Осінь

Андрій Содомора

«УТОЧНЮЙТЕ ЗНАЧЕННЯ СЛІВ...» (41)

 

«У дно, у суть, у корінь речі, в лоно, надро слова...»

(Богдан Ігор Антонич)

 

«Уточнюйте значення слів – і ви позбавите світ половини його помилок» (Декарт, вслід за стоїками)... Номінал монети, її вартість, з обігом затирається, а значення слова, його «внутрішня форма», образ, із часом не прочитується, та не тому, що затирається (слово ж не матеріальне), а наче на дно западає.

Тож не лише у книгу, а й у слово можна «пірнати» й «виносити» його форму (лат. «forma»краса) або те, що навіює ця форма. Вона й веде нас цікавими стежками – до глибшого розуміння і відчування слова... Тож не лише чути, а й бачити слово – важливо...

 

 

ОСІНЬ

 

Відразу ж

я вчуваю

голос осені!

печальна

в мене звичка.

(Ісікава Такубоку)

 

О-сінь... сінь... тінь: «Годинник соняшний сховай у тіні / І в поле нині випусти вітри». Скільки тих перекладів «Осіннього дня» Рільки, та до душі й справді припали ось ці, наведені, в перекладі Ігора Качуровського, й подальші, в перекладі Миколи Бажана, поетичні рядки: «Хто був бездомний, той не знайде дому, / не збудеться самітник самоти, / не спатиме, читатиме, листи / почне писать чи вийде в парк брести / уздовж алей по листю ворушкому»...

 

Перші рядки – бо перед очима той годинник, що «відраховує лише сонячні години», годинник –  вже без своїх «рахунків», без діла, без самого себе. Годинник, який, збоку, в тіні, лише споглядає на людей, на їхні діяння, настрої – співчуває їм... І справді: весна, в її буянні, сказати б, «егоїстична», осінь – співчутлива, зітхальна. У весни – золоті струни, в осені, що лише для ока «золота», – срібні, скромніші, тихіші, проймаючі своєю срібною чистотою.

 

 Це щодо перших рядків. А в подальших – чую той дивний, що й окреслити годі, шурхіт «ворушкого» листя під ногами; його, наче з потойбіч, вже й не шурхіт, а шепіт. Чую – і бачу. Як і того самітника, який блукає всипаними листям алеями «туди-сюди» («hin und her» у Рільке, «deçà, delà» – у Верлена)...     

 

Та перед тим – рання осінь, іще з сонячним годинником, без вітрів. Осінь, яка ще не є зітханням, як дослухався до неї Юліан Тувім: «А осінню що я назвав? Велике, глибоке зітхання...» Ані печаллю, як її ще звіддаля вчував Такубоку: «Печаль – / це осінній вітер!..»

 

Іще вона –  та осінь, коли сонячний годинник  являє свій «рух без руху»,  коли, спраглому, хочеться випити «осені кварту», саме такої, ранньої, прозорої –  «у  теплі дні збирання винограду»...

 

Осінь, яка не те, що думою – думкою ще не є, а лише настроєм, передчуттям думки чи мелодії. Осінь, що тільки-но починає напинати на незліченних кілочках польової стерні свої найтонші, лиш подихом порушувані струни. Напинати й настроювати той велетенський звернений до неба інструмент, щоб узяти перші тони своєї, осінньої, пісні... І ця пісня, пісня ранньої осені, – без слів, як полохка німфа Ехо – без тіла, один лиш голос, гомін, відгомін... 

 

Осінь, що подібна до самої лиш, безтілесної, що ось-ось може згаснути, сріблястої усмішки з-за першої зораної ріллі... О-сінь!..

 

               *

               Всі барви й звуки скошені –

                                            лиш срібло де-не-де:

               Струна найтонша осені                    

                                            мелодію веде...

 

               Веде її pianissimo,

                                            мелодію без слів,

               Висотує з них млість саму,

                                            лиш музику, лиш спів.

 

               Не весь ще день за обрієм –

                                            крайсонцем іздаля

               Вистріблює, оздоблює

                                             Те solo скрипаля...

 

               Нечутно ніч підкралася –

                                             вже й срібло не бринить,

               На прузі обірвалася

                                             найтонша пісні нить...

 

 

для ілюстрації використано знимку Влодка Маковецького

15.09.2025

