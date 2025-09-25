У Далласі обстріляно офіс Імміґраційної служби США.

Стрілець, убивши двох іммігрантів, наклав на себе руки.

У Далласі в середу, 24 вересня, молодий чоловік відкрив вогонь по реґіональному офісу Імміграційної та митної служби (ICE) США. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на заяву Міністерства внутрішньої безпеки США. Повідомляється, що безладний вогонь вівся з даху сусідньої будівлі.

Внаслідок стрілянини було вбито двох імміґрантів, нещодавно затриманих за підозрою в порушенні імміграційного законодавства США. Ще одного – поранено, його доставили до шпиталю в критичному стані. Сам стрілець наклав на себе руки. Жоден зі співробітників ICE не постраждав.

Директор ФБР Кеш Пател (Kash Patel) опублікував у соцмережі X фотографію знайдених у стрільця патронів, на одному з яких було написано ANTI-ICE. «Хоча слідство ще триває, але початковий огляд речових доказів засвідчує, що за цим злочином стоїть ідеологічний мотив», – написав Пател.

Президент США Дональд Трамп також відреагував у своїй соцмережі Truth Social, звинувативши у підбурюванні до таких злочинів «недоумкуватих лівих радикалів». «Наразі вже відомо, що недоумкуватий стрілець написав ANTI-ICE на патронах. Це огидно! Відважні чоловіки та жінки в ICE просто намагаються робити свою справу і видворяти найгірших з найгірших з нашої країни, але вони стикаються з безпрецедентним зростанням кількості погроз, насильства та нападів з боку недоумкуватих лівих радикалів», – написав Трамп.