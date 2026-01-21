1428-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:10 Вночі (з 18:00) росіяни атакували однією балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим, та 97 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда – ТОТ АР Крим, ТОТ Донецьк, близько 70 із них – "шахеди".

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 84 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів (87%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 13 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 902 із 1055 запущених по Україні БпЛА (разом – 86%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

339,1% танків (з них 0,9% за минулий тиждень),

137,9% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1180,4% артилерійських систем (з них 9,1% за минулий тиждень),

144,4% РСЗВ (з них 0,9% за минулий тиждень),

91,3% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

34,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Водопостачання в Києві відновлено в повному обсязі, повідомив "Київводоканал".

09:45 Вночі росіяни знову масовано атакували безпілотниками південь Одещини, пошкоджено житлову та промислову інфраструктуру, одна людина постраждала, повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. В Одеському районі є пошкодження та руйнування житлових приватних будинків, зруйновано складську будівлю з меблевими виробами.

09:40 Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по 8 населених пунктах Харківської області, постраждали п'ятеро мирних мешканців, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

09:30 Двоє загинули і одна людина постраждала внаслідок нічної ракетно-дронової атаки у Дніпропетровській області, повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа вранці середи у Телеграмі.

09:25 Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі в кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії, повідомили в Укренерго.

09:20 Американські військові затримали сьомий за рахунком танкер за нелегальне перевезення венесуельської нафти.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 110 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 5 ракетних та 74 авіаційних ударів, застосував 39 ракет й скинув 184 керовані авіабомби. Крім цього, було залучено для ураження 7754 дронів-камікадзе та здійснено 3814 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 44 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Білопілля Сумської області; Великомихайлівка Дніпропетровської області; Гуляйполе, Залізничне, Лугівське, Воздвиженка, Гірке, Гуляйпільське, Святопетрівка, Верхня Терса, Барвінівка, Різдвянка Запорізької області. Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу та один пункт управління БпЛА. На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 82 обстріли. На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 11 ворожих атак, в районі Вовчанська та у бік населених пунктів Ізбицьке, Графське, Кругле, Нестерне, Чугунівка. На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у бік Піщаного та Петропавлівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у бік населених пунктів Твердохлібове, Ставки, Діброва та Ольгівка. На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника в районі Дронівки. На Краматорському напрямку українські підрозділи відбили одну атаку противника у бік Бондарного. На Костянтинівському напрямку противник здійснив 14 атак у районах населених пунктів Предтечине, Іванопілля, Плещіївка, Щербинівка та у бік Іллінівки, Степанівки, Берестка, Новопавлівки, Софіївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне у бік Новопавлівки. На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив одну атаку у напрямку Нового Запоріжжя. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили дев’ять атак росіян в районі Гуляйполя та у напрямках Добропілля й Зеленого. На Оріхівському напрямку відбулося два боєзіткнення в районах Степногірська та Приморського. На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1170 осіб. Також українські воїни знешкодили вісім танків, 10 бойових броньованих машин, 70 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, 1019 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 27 ракет, 171 одиницю автомобільної та одиницю спеціальної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• 20 січня російські удари по українській енергетичній інфраструктурі призвели до відключення електропостачання підстанцій, які живлять Чорнобильську АЕС, що відповідає нещодавньому попередженню української військової розвідки.

• Росія применшила вплив своїх ударів на Чорнобильську АЕС, навіть попри те, що вона продовжує створювати дедалі більшу загрозу для всіх АЕС України

• Російські ракетні та дронові удари в ніч з 19 на 20 січня значно пошкодили додаткову енергетичну інфраструктуру по всій Україні, зокрема в Києві.

• Міністр закордонних справ Росії Лавров підтвердив прихильність Кремля до своїх початкових вимог щодо війни на тлі очікуваних мирних переговорів на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Швейцарія, 20 січня, і несправедливо звинуватив Україну в початку війни.

• Оператори дронів російського Центру передових безпілотних технологій «Рубікон» все частіше здійснюють удари середньої дальності по високоцінних системах протиповітряної оборони та ракетних установках України, наданих Заходом.

• За повідомленнями, українські сили створили тактичну зону знищення, яка не дозволяє російським військам використовувати транспортні засоби в радіусі 20-25 кілометрів від лінії фронту або використовувати піхоту в радіусі одного кілометра від лінії фронту поблизу Куп'янська — це здатність, яку Україна повинна поглибити і поширити на весь театр військових дій.

• Російські війська використовують навчальні ракети для ударів по наземних цілях в Україні, можливо, оснащуючи їх бойовими боєголовками.

• 20 січня президент України Володимир Зеленський призначив полковника Павла Єлізарова новим заступником командувача Повітряних сил України.