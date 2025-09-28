1313-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

328,1% танків (з них 0,5% за минулий тиждень),

134,3% бойових броньованих машин (з них 0% за минулий тиждень),

1078,6% артилерійських систем (з них 7,5% за минулий тиждень),

134,6% РСЗВ (з них 0,9% за минулий тиждень),

87,1% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

34,2% літаків (з них 0,4% за минулий тиждень),

38,6% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:35 У Київській області внаслідок атаки російських "Шахедів" пожежі та пошкодження житлових будинків, постраждало 27 людей, повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник:

в Бучанському районі загорілися нежитлове приміщення, приватні будинки та два автомобілі;

в Фастівському районі – пожежа приватного будинку та підприємства поранено п'ятеро людей - працівники хлібозаводу;

в Білоцерківському районі загорілися приватні будинки і нежитлові приміщення;

в Обухівському районі внаслідок падіння уламків збитої цілі спалахнула господарча будівля.

09:25 Війська РФ двічі атакували Запоріжжя, поранено 21 людину: по місту було завдано щонайменше 4 удари, виникла пожежа, пошкоджено автозаправку та приватний будинок; під ранок було завдано ще два удари, пошкоджені виробничі приміщення підприємства та багатоповерховий будинок, де горять квартири, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

09:20 Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки росіян на Київ, загинуло щонайменше чотири людини, десять людей поранено, повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко. В Солом'янському районі російський дрон частково зруйнував п'ятиповерховий житловий будинок, падіння уламків зафіксовано також у Святошинському та Голосіївському районах.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 173 бойових зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав 81 авіаційного удару, скинувши 156 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 5118 обстрілів, зокрема 107 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6262 дрони-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів: Костянтинівка, Донецької області; Білогір’я, Мала Токмачка, Червона Криниця Запорізької області; Миколаївка Херсонської області. За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, чотири пункти управління БпЛА, склад боєприпасів та три інших важливих об'єкти окупантів. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили п’ять атак загарбників. Також ворог завдав 20 авіаударів, застосувавши при цьому 50 керованих авіабомб, та здійснив 205 обстрілів, зокрема 12 – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та у бік Дорошівки. На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районі населеного пункту Петропавлівка та у бік Піщаного й Богуславки. На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався прорвати оборону у районах населених пунктів Шандриголове, Колодязі та Торське. На Сіверському напрямку ворог здійснив шість спроб прориву в районах Серебрянки, Федорівки та у бік Дронівки. На Краматорському напрямку окупанти тричі атакували у бік Ступочок. На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки та Русиного Яру. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 59 штурмів агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Сухецьке, Новоекономічне, Миколаївка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Котлярівка та Дачне. На Новопавлівському напрямку противник здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Січневе, Піддубне, Новоселівка, Соснівка, Маліївка, Новомиколаївка, Березове та Новогригорівка. На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили дев’ять спроб ворожих підрозділів просунутись вперед в районі Полтавки. Сили оборони відбили шість атак окупаційних військ на Оріхівському напрямку, в районі Степового, Кам’янського та у бік Новоданилівки й Новоандріївки. На Придніпровському напрямку противник здійснив одну безрезультатну спроби наступу. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1110 осіб. Також українські воїни знешкодили сім танків, дві бойові броньовані машини, 45 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 454 безпілотних літальних апарати та 131 одиницю автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• У Росії та окупованій Україні продовжується дефіцит бензину через неодноразові удари України по російських нафтопереробних заводах.

• Західні партнери України продовжують надавати їй військову допомогу, зокрема шляхом закупівлі американської зброї.

• 26 вересня речниця Міністерства закордонних справ Росії Захарова безпідставно звинуватила Україну в інцидентах з вторгненням російських безпілотників до Польщі 9-10 вересня та Румунії 13 вересня.

• Європейські чиновники продовжують повідомляти про невідомі безпілотники, що діють у повітряному просторі НАТО.