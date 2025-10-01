1316-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:35 В першій половині 2025 року Тайвань імпортував російської нафти на суму 1,3 мільярда доларів США, ставши її головним покупцем у світі, свідчить звіт CREA, ERF, Ecodefense та Urgewald. За рік цей обсяг зріс на 44%, а порівняно з 2022 роком – майже вшестеро. З лютого 2022 року Тайвань імпортував 6,8 млн тонн російської нафти на суму 4,9 млрд доларів, що дорівнює 20% від загального обсягу експорту нафтопродукту з Росії.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

328,4% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

134,3% бойових броньованих машин (з них 0% за минулий тиждень),

1081,6% артилерійських систем (з них 6,2% за минулий тиждень),

134,7% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

87,3% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

34,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,7% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:40 Харків та його передмістя зазнали атак із застосуванням керованої авіаційної бомби та зафіксовано пуски балістичних ракет, загорілися торгові павільйони на площі 500 кв. м, гаражі та приватний будинок, постраждало 6 людей, повідомив мер міста Ігор Терехов.

09:30 Внаслідок вчорашньої атаки на Дніпро кількість постраждалих зросла до 31 особи, повідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Сергій Лисак.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 155 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 2 ракетних та 54 авіаційних ударів, застосував дві ракети та скинув 112 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3 931 обстріл, зокрема 112 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 246 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по населеним пунктам Добропілля, Костянтинівка Донецької області; Покровське Дніпропетровської області; Гуляйполе Запорізької області. За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки ворога. На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські підрозділи відбили сім атак окупантів. Також противник завдав 15 авіаударів, скинувши при цьому 28 КАБ, здійснив 138 обстрілів, зокрема десять – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази атакував позиції українських захисників у районі Вовчанська та Кам’янки. Отримав відсіч. На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять боєзіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника в районах населеного пункту Куп’янськ та у бік Петропавлівки й Піщаного. На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Шандриголове, Новомихайлівка, Греківка, Колодязі, Ямполівка та у бік Дробишевого. На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили сім наступальних дій загарбників у бік Ямполя, Дронівки та у районі Серебрянки. На Краматорському напрямку вчора зафіксовано три боєзіткнення, окупант намагався просуватись у районі Білої Гори та у бік Предтечиного. На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак у районах Торецька, Диліївки, Яблунівки, Катеринівки, Русиного Яру та Полтавки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 51 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове та Філія. На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 24 атаки у районах населених пунктів Зелений Гай, Піддубне, Вороне, Соснівка, Січневе, Калинівське, Тернове, Ольгівське та Новогригорівка. На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили дві атаки окупантів в районі Полтавки. На Оріхівському напрямку наші захисники відбили чотири штурмових дії загарбників, у районі Плавнів та у бік Степногірська, Малої Токмачки й Новоандріївки. На Придніпровському напрямку війська агресора здійснили п’ять марних спроб просунутися уперед на позиції наших підрозділів. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 920 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, три бойові броньовані машини, 13 артилерійських систем, 249 БпЛА та 33 одиниці автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Росія та Білорусь можуть провести операції спеціальних сил з диверсій проти критичної інфраструктури в Польщі, а також здійснити додаткові вторгнення дронів і звинуватити в цьому Україну.

• Політики Молдови, пов'язані з Кремлем, можуть закликати до протестів у найближчі дні та тижні, перш ніж молдовська влада затвердить результати парламентських виборів 28 вересня.

• Європейські союзники України продовжують надавати військову допомогу Україні, в тому числі для підтримки оборонної промислової бази України.

• Європейські чиновники продовжують повідомляти про невідомі безпілотники, що діють поблизу європейських військових та економічних об'єктів, а Україна розпочала навчання своїх європейських союзників тактиці протидії безпілотникам.