1314-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:15 Пілоти 59-ї бригади Сил безпілотних систем знищили FPV-дроном російський гелікоптер Мі-28, повідомив командувач Сил безпілотних систем (СБС) Роберт "Мадяр" Бровді.

11:00 Споживання електроенергії зросло, повідомили в Укренерго. Станом на 9:30 воно було на 10,3% вищим, ніж в цей же час попереднього робочого дня. Причина таких відчутних змін – встановлення хмарної погоди майже на всій території України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 3,1% вищим, ніж максимум попередньої неділі.

10:40 Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський після відвідання частини, які діють на головних напрямках фронту, в тому числі на Добропільському напрямку, і залучені до контрнаступальної операції, зазначив, що "завдяки чітко спланованим та сміливим діям наших військ частина підрозділів ворога опинилась в оточенні".

10:20 Вночі (із 20:00) росіяни атакували 32-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ РФ, близько 20 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 23 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів (72%) на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 8 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1195 із 1339 запущених по Україні БпЛА (разом – 89%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

328,3% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

134,3% бойових броньованих машин (з них 0% за минулий тиждень),

1080,3% артилерійських систем (з них 7,5% за минулий тиждень),

134,6% РСЗВ (з них 0,8% за минулий тиждень),

87,2% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

34,2% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

38,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:30 Російські війська за добу здійснили майже 700 обстрілів по 17 населених пунктах Запорізької області, 49 людей постраждали, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

09:25 Російські війська продовжують обстрілювати Дніпропетровську область дронами, є постраждалий в Межівській громаді Синельниківщини, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

09:20 Президент США Дональд Трамп санкціонував далекобійні удари України по Росії, заявив спеціальний посланник США в Україні генерал Кіт Келлог.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 136 бойових зіткнень. Вчора противник завдав одного ракетного та 81 авіаційний удар, застосував 50 ракет та скинув 156 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4682 обстріли, зокрема 124 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6432 дрони-камікадзе. Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Залізничне, Новоселівка Запорізької області; Ольгівка Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один пункт управління БпЛА та ще п’ять інших важливих об’єктів ворога. На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося сім боєзіткнень. Противник завдав 10 авіаційних ударів, скинувши при цьому 19 керованих авіаційних бомб, здійснив 179 обстрілів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Амбарного та Кам’янки. На Куп’янському напрямку вчора відбулося три боєзіткнення. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника поблизу Куп’янська та Загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував п’ять разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Торське, Дерилове, Шандриголове та в напрямку населеного пункту Ставки. На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили вісім наступальних дій загарбників у районах Федорівки, Григорівки, Серебрянки та у бік Ямполя й Дронівки. На Краматорському напрямку вчора зафіксовано два боєзіткнення – окупанти намагалися просуватися у бік Предтечиного та Міньківки. На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак у районах Щербинівки, Степанівки, Плещіївки, Полтавки, Олександро-Калинового, Іванопілля та Русиного Яру. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Червоний Лиман, Никанорівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новоекономічне, Горіхове, Філія та в напрямку Мирнограду, Родинського, Балагану. На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 21 атаку поблизу населених пунктів Тернове, Піддубне, Маліївка, Новогригорівка, Новомиколаївка, Вербове та в напрямку населеного пункту Андріївка-Клевцове. На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили дві ворожі спроби просунутися вперед поблизу населеного пункту Полтавка. На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Придніпровському напрямку противник двічі атакував позиції наших захисників у напрямку Антонівського мосту – успіху не мав. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Втрати російських загарбників за минулу добу склали 1080 осіб. Також українські воїни знешкодили сім танків, 53 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 617 безпілотних літальних апаратів, 43 крилаті ракети, 111 одиниць автомобільної техніки, дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Віцепрезидент США Джей Ді Венс розкритикував відмову Росії від запрошень США взяти участь у двосторонніх або тристоронніх переговорах, оскільки представники Кремля продовжують демонструвати відсутність інтересу до добросовісних переговорів з Україною.

• В ніч з 27 на 28 вересня російські війська провели третій за величиною комбінований ракетний і безпілотний удар по Україні з початку війни, випустивши загалом 643 ракети і дрони.

• Європейські чиновники продовжують повідомляти про невідомі безпілотники, що діють у повітряному просторі НАТО.

• Політики Молдови, пов'язані з Кремлем, закликали до протестів у Молдові після парламентських виборів 28 вересня.

• Міністр закордонних справ Росії Лавров наголосив, що Росія використає своє майбутнє головування в Раді Безпеки ООН для «перегляду» Дейтонських угод 1995 року, ймовірно, з метою дестабілізації Балкан та розколу і відволікання уваги Європи.