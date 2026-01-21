1429-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:10 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 94 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 55 із них – "шахеди".

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 80 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів (85%).

Зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на чотирьох локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 921 із 1067 запущених по Україні БпЛА (разом – 86%).

10:05 Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що основний ворог для НАТО – це Росія, і наполягає, щоб події навколо Гренландії не повинні відволікати уваги від України.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

339,4% танків (з них 1,0% за минулий тиждень),

138,0% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1182,1% артилерійських систем (з них 9,3% за минулий тиждень),

144,6% РСЗВ (з них 0,8% за минулий тиждень),

91,5% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

34,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:55 Вночі в Одеському районі внаслідок атаки російського ударного безпілотника пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, з якого евакуювали 58 мешканців, повідомив начальник ОВА Олег Кіпер. Дрон влучив між 18 та 19 поверхами багатоквартирного будинку, без подальшої детонації. Пошкоджено фасад та скління будинку, а також припарковані автомобілі.

09:50 У Запорізькій області російські війська за добу завдали 726 ударів по 30 населених пунктах, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

09:45 Протягом минулої доби російських ударів зазнали три населені пункти Харківської області, постраждала одна людина, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

09:40 Станом на ранок четверга в Києві без теплопостачання залишаються трохи менше 3 тис. багатоповерхових будинків, повідомив міський голова Віталій Кличко. За його словами, за минулу ніч тепло вдалося підключити до 227 будинків.

09:35 У Дніпропетровській області внаслідок атак ворожих безпілотників постраждали дві людини, пошкоджені приватні будинки та автомобілі, атаки зафіксовані в Павлограді, Васильківській громаді Синельниківського району, Кривому Розі та Нікопольщині, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

09:30 Минулої доби внаслідок атак російських військ на Херсонщині постраждала цивільна інфраструктура та житлові квартали населених пунктів області, одна людина загинула, ще шестеро дістали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

09:25 У кількох регіонах України через ускладнення в енергосистемі, спричинене наслідками російських обстрілів, запроваджені аварійні відключення електроенергії, повідомили в Укренерго.

09:20 Данія розглядає можливість надання США суверенітету над невеликими ділянками гренландської землі для потенційного розміщення американських військових баз, пише The New York Times. Цю ідею порівнюють з британськими базами на Кіпрі, які вважаються британською територією.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 154 бойові зіткнення. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 84 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 197 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 6183 дронів-камікадзе та здійснили 3552 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 21 – з реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Великомихайлівка, Коломійці Дніпропетровської області; Тернувате, Верхня Терса, Залізничне, Воздвижівка, Юльївка, Розумівка, Гуляйполе, Гуляйпільське Запорізької області; Садове Херсонської області. Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу та техніки противника, засіб протиповітряної оборони, один пункт управління противника. На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 72 обстріли населених пунктів та позицій наших військ. На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили сім атак противника у районі населеного пункту Дворічанське та у бік Ізбицького, Графського, Круглого, Кутьківки. На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника в бік населених пунктів Петропавлівка, Піщане, Курилівка, Богуславка. На Лиманському напрямку ворог атакував сім разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новомихайлівка, Дробишеве, Ямпіль та у бік Діброви, Лиману й Новосергіївки. На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника у районі населеного пункту Дронівка. На Краматорському напрямку українські підрозділи відбили атаку противника у районі Ступочок. На Костянтинівському напрямку противник здійснив десять атак у районах населених пунктів Плещіївка, Щербинівка, Софіївка та у бік Костянтинівки й Іванопілля. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Білицького, Іванівки, Сергіївки й Новопідгороднього. На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив вісім атак, у районах населених пунктів Злагода, Єгорівка та у бік Соснівки й Нового Запоріжжя. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 36 атак росіян у районах Гуляйполя, Солодкого та у бік Добропілля, Зеленого, Прилук, Варварівки й Святопетрівки. На Оріхівському напрямку боєзіткнень не зафіксовано. На Придніпровському напрямку противник двічі безрезультатно намагався покращити своє положення. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1070 осіб. Також українські воїни знешкодили дев’ять танків, п’ять бойових броньованих машин, 53 артилерійських системи, дві реактивні системи залпового вогню, три засоби протиповітряної оборони, 669 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 178 одиниць автомобільної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• 21 і 22 січня американські урядовці зустрінуться з українськими урядовцями, а 22 січня – з президентом Росії Путіним, щоб продовжити мирні переговори.

• Кремль залишається відданим своїм початковим військовим цілям і публічно не виявляє жодної нової готовності піти на значні компроміси, щоб закінчити війну проти України.

• Звіти про проект списку провідних кандидатів від партії «Єдина Росія» на виборах до Державної Думи у вересні 2026 року, як повідомляється, викликали внутрішні дискусії в Кремлі, які не тільки відображають фракційні маневри з метою здобуття влади, але й свідчать про занепокоєння Кремля щодо ставлення російської громадськості до тривалої війни.

• Сполучені Штати затримали ще один нафтовий танкер, який займався перевезенням російської нафти, що підпадає під санкції, біля узбережжя Венесуели.