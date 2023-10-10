Землетрус з епіцентром у Словаччині був відчутний навіть у Львові.

Орієнтовно о 21:23 9 жовтня у Словаччині стався землетрус. Поштовхи відчули навіть у Львові.

 

"Жителі Львова, які живуть на верхніх поверхах, могли відчувати легке похитування. Стався землетрус", – заявив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

 

За даними Головного центру спеціального контролю, джерело землетрусу є на глибині 10 км. Згідно з класифікацією, цей землетрус належить до сильно помірних.

 

"Землетрус відчувався в населених пунктах на території України багатьма людьми. Коливання подібні зі струсом, утвореним тяжко навантаженим автомобілем. Тремтіння вікон, дверей, посуду. Скрипіння підлоги і стін. Починається дрижання меблів. Предмети, які висять, легко розхитуються; рідина у відкритих ринках злегка коливається. В автомобілях, які стоять на місці, поштовх помітний. Землетрус не несе загрози для населення та об'єктів критичної інфраструктури", – пояснили у центрі.

 

Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр повідомив, що землетрус у Словаччині мав магнітуду 5,4. Відомо, що його епіцентр зафіксували в селі Нова Келча (Словаччина). Селище розташоване за 60 км від Ужгорода. Землетрус відчули зокрема в Ужгороді, у Малому Березному та навіть у Мукачеві. Повідомлення про тремтіння землі передавали мешканці деяких населених пунктів південної частини Львівської області та Львова. Був відчутним цей землетрус і на території Польщі. 

 

За інформацією фахівців, це вже третій землетрус у поясі гірських хребтів Карпат. Триває моніторинг ситуації.
 

 

10.10.2023

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