Понад 500 людей загинуло внаслідок землетрусу в Туреччині й Сирії.

Підземні поштовхи відчувалися також в Іраку, Лівані, Ізраїлі, Єгипті, Греції та на Кіпрі.

Внаслідок сильного землетрусу у ніч на понеділок, шостого лютого, на південному сході Туреччини та на півночі Сирії загинуло понад п’ять сотень людей, тисячі людей отримали важкі тілесні ушкодження. Про це повідомила турецька інформаційна аґенція Anadolu. Кількість жертв катастрофи в Туреччині перевищила 280 осіб, постраждали понад 2000, повідомив віцепрезидент країни Фуат Октай (Fuat Oktay). За його словами, у різних містах Туреччини зруйновано або пошкоджено щонайменше 1710 будівель. Багато людей досі залишаються під завалами.

Епіцентр землетрусу, який стався о 04:17 за місцевим часом, перебував у районі Пазарджик південно-східної турецької провінції Кахраманмараш. Сила підземних поштовхів досягала 7,4 бала за шкалою Ріхтера. Ще один землетрус магнітудою 6,6 бала через короткий час зафіксовано в провінції Газіантеп. Поштовхи відчувалися у довколишніх провінціях, переважно у Хатаї, Османії, Адіамані, Газіантепі, Шанлиурфі, Діярбакірі, Малатьї, Адані, а також у столиці Анкарі. У Туреччині оголошено найвищий рівень загрози. Влада звернулася по міжнародну допомогу.

Влада Сирії зареєструвала щонайменше 230 загиблих і понад 600 поранених, заявило сирійське міністерство охорони здоров'я. Своєю чергою, благодійна організація SAMS, яка працює в реґіонах, контрольованих повстанцями, повідомила про понад 100 загиблих на цих територіях.

Як повідомляє телеканал Al Arabiya, землетрус відчули мешканці деяких реґіонів Іраку та Лівану. Крім того, підземні поштовхи були відчутними в Ізраїлі. В управлінні аеропортів Ізраїлю повідомили, що рейси з летовища Бен-Гуріон до Стамбула затримані. Згідно з даними Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру, у Греції, на Кіпрі та в Єгипті також зафіксовано незначні підземні поштовхи.