США та Китай досягли рамкової угоди щодо TikTok.

Остаточної домовленості може бути досягнуто під час розмови Трампа і Сі ще цього тижня.

Сполучені Штати і Китай на перемовинах щодо взаємної торгівлі, які відбулися в Мадриді, дійшли рамкової угоди, яка дозволить соцмережі TikTok продовжити роботу в Сполучених Штатах. Про це заявив за підсумками переговорів міністр фінансів США Скотт Бессент. Про успіх переговорів написав і президент Дональд Трамп, непрямо згадавши і про те, що було вирішено питання з TikTok.

Як зазначив Бессент в інтерв'ю Reuters, умови угоди, які обговорюються, мають гарантувати інтереси національної безпеки США. При цьому соцмережа, за його словами, збереже свої «китайські особливості». «Їх (китайців, – ред.) цікавлять китайські особливості застосунку, які вони вважають м’якою силою. Нам байдуже до китайських особливостей. Нам не байдуже до національної безпеки», – сказав Бессент журналістам після завершення дводенних переговорів у Мадриді.

Подробиць міністр не навів, проте підкреслив, що загроза заборони в США популярної особливо у молоді мережі з короткими відео змусила китайських учасників перемовин бути зговірливішими. За приблизними підрахунками, соцмережа TikTok налічує в США 170 мільйонів користувачів.

Трамп раніше написав у соцмережі Truth Social, що з Китаєм досягнуто домовленості про продаж «певної компанії, яку молодь нашої країни дуже хотіла врятувати». Йдеться, очевидно, про американський підрозділ TikTok, який належить китайській компанії ByteDance.

Ще за попередньої американської адміністрації Конґрес США за участю обох партій ухвалив закон, у якому зобов'язав ByteDance продати американський підрозділ TikTok під загрозою повного блокування. Мотивом цього рішення були міркування національної безпеки.

Проте Трамп, повернувшись у Білий дім, наказав подовжити відведений на продаж TikTok час і вести перемовини з Китаєм з цього питання. За твердженням експертів, саме цей застосунок допоміг Трампові перемогти на виборах минулого року. Особистий екаунт Трампа в TikTok має 15 мільйонів підписників.

Очікується, що в п’ятницю, 19 вересня, Трамп проведе телефонні переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном, і тоді будуть опубліковані подробиці угоди та інших торговельних домовленостей. Бессент підкреслив, що якби попередньої угоди щодо TikTok не було, розмова Трампа та Сі Цзіньпіна не відбулася б.