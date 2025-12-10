Тайські науковці відкрили нову рідкісну групу крові.

Наразі виявлено лише три особи, в жилах яких тече така кров

У Таїланді науковці-гематологи відкрили новий тип крові A(B). Наразі його зафіксовано лише у трьох осіб. Про це повідомив спеціалізований журнал Popular Mechanics. Група крові A(B) зумовлена ​​мутаціями чотирьох генів, вона була виявлена ​​під час дослідження крові пацієнтів та донорів у тайській лікарні.

Групи крові ідентифікуються за антигенами – сполуками, що складаються з цукрів та білків, які попереджають імунну систему про наявність чогось чужорідного в організмі. Антигени і є основою знаної класифікації груп крові АВО, запропонованої Карлом Ляндштайнером (Karl Landsteiner) ще 1901 року.

А от кров, яка визнається групою B(A), як стверджують тайські вчені, «має переважно антигени B, але також мізерні кількості антигенів A». Антиген A «має домінуючий цукор — N-ацетилгалактозамін», антиген B «домінує цукор — D-галактоза», а «група AB має обидва антигени».

Антигени мають надзвичайно важливе значення у разі донорства крові іншим або, навпаки, отримання її від донорів. Щоб переливання було успішним, антигени донора і реципієнта повинні бути сумісними.

«Вчені спостерігали чотири алелі (різні варіанти одного й того ж гена, які розташовані в однакових ділянках гомологічних хромосом і визначають альтернативні стани однієї ознаки – ред.) в групі B(A), які відрізнялися від алелей, пов'язаних з іншими групами крові. Вони й призвели до виникнення B(A).

Вчені припускають, що існує більше невідомих груп крові, а також більше людей з цими надзвичайно рідкісними групами крові. І три відомі наразі випадки B(A) можуть бути не єдиними у світі. Подальші дослідження можуть виявити більше інформації про будь-яку з них, і це відкриття є доказом того, що визначення групи крові не таке просте, як ABO.