У Тибеті стався землетрус магнітудою 6,8 бала.

Загинуло близько сотні осіб.

У вівторок зранку, сьомого січня, в Тибеті, на південному заході Китаю стався землетрус магнітудою 6,8 бала за шкалою Ріхтера. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

Підземні поштовхи також відчувалися у сусідніх Непалі, Бутані та Індії. За даними Китайського центру сейсмологічних мереж (CENC), епіцентр землетрусу перебував у повіті Тінгрі міського округу Шігадзе поблизу кордону з Непалом, за 80 кілометрів від гори Еверест.

Внаслідок землетрусу загинули, за останніми даними, щонайменше 95 осіб, поранення отримали ще близько 130 людей. Пошкоджено більше тисячі будівель.

Дещо пізніше в Тибеті зафіксовано численні афтершоки магнітудою до 4,4 бала, передає китайське державне агентство «Сіньхуа». Китайський державний телеканал CCTV показав кадри зруйнованих будинків.

Міністерство з надзвичайних ситуацій КНР повідомило, що на місці катастрофи перебуває близько півтори тисячі рятувальників, які шукають поранених і загиблих під завалами будівель.