1430-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:05 Вночі (з 20:00) росіяни атакували 101 ударним БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків Курськ, Орел, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Донецьк ТОТ України, близько 60 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 76 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів (75%).

Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 12 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 944 із 1092 запущених по Україні БпЛА (разом – 86%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

339,4% танків (з них 1,0% за минулий тиждень),

138,0% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1183,2% артилерійських систем (з них 9,3% за минулий тиждень),

144,6% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

91,5% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

34,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 В Україні на сьогодні від мобілізації заброньовано 5739 священнослужителів-керівників і працівників релігійних організацій, повідомила Державна служба України з етнополітики та свободи совісті.

09:45 Ще 1940 багатоповерхівок у Києві залишаються без теплопостачання, повідомив міський голова Віталій Кличко. Більшість цих будинків на лівому березі міста, в Печерському районі, частина – в Голосіївському та Соломʼянському районах. За ніч комунальники й енергетики розпочали подачу тепла ще в понад 650 будинків.

09:40 Внаслідок атаки російських дронів у Синельниківському районі постраждали двоє цивільних, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

09:35 РФ братиме участь у тристоронніх переговорах з Україною та США в Абу-Дабі в п'ятницю, повідомив помічник Путіна Юрій Ушаков.

09:25 Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі в кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії, повідомили в Укренерго.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 222 бойові зіткнення. За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України одного ракетного та 85 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 226 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 5862 дрони-камікадзе та здійснили 3545 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 83 – з реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема це Добропілля Донецької області; Святопетрівка, Залізничне, Верхня Терса, Різдвянка, Шевченківське, Долинка, Воздвижівка Запорізької області. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження та артилерійську систему противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три боєзіткнення. Крім того, ворог завдав трьох авіаударів, скинувши п’ять керованих бомб та здійснив 72 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, один з яких — із реактивної системи залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Амбарне та у бік Ізбицького. На Куп’янському напрямку за добу відбулася одна атака окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районі населеного пункту Синьківка. На Лиманському напрямку ворог атакував десять разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Мирне, Дробишеве, Колодязі, Зарічне, Ямпіль та Ямполівка. На Слов’янському напрямку, поблизу населених пунктів Свято-Покровське, Пазено та Сіверськ, противник п’ять разів атакував позиції наших військ. На Краматорському напрямку зафіксовано сім боєзіткнень в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Часів Яр та у бік Маркового. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 20 атак в районах населених пунктів Предтечине, Плещіївка, Іванопілля, Яблунівка, Русин Яр та Софіївка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 92 штурмові і наступальні дії агресора у районах населених пунктів Шахове, Іванівка, Дорожнє, Родинське, Сухецьке, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове, Дачне та у бік Новопавлівки. На Олександрівському напрямку ворог 12 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Зелений Гай, Вербове, Степове, Вишневе, Красногірське та у бік Нечаївки. На Гуляйпільському напрямку противник 37 разів намагався йти вперед на позиції наших оборонців у районах Солодкого, Варварівки, Гуляйполя та у бік Зеленого й Добропілля. На Оріхівському напрямку наші захисники відбили атаку у районі населеного пункту Плавні. Минулої доби ворог здійснив одну невдалу спробу наступу на Придніпровському напрямку. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1280 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, три бойові броньовані машини, 33 артилерійські системи, 449 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 140 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• 22 січня українські та американські чиновники продовжили зустрічі у Швейцарії.

• Путін намагається використати "Раду миру" Трампа, щоб завоювати прихильність Трампа і домогтися розмороження російських активів для стимулювання російської економіки.

• Існують суперечливі повідомлення про можливі зустрічі США, України та Росії в Об'єднаних Арабських Еміратах 23 і 24 січня.

• За повідомленнями, російське військове командування надає пріоритет забезпеченню російських військ легкими моторизованими транспортними засобами, що ще раз демонструє, як російська армія оптимізує себе для позиційної війни.

• За повідомленнями, російське військове командування впроваджує систему тактичного рівня ситуаційної обізнаності, щоб допомогти оптимізувати прийняття рішень на полі бою, прагнучи використовувати штучний інтелект, щоб компенсувати, серед іншого, низький рівень підготовки та ініціативи молодших офіцерів у російській армії.

• Російський генеральний штаб, як повідомляється, створює нову бригаду безпілотників, яка буде включати велику кількість безпілотних систем, ймовірно, в рамках більш широких зусиль з централізації підрозділів безпілотників у російській армії.

• Європейські держави все частіше затримують танкери російського тіньового флоту після низки подібних дій США протягом останніх тижнів.

• 22 січня міністр оборони України Михайло Федоров звільнив п'ятьох заступників міністра оборони.