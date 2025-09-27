1312-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:45 Вночі над шведським архіпелагом Карлскруна за кілька кілометрів від військово-морської бази помітили невідомі дрони, поліцейські зазначили, що це був більший тип дронів, схожий на той, що був над Данією та Сконе на півдні Швеції.

10:15 Вночі (з 21:00) росіяни атакували 115 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда ТОТ Криму, понад 70 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 97 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів (84%) на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 766 із 907 запущених по Україні БпЛА (разом – 85%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

327,9% танків (з них 0,3% за минулий тиждень),

134,3% бойових броньованих машин (з них 0% за минулий тиждень),

1077,1% артилерійських систем (з них 7,6% за минулий тиждень),

134,5% РСЗВ (з них 0,8% за минулий тиждень),

87,1% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

34,2% літаків (з них 0,4% за минулий тиждень),

38,6% гелікоптерів (з них 0,4% за минулий тиждень).

09:45 Залізнична інфраструктура Одещини опинилася під атакою ворожих дронів, є пошкодження, повідомили в "Укрзалізниці", обійшлося без постраждалих серед залізничників та пасажирів.

09:40 Російські війська минулої доби вбили одного мешканця в Костянтинівці й поранили дев’ятьох жителів Донецької області, повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін.

09:35 Внаслідок російських обстрілів Херсонщини загинула людина і 12 людей поранено, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 7 багатоповерхівок та 94 приватні будинки, понівечили магазини, господарські споруди, приватні гаражі та автомобілі, автобуси.

09:30 Російські війська продовжували атакувати райони Дніпропетровської області, у Покровській громаді Синельниківського району є одна постраждала та пошкодження, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак. Через вечірній артобстріл Нікополя потрощені чотири приватні оселі та знищена господарська споруда.

09:25 Російські війська за добу здійснили 519 обстрілів по 11 населених пунктах Запорізької області, в Пологівському районі одна людина постраждала, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

09:20 Росіяни здійснили масовану атаку по Вінницькій області, є влучання в критичну інфраструктуру та пошкоджено житловий будинок (скління вікон, дах), повідомила перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталія Заболотна. Постраждалих та травмованих немає.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 186 бойових зіткнень. Вчора противник завдав одного ракетного та 67 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 142 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4953 обстріли, зокрема 135 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5924 дрони-камікадзе. Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по району населеного пункту Середина-Буда Сумської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, одну артилерійську систему та один пункт управління ворога. На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 10 боєзіткнень. Противник завдав 10 авіаційних ударів, скинувши при цьому 24 керовані авіаційні бомби, здійснив 208 обстрілів, зокрема 12 – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Кам’янки та у напрямку Дорошівки. На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири боєзіткнення. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки та у напрямку населеного пункту Богуславка. На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Карпівка, Колодязі, Шандриголове, Зарічне, Торське, а також у бік населеного пункту Ставки. На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили дев’ять наступальних дій загарбників у районах Григорівки, Виїмки, Переїзного та у напрямку Ямполя й Дронівки. На Краматорському напрямку вчора зафіксовано шість боєзіткнень – окупанти намагалися просуватися у бік Ступочок. На Торецькому напрямку ворог здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Клебан-Бик, Русин Яр, Софіївка та Полтавка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 62 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Новоекономічне, Никанорівка, Володимирівка, Червоний Лиман, Родинське, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Дачне та у напрямку населених пунктів Покровськ, Балаган, Філія. На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 27 атак поблизу населених пунктів Піддубне, Новоселівка, Андріївка-Клевцове, Січневе, Соснівка, Комишуваха, Калинівське та у напрямку населених пунктів Новогригорівка й Нововасилівське. На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили п’ять ворожих спроб просунутися вперед поблизу населеного пункту Полтавка. На Оріхівському напрямку Сили оборони успішно відбили дві атаки ворога у бік населеного пункту Степногірськ. На Придніпровському напрямку противник чотири рази атакував позиції наших захисників у напрямку Антонівського мосту – успіху не мав. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Втрати російських загарбників за минулу добу склали 970 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, бойову броньовану машину, 39 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 362 безпілотні літальні апарати, 91 одиницю автомобільної техніки, дві одиниці спеціальної техніки та дві важкі вогнеметні системи окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Нещодавно літаки НАТО піднялися в повітря у відповідь на черговий політ російського літака поблизу повітряного простору НАТО на тлі того, як європейські держави борються з діяльністю невідомих, ймовірно російських, безпілотників у прикордонних районах та поблизу інфраструктури.

• Європейські союзники України продовжують реагувати на посилення російської агресії проти Європи.

• Російські чиновники продовжують докладати зусиль, щоб підірвати західну підтримку України й оборонні заходи проти Росії.

• За повідомленнями, США розглядають можливість скасування обмежень на використання Україною зброї американського виробництва для ударів по законних військових цілях, розташованих на території Росії.