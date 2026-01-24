1431-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

339,6% танків (з них 0,9% за минулий тиждень),

138,0% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1184,2% артилерійських систем (з них 9,3% за минулий тиждень),

144,6% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

91,5% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

34,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 В Києві внаслідок російської атаки знову майже 6 тисяч будинків перебувають без опалення, повідомив міський голова Віталій Кличко. Більшість з будинків ті, які вже двічі підключили або намагалися підключити до теплопостачання після обстрілів 9-го та 20-го січня. Також виникли проблеми з водопостачанням на лівому березі та частково на правому.

09:45 Росіяни пошкодили важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі, знеструмлені сотні тисяч споживачів, повідомили в Чернігівобленерго.

09:40 Внаслідок масованої нічної атаки БпЛА на Харків постраждало 19 людей, повідомив міський голова Ігор Терехов.

09:35 Російські війська за добу здійснили більше 700 обстрілів по 29 населеним пунктам Запорізької області, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

09:25 Внаслідок нічної російської атаки на Київ загинула людина, троє постраждали, повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко. В Дарницькому районі російський удар спричинив пошкодження будівлі приватного медзакладу, в Голосіївському та Деснянському районах є влучання в нежитлову будівлю, в Соломʼянському – в 6-ти поверхову офісну будівлю.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 136 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 90 авіаційних ударів, скинувши 223 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 7615 дронів-камікадзе та здійснили 3840 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 54 – з реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Братське Дніпропетровської області; Воздвижівка, Долинка, Залізничне, Різдвянка, Тернувате, Верхня Терса, Чарівне, Таврійське Запорізької області. Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу та техніки противника, пункт управління та артилерійський засіб противника. На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав п’яти авіаударів, скинув 11 авіабомб, здійснив 73 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, два з яких з реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили п’ять атак противника у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанські Хутори, Амбарне та у бік населеного пункту Нестерне. На Куп’янському напрямку вчора наші воїни відбили одну атаку ворога в бік Петропавлівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новоселівка, Твердохлібове, Дробишеве, Торське, Ямпіль та у бік населених пунктів Лиман, Ставки, Діброва. На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника поблизу Сіверська. На Краматорському напрямку українські підрозділи відбили три атаки противника в напрямку населених пунктів Никифорівка та Міньківка. На Костянтинівському напрямку противник здійснив 20 атак підрозділів в районах населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Софіївка та у напрямку Іллінівки, Степанівки, Новопавлівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Дорожнє, Червоний Лиман, Родинське, Сухецьке, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Новий Донбас, Білицьке, Гришине, Шевченко, Новопавлівка. На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив п’ять атак, у районах населених пунктів Олександроград, Злагода та у напрямку Добропілля, Іванівки, Нового Запоріжжя. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 22 атаки росіян у районах Солодкого, Гуляйполя та у напрямку Святопетрівки, Зеленого, Варварівки. На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку противника у напрямку Павлівки. На Придніпровському напрямку окупанти наступальних дій не проводили. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 930 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, три бойові броньовані машини, 31 артилерійську систему, один засіб протиповітряної оборони, 772 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 88 одиниць автомобільної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін зустрівся з делегацією США в Москві в ніч з 22 на 23 січня і погодився на тристоронні зустрічі робочої групи США, Росії та України в Абу-Дабі 23 і 24 січня.

• Кремль намагається змусити Трампа відмовитися від переговорного процесу з Україною та Європою, який він очолює, і поступитися вимогам Росії, висунутим на саміті США-Росія в Алясці в серпні 2025 року.

• Кремль проводить інформаційну кампанію, спрямовану на партнерів України, в якій намагається представити контроль над Донбасом як головне питання, що залишилося для обговорення в мирних переговорах, але заяви російських чиновників для внутрішньої аудиторії неодноразово підтверджували, що вимоги Росії виходять за межі східної України.

• Довгострокова підтримка економіки та відбудови України є надзвичайно важливою для безпеки України, але не може замінити надійних гарантій безпеки, які стримують майбутню агресію Росії.

• Представники Кремля зазначили, що Росія хоче використати свої активи, заморожені в США, на користь російської економіки та компенсувати витрати на повномасштабне вторгнення Росії, як нещодавно оцінило ISW.

• Кремль, ймовірно, готується ретельно управляти планом наступництва глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова, щоб уникнути бурхливої передачі влади, яка може призвести до заворушень у Чечні та відволікти чеченські ресурси від війни в Україні.

• Міністр оборони України Михайло Федоров призначив Сергія Стерненка радником Міністерства оборони України з питань розширення використання дронів на фронті.