1311-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:50 Європейська комісія направила державам-членам ЄС документ з пропозицією використати заморожені російські активи для фінансування нового кредиту для України обсягом 140 мільярдів євро, пише Politico.

11:20 На Одещині військова контррозвідка Служби безпеки України запобігла втечі до ЄС доцентки місцевого університету, яка працювала на ворога: жінка коригувала атаки росіян та вербувала військових Сил оборони для російської спецслужби.

11:00 Споживання електроенергії знизилось, повідомили в Укренерго. Станом на 9:30 воно було на 1,3% нижчим, ніж в цей же час вчора. Причина таких змін – встановлення ясної погоди на всій території України, крім частини східних областей. Це зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення рівня енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня.

10:10 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 154-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Міллєрово РФ, близько 80 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 128 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів (83%) на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1221 із 1371 запущених по Україні БпЛА (разом – 89%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

327,9% танків (з них 0,3% за минулий тиждень),

134,3% бойових броньованих машин (з них 0% за минулий тиждень),

1075,9% артилерійських систем (з них 7,1% за минулий тиждень),

134,4% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

87,1% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

34,2% літаків (з них 0,4% за минулий тиждень),

38,6% гелікоптерів (з них 0,4% за минулий тиждень).

09:45 Вночі аеропорт Ольборг у Данії припиняв зльоти та посадки через виявлені в повітряному просторі поблизу БпЛА.

09:35 Вночі безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ, загорілась одна з установок. Основними продуктами переробки заводу є бензини і дизельне пальне. Річний об’єм переробки – 6,25 млн тонн нафти на рік.

09:30 Кабінет міністрів призначив Івана Вербицького заступником міністра культури та стратегічних комунікацій України і Ілону Гавронську заступницею міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України з питань європейської інтеграції.

09:25 Президент США Дональд Трамп знову розкритикував Росію:

"Я дуже незадоволений тим, що робить Росія, що робить президент Путін. Він вбиває людей без будь-якої причини. Їхня економіка котиться до пекла. Вони бомблять все підряд і захоплюють дуже мало території, якщо взагалі захоплюють. Фактично вони певну територію втрачають. І це погано для репутації Росії. Якби це була наша війна, ми б закінчили її за тиждень".

09:20 Зранку близько 4:20 російські війська завдали удару керованою авіабомбою по житловому сектору Стецьківки на Сумщині, внаслідок атаки пошкоджені будинки, повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 200 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав 59 авіаційних ударів, скинув 109 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4396 обстрілів, зокрема 89 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4774 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Залізничне Запорізької області; Херсон та Козацьке Херсонської області. За минулу добу авіація Сил оборони уразила два райони зосередження особового складу противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося дев’ять бойових зіткнень. Ворог завдав 6 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 17 керованих авіабомб, та здійснив 198 обстрілів, дев’ять з яких – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах Вовчанська та Довгенького. На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири ворожі атаки. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районі Куп’янська, Радьківки та у напрямку Курилівки. На Лиманському напрямку ворог провів 20 атак. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Шандриголове, Зарічне, Колодязі, Торське та в бік Дружелюбівки, Ставків. На Сіверському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили сім ворожих спроб просунутись вперед у бік Дронівки та Переїзного. На Краматорському напрямку відбулось шість боєзіткнень у районах Ступочок та Олександро-Шультиного. На Торецькому напрямку ворог здійснив 16 атак поблизу Плещіївки, Клебан-Бика, Русиного Яру, Щербинівки, Катеринівки, Яблунівки та Полтавки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 67 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Володимирівка, Родинське, Никанорівка, Новоекономічне, Лисівка, Миколаївка, Сухецьке, Промінь, Покровськ, Мирноград, Новомиколаївка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове, Дачне, Філія. На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 42 атаки у районах населених пунктів Іванівка, Ялта, Мирне, Січневе, Толстой, Воскресенка, Соснівка, Новомиколаївка, Піддубне, Новоселівка, Березове, Новогригорівка. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили три ворожі атаки поблизу Полтавки. На Оріхівському напрямку наші захисники відбили шість атак противника в районах Новоандріївки, Малої Токмачки, Степногірська та Кам’янського. Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 940 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, 14 артилерійських систем, 334 безпілотні літальні апарати, 82 одиниці автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Міністерство оборони Росії продовжує штучно завищувати свої заяви про просування в Україні, щоб підтримати неправдиву версію Кремля про те, що перемога Росії в Україні є неминучою.

• За повідомленнями, російські війська перегруповуються, готуючись до наступальних операцій у декількох секторах фронту, але не мають достатніх сил і засобів для одночасного ведення цих операцій.

• За повідомленнями, російський наступ у Куп'янську є вразливим через брак достатніх сил для одночасного ведення наступальних операцій проти Куп'янська та декількох інших районів уздовж лінії фронту.

• Російські чиновники приватно визнали, що Росія несе відповідальність за вторгнення 19 вересня трьох винищувачів МіГ-31 в повітряний простір Естонії.

• Російські чиновники продовжували намагатися переконати адміністрацію Трампа дозволити Росії безперешкодно продовжувати війну проти України після коментарів президента США Дональда Трампа 23 вересня, в яких він наголосив, що Україна має можливість відвоювати всю свою територію.

• За повідомленнями, Кремль планує виділити на національну оборону в 2026 році менше коштів, ніж у 2025 році, але визнав, що підвищує деякі податки для фінансування «оборони та безпеки».

• Кремль, ймовірно, шукає різні шляхи для залучення коштів на оборону та національну безпеку, не поглиблюючи існуючі соціально-економічні напруження.

• Росія продовжує страждати від дефіциту бензину в Росії та окупованій Україні через неодноразові удари України по російських нафтопереробних заводах.