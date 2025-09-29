Вчора ввечері на Стрийщині зафіксували слабовідчутний землетрус.

Вчора ввечері біля Стрия спеціалісти Головного центру спеціального контролю зареєстрували землетрус магнітудою 3,0 за шкалою Ріхтера.

Епіцентр землетрусу, який зафіксували о 21:46, був розташований на глибині 4 км на південній околиці села Підгірці, що за чотири кілометри на схід від Стрия (49°15'00" північної широти та 23°55'12" східної довготи).

За класифікацією землетрусів відноситься до слабовідчутних. Коливання могли відчувати окремі люди, які перебували у спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

У Головному центрі спеціального контролю просять людей, що відчули землетрус залишити повідомлення за посиланням для уточнення його енергетичних параметрів.