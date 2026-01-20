1427-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:00 Президент України Володимир Зеленський повідомив, що відвідає Всесвітній економічний форум у Давосі, якщо будуть готові документи для підписання або буде рішення щодо додаткової ППО:

"Якщо документи будуть готові, то буде у нас зустріч, і буде поїздка. Якщо будуть пакети енергетичні, або навіть зустріч і рішення про додаткове ППО, безумовно, я буду їхати. Але поки що в мене є виклик в Україні, і для мене дуже важливо зараз координувати всі служби"

12:40 Внаслідок нічної атаки росіян постраждали Бучанський і Броварський райони Київщини, загинула людина, пошкоджено 15 об’єктів цивільної інфраструктури повідомив, голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

11:55 Президент США Дональд Трамп запросив низку світових лідерів приєднатися до його "Ради миру для Гази", сподіваючись просунути свій 20-пунктний план щодо забезпечення тривалого миру та відбудови палестинського анклаву, пише Bloomberg. До списку запрошених увійшли Албанія, Аргентина, Австралія, Австрія, Бахрейн, Білорусь, Бразилія, Канада, Кіпр, Єгипет, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Індія, Індонезія, Ірландія, Ізраїль, Італія, Японія, Йорданія, Казахстан, Марокко, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Оман, Пакистан, Парагвай, Польща, Португалія, Катар, Румунія, Росія, Саудівська Аравія, Сінгапур, Словенія, Південна Корея, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Таїланд, Туреччина, Об’єднані Арабські Емірати, Велика Британія, Україна, Узбекистан, В’єтнам та Європейська комісія

11:05 Вночі та вранці ворог здійснив масовану ракетно-дронову атаку на об’єкти української енергосистеми, повідомили в Укренерго. Внаслідок цього на ранок є знеструмлені споживачі у Києві та Київській, Одеській, Дніпропетровській, Рівненській, Харківській і Сумській областях.

Внаслідок попередніх ракетно-дронових атак – сьогодні в усіх регіонах України вимушено застосовуються заходи обмеження споживання: графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промисловості).

11:00 Споживання електроенергії залишається високим, повідомили в Укренерго. Станом на 9:30 його рівень був таким же, як в цей час вчора.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,1% нижчим, ніж максимум попереднього робочого дня. Причина – більший обсяг вимушено застосованих обмежень.

10:35 Вночі (з 19:00) росіяни атакували однією протикорабельною ракетою “Циркон” (район пуску ТОТ АР Крим), 18 балістичними ракетами Іскандер-М/С-300 (район пусків - Брянська, Ростовська області РФ), 15 крилатими ракетами Х-101 (район пуску Вологодська область РФ), а також 339 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово, Брянськ РФ, Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим, ТОТ Донецьк, близько 250 із них – "шахеди".

Основний напрямок удару – Київщина.

За попередніми даними, станом на 10:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 342 цілі:

14 балістичних ракет Іскандер-М/С-300 (78%),

13 крилатих ракет Х-101 (87%) та

315 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів (93%)

на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 5 ракет та 24 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 12 локаціях. Інформація щодо 2 ворожих ракет уточнюється.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 907 із 1071 запущених по Україні БпЛА (разом – 85%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

338,9% танків (з них 0,8% за минулий тиждень),

137,9% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1178,2% артилерійських систем (з них 9,6% за минулий тиждень),

144,2% РСЗВ (з них 1,3% за минулий тиждень),

91,3% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

34,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову та 6 населених пунктах області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов. Одна людина загинула і 13 постраждали.

09:40 Російські війська вранці вівторка атакували цивільну інфраструктуру Одеської області, у Чорноморську зафіксовано влучання БпЛА в багатоповерховий житловий будинок, повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

09:35 В Бучанському районі Київської області внаслідок російської атаки загинула людина, повідомив начальник ОВА Микола Калашник.

09:30 Після нічної атаки на Київ без опалення залишилась 5635 багатоповерхівок, майже 80% із них – будинки, куди повертали теплопостачання від 9 січня; лівий берег внаслідок сьогоднішньої атаки поки без водопостачання, повідомив мер Віталій Кличко. Станом на вчорашній вечір з шести тисяч будинків без тепла залишалися 16.

09:25 Російські війська за добу здійснили майже 800 обстрілів по 39 населеним пунктам Запорізької області, троє постраждалих, повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

09:20 Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі в кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії, повідомили в Укренерго.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 165 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України двох ракетних та 91 авіаційний удар, застосувавши дві ракети та скинувши 204 керованих авіаційних бомби. Крім цього, залучили для ураження 7518 дронів-камікадзе та здійснили 4124 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 74 – з реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема це місто Харків; Підгаврилівка, Великомихайлівка Дніпропетровської області; Костянтинівка Донецької області; Тернувате, Чарівне, Зелена Діброва, Барвінівка, Терсянка, Різдвянка Запорізької області. За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу та техніки, дві артилерійські системи та два пункти управління противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби ворог завдав авіаційного удару, скинувши чотири КАБ та здійснив 90 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник 11 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Стариці, Приліпки, Вовчанських Хуторів, Круглого, Нестерного, Дегтярного та у бік Ізбицького. На Куп’янському напрямку за добу відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районі Степової Новоселівки та у бік населеного пункту Голубівка. На Лиманському напрямку ворог атакував дев’ять разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Новоєгорівка, Новоселівка, Шандриголове, Колодязі та Зарічне. На Слов’янському напрямку, у районі Дронівки та у бік Платонівки, противник п’ять разів атакував позиції наших військ. На Краматорському напрямку українські підрозділи відбили дві атаки противника у бік Привілля й Бондарного. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 15 атак у районах населених пунктів Клебан-Бик, Яблунівка, Русин Яр та у бік Костянтинівки та Новопавлівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 44 штурмові і наступальні дії агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове та у бік Філії. На Олександрівському напрямку ворог п’ять разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Вербове, Єгорівка та Красногірське. На Гуляйпільському напрямку ворог 20 разів атакував позиції наших оборонців в районах Гуляйполя, Солодкого, та у бік Добропілля, Варварівки й Святопетрівки. На Оріхівському напрямку минулої доби боєзіткнень не зафіксовано. На Придніпровському напрямку загарбники один раз безрезультатно намагалися покращити своє положення у районі Антонівського мосту. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1130 осіб. Також українські воїни знешкодили шість танків, шість бойових броньованих машин, 60 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 925 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, три одиниці спеціальної та 191 одиницю автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Кремль, як повідомляється, склав список п'яти найкращих кандидатів до Державної Думи, які представлятимуть правлячу партію Кремля «Єдина Росія» на виборах до Державної Думи у вересні 2026 року.

• Повідомлення про те, що Путін висунув на передній план публічних діячів, які виступають за жорстку воєнну політику, підкреслює зусилля Кремля представити провійськових діячів як зразки для наслідування, які втілюють політичні пріоритети Росії напередодні 2026 року.

• Якщо цей список є справжнім, то він свідчить про те, що Путін намагається ще більше закріпити провійськову ідеологічну авангардну роль у російському політичному житті, висуваючи на передній план публічних діячів, які просувають війну Путіна та більш широку провійськову політичну програму.

• За повідомленнями, Росія почала використовувати безпілотні наземні транспортні засоби, оснащені термобаричними артилерійськими пусковими установками, щоб адаптувати артилерію до сучасних умов бойових дій, де домінують дрони.

• За повідомленнями, російські війська розділили угруповання, що діє в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка, на дві тактичні групи: Дзержинську (російська назва Торецька) та Бахмутську.