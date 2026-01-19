1426-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:20 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 145 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда – ТОТ АР Крим, Донецьк - ТОТ України, близько 90 із них – "шахеди".

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 126 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів.

Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на п'яти локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 832 із 1025 запущених по Україні БпЛА (разом – 81%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

338,7% танків (з них 0,8% за минулий тиждень),

137,8% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1176,2% артилерійських систем (з них 10,0% за минулий тиждень),

144,1% РСЗВ (з них 1,5% за минулий тиждень),

91,2% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

34,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Вночі російські війська знову атакували Одещину ударними безпілотниками, пошкоджено житлову, енергетичну та газову інфраструктуру, повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Одна людина постраждала.

09:35 Впродовж доби росіяни завдали 684 ударів по 34 населених пунктах Запорізької області, внаслідок атак на Запоріжжя та Вільнянськ поранено троє людей, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

09:25 Через наслідки російських обстрілів в Україні у кількох регіонах запроваджено аварійні відключення електроенергії, повідомили в "Укренерго".

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 144 бойові зіткнення. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 112 авіаційних ударів, скинувши 316 керованих авіабомб. Крім цього, було залучено для ураження 8156 дронів-камікадзе та здійснено 3875 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 70 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Хвилі, Мечетне, Покровське Дніпропетровської області; Верхня Терса, Жовта Круча, Таврійське, Воздвижівка, Залізничне, Гуляйполе, Долинка, Свобода, Різдвянка, Зірниця Запорізької області. Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу та техніки противника, один командно-спостережний пункт, станцію РЕБ. На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося одне боєзіткнення, противник завдав двох авіаударів, скинувши три авіабомби, здійснив 99 обстрілів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 10 атак противника у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця та у бік населених пунктів Графського, Нестерного, Круглого. На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у районі Піщаного та в бік Курилівки, Петропавлівки, Борівської Андріївки. На Лиманському напрямку ворог атакував чотири рази, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районі Ямполя та у бік населених пунктів Ставки, Олександрівка. На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника у районі населеного пункту Пазено та у бік Рай-Олександрівки. На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Костянтинівському напрямку противник здійснив 17 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Щербинівка, Іванопілля, Русин Яр, Клебан-Бик та у бік Берестка, Степанівки, Софіївки, Торського. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Затишок, Мирноград, Покровськ, Червоний Лиман, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік населених пунктів Сергіївка, Філія, Кучерів Яр, Новопавлівка. На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив п’ять атак, у бік Іванівки, Нового Запоріжжя, Радісного. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 21 атаку росіян у районах Гуляйполя, Зеленого та у бік Святопетрівки, Варварівки й Добропілля. На Оріхівському напрямку відбулося два бойові зіткнення, у районі населеного пункту Плавні. На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1020 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, три бойові броньовані машини, 39 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 765 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 170 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська, як повідомляється, готуються до нанесення ударів великої дальності по підстанціях, що забезпечують електроенергією атомні електростанції України.

• Це попередження з'явилося на тлі продовження Росією кампанії ударів великої дальності по українській енергетичній інфраструктурі, що призвело до масових відключень електроенергії.

• Російські державні ЗМІ поширили заяви пов'язаного з Кремлем колишнього українського політика Віктора Медведчука, щоб підготувати російське населення до відмови Кремля від миру в найближчому майбутньому на тлі триваючих переговорів між США, Україною та Європою.