа на ту, за допомогою якої була створена вівця Доллі в 1996 році – перший у світі клонована ссавець.

 

«Ми досягли того, що раніше вважалося неможливим», – стверджує професор Шухрат Міталіпов (Shoukhrat Mitalipov), директор центру ембріональних клітин і генної терапії Орегонського університету наук про здоров'я.

 

Результати дослідження опубліковані в журналі Nature Communications. Експерти кажуть, що це значний прорив.

 

Метод вчених з Орегонського університету – це частина галузі розвиткової науки, яка прагне створювати сперматозоїди і яйцеклітини екстракорпорально. Цей процес відомий як гаметогенез in vitro. Метод наразі перебуває на стадії наукових відкриттів, а не клінічного застосування, але ідея дослідників полягає в тому, щоб допомогати парам, які не можуть скористатися екстракорпоральним заплідненням, оскільки у них немає придатних для цього сперматозоїдів або яйцеклітин. Він може допомогти жінкам, у яких більше немає життєздатних яйцеклітин, чоловікам, які не виробляють достатньо сперми, або людям, які стали безплідними внаслідок лікування раком.

 

Проте, перш ніж цю технологію зможуть використовувати клініки репродуктивного здоров'я, її ще треба буде доопрацювати – а на це може піти років десять.

01.10.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Краєчок світу над Збручем
Оксана Булавіна
Пошуки слідів о. Івана, батька Софії Яблонського, відомої мандрівниці, письменниці, журналістки та фотографки, привели в Підпилип’я. З циклу «Цидулки мандрівниці»
28.09.25 | | Минуле
Максим Березовський: досвід заново
Віталій Вишинський
Академія давньої музики Леополіс (Львів) спільно з Open Opera Ukraine (Київ) презентують звукову антологію творчості Максима Березовського, що цілісно представлятиме різні жанрові сфери автора, підхід до яких базується на методології історично-інформованого виконавства.
27.09.25 | | Штука
Стратегії виправдання зла
Аделіна Єфіменко
Оперні вистави «Макбет» Джузеппе Верді і «One morning turns into an eternity» Арнольда Шенберґа та Ґустава Малера у постановках польського режисера Кшиштофа Варліковського й американського режисера Пітера Селларса на Зальцбурзькому фестивалі 2025.
27.09.25 | | Штука
«Ця війна нас зробила жорсткими»: поезія Михайла Гринюка
Надія Гаврилюк
Бути – це бути вільним. Говорити правду. Бути – чітко відстоювати власні кордони. Бути – виборювати життя навіть у епіцентрі смертей
27.09.25 | | Галичина
Я свідчу
Юлія Баір
Коли вуха світу глухі до криків про допомогу, а серця народів знечулені до чужого болю, залишається говорити тілом. Свідчити тілом. Тіло говоритиме чесно і просто, без яскравих метафор, бо воно — свідок — є й метафорою, і відкритим значенням.
26.09.25 | | Штука
Прем'єра в театрі "Слово і голос"
27 та 28 вересня у Театральному центрі “Слово і голос” відбудеться прем'єра вистави «ПОЛІТ ПТАХІВ» (Аттар - Григорій Сковорода). Жанр вистави дуже несподіваний– «кураж на 1 дію»:за автором – це глибока внутрішня радість від реалізації свого призначення.
26.09.25 | | Штука
Російські гібридні атаки і стратегічна невизначеність Європи
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
 Попри сміливі заяви деяких європейських лідерів з погрозами збивати російські літаки-порушники, Європа все ж досі не здатна вийти зі стратегічної невизначеності, у яку її ввела гібридна війна Кремля.
26.09.25 | | У світі
Життя серед книг
Андрій Содомора
«Людина, прив’язана до книги (liber) – вільна (liber) людина». До п’ятдесятиріччя від дня народження Маріанни Мовної.
26.09.25 | | Дискурси

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.