Вченим вдалося створити ембріон, використовуючи ДНК з клітин шкіри людини.

Ця технологія може допомогти боротися з безпліддям, викликаним віком або хворобами

Американські науковці вперше змогли створити людський ембріон, використовуючи ДНК, отримані з клітин шкіри. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Ця технологія може допомогти боротися з безпліддям, викликаним віком або хворобами, тому що вона дозволяє використовувати практично будь-які клітини тіла для того, щоб створити нове життя.

Команда дослідників з Орегонського університету наук про здоров'я використала новітню технологію. Було взято клітинне ядро (в якому міститься копія всього генетичного коду, необхідного для створення тіла) з клітини шкіри. Потім ядро помістили всередину яйцеклітини донора, з якої попередньо видалили всі «генетичні інструкції», тобто 23 з 46-тиихромосом.

Наразі ця технологія схожа на ту, за допомогою якої була створена вівця Доллі в 1996 році – перший у світі клонована ссавець.

«Ми досягли того, що раніше вважалося неможливим», – стверджує професор Шухрат Міталіпов (Shoukhrat Mitalipov), директор центру ембріональних клітин і генної терапії Орегонського університету наук про здоров'я.

Результати дослідження опубліковані в журналі Nature Communications. Експерти кажуть, що це значний прорив.

Метод вчених з Орегонського університету – це частина галузі розвиткової науки, яка прагне створювати сперматозоїди і яйцеклітини екстракорпорально. Цей процес відомий як гаметогенез in vitro. Метод наразі перебуває на стадії наукових відкриттів, а не клінічного застосування, але ідея дослідників полягає в тому, щоб допомогати парам, які не можуть скористатися екстракорпоральним заплідненням, оскільки у них немає придатних для цього сперматозоїдів або яйцеклітин. Він може допомогти жінкам, у яких більше немає життєздатних яйцеклітин, чоловікам, які не виробляють достатньо сперми, або людям, які стали безплідними внаслідок лікування раком.

Проте, перш ніж цю технологію зможуть використовувати клініки репродуктивного здоров'я, її ще треба буде доопрацювати – а на це може піти років десять.