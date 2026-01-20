Специфічна розколяда

Вертепи зі звіздами, ангелами і царями-дароносцями пішли, вертеп з чортами і іродами залишився. Огляд подій тижня в Україні.

Енергетика тижня

Сарказм стосовно «глобального потепління» і «енергетичного перемир’я» зараз собі можуть дозволити лише громадяни з дуже чорним почуттям гумору. До блекаутів за попередні три зими співвітчизники ніби вже призвичаїлися, але цього разу білі мухи налетіли аж надто потужно, стовпчик в термометрі присів геть непристойно, а окупанти увірували в те, що «генерал Мороз» допоможе їм більше, ніж ментальні відхилення Трампа.

Врешті президент Зеленський зібрав нараду, де ситуацію з теплом і світлом поважні чиновники розглянули і дійшли висновку, що в українській енергетиці треба запровадити режим надзвичайної ситуації. На час НС, за словами Зеленського, Кабінет міністрів має забезпечити максимальну дерегуляцію всіх процесів із підключення резервного енергетичного обладнання до мереж і зробити все можливе, аби максимально збільшити обсяг імпорту електрики в Україну.

В контексті злої зими на нараді в президента особливу увагу приділили Києву, де створять штаб з координації ситуації в енергетиці і збільшать кількість пунктів незламності. Міський голова столиці на той час вже порадив киянам не мерзнути і не сліпати з каганцями на Печерських пагорбах чи Оболонських Липках, а винайняти хату в селі десь під Таращею, бо там дровами можна зігрітися. На щастя Віталія Кличка йому не згадали інтерв’ю, яке він в листопаді 2022-го року російській службі ВВС. Тоді мер говорив «Вони (окупанти – авт.) хочуть, що ми всі зіралися і виїхали. Цього не буде».

Посполитим ж запам’яталося з наради президента його доручення уряду переглянути правила комендантської години на час надзвичайної ситуації і там, де це дозволяє безпекова ситуація комендатську годину скасувати.

Призначення тижня

На нараді в президента керівником робіт із підтримки людей і громад у умовах надзвиайної ситуації визначили першого віце-премʼєр-міністра — міністра енергетики України Дениса Шмигаля. Вже звиклося, що Дмитром Анатолійовичем совають по Кабміну, як конем по шаховій дошці і можна було сказати, що Шмигаль є містером Вульфом з Pulp Fiction – людиною, яка вирішує проблеми. Тобто стало зле в Міноборони, туди прийшов відставний прем’єр і все налагодилося, тепер Шмигаль все порішає з світлом, теплом і зимою загалом. Але щось трохи не складається, бо ще один новоперепризначений – колишній шеф Мінцифри, а тепер міністр оборони Михайло Федоров перед голосуванням у Верховній Раді щодо затвердження його на новій посаді заявив: «Я не хочу бути популістом, хочу бути реалістом. Міністерство оборони потрапляє в мої руки з мінус 300 мільярдів, двома мільйонами українців, які перебувають в розшуку, і 200 тисяч – в СЗЧ. Тому нам потрібно вирішити, зробити нашу домашню роботу щодо тих проблем, які є сьогодні, для того, щоб можна було рухатися далі». Виходить, що Шмигаль не такий вже й Вульф, Вульфом буде Федоров.

Кримінал тижня

Майже забута широким загалом Юлія Тимошенко знову зайняла звичне для себе в нульових роках місце першої скрипки в українській політиці і незабаром може відновити свій досвід знайомства з вітчизняною пенітенціарною системою. НАБУ і САП, яких лідерка «Батьківщини» літом таврувала як посіпак Заходу, за допомогою яких Вашингтон і Брюссель здійснюють зовнішнє управління Україною, зацікавилися Юлією Володимирівною. Фабула сучасних стосунків Тимошенко з компетентними органами нескладна. В НАБУ стверджують, що в грудні минулого року Юлія Володимирівна вела переговори з деякими депутатами на предмет отримання тими народними обранцями фінансової нагороди за те, що голосуватимуть так як скаже Тимошенко. НАБУ представили відповідні аудіозаписи, які це підтверджують і які самою підозрюваною названі фальсифікацією. В офісі «Батьківщини» пройшли обшуки після яких Тимошенко заявила, що в неї забрали телефони, парламентські документи та «особисті заощадження». «Особистими заощадженнями» були 40 тисяч доларів, що потім перетворилися в інтерпретації Тимошенко на гроші за які працівники офісу купують собі каву, чай, печенька, цукерки. До рівня судді Зварича з його «наколядованими» кілограмами грошей ця версія не дотягує, але в найближчому майбутньому сама Юлія Володимирівна і її адвокати гарантовано представлять в судді перфоменс гідний статуетки Оскара.

Міжнародне тижня

На парканадцяті україно-американські перемовини можна було б не звертати уваги (від принципу «домовилися домовлятися» ці зібрання не відходять ніколи), якби вони не стали дебютними для Кирила Буданова в іпостасі керівника Офісу президента. За часів Єрмака подібні зустрічі мали помітний інформаційний супровід, а тепер про бесіди в Флориді секретар РНБО Рустем Умєров лише констатував: «Ми поінформували наших американських партнерів про нещодавні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України. Домовилися продовжити роботу на рівні команд під час наступного етапу консультацій у Давосі».

З дуже скупих повідомлень про переговори відомо, що мова в основному йшла про «Гарантії безпеки», які залишаються дуже «рамковими» і «Угоду про копалини», але подробиць не озвучувалось. За часів Єрмака з подробицями також було сутужно, але потік малоінформативних фраз про прогрес і нові наповнення фонтанував на повну. Буданов поки що любить тишу. А от в згаданому Давосі може (і має) бути дуже цікаво і важливо. Результати саміту в Швейцарії, який стартує в середу, загальними фразами не опишеш.