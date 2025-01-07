У Тибеті стався землетрус магнітудою 6,8 бала.

Загинуло близько сотні осіб.

 

 

У вівторок зранку, сьомого січня, в Тибеті, на південному заході Китаю стався землетрус магнітудою 6,8 бала за шкалою Ріхтера. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

Підземні поштовхи також відчувалися у сусідніх Непалі, Бутані та Індії. За даними Китайського центру сейсмологічних мереж (CENC), епіцентр землетрусу перебував у повіті Тінгрі міського округу Шігадзе поблизу кордону з Непалом, за 80 кілометрів від гори Еверест.

 

Внаслідок землетрусу загинули, за останніми даними, щонайменше 95 осіб, поранення отримали ще близько 130 людей. Пошкоджено більше тисячі будівель.

 

 

Дещо пізніше в Тибеті зафіксовано численні афтершоки магнітудою до 4,4 бала, передає китайське державне агентство «Сіньхуа». Китайський державний телеканал CCTV показав кадри зруйнованих будинків.

 

Міністерство з надзвичайних ситуацій КНР повідомило, що на місці катастрофи перебуває близько півтори тисячі рятувальників, які шукають поранених і загиблих під завалами будівель.

07.01.2025

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