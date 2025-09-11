У США застрелили консервативного блогера, соратника президента Чарлі Кірка.

Стрільця наразі не впіймано. Трамп поклав відповідальність за вбивство на «лівих радикалів».

 

 

Відомого американського блогера консервативного штибу Чарлі Кірка (Charlie Kirk) застрелили під час його виступу в Університеті Юти в середу, 10 вересня. Про це повідомила інформаційна аґенція  Reuters. Постріл пролунав на 20-й хвилині виступу. Кірка було поранено в шию, його шпиталізували, але врятувати так і не вдалося.

 

Поліція повідомляє про снайпера-одинака, який стріляв у Кірка з відстані від 100 до 200 метрів, скоріш за все, з даху кампусу. Спочатку місцева влада заявила, що затримала підозрюваного в нападі, але пізніше з'ясувалося, що стрільця поки що не впіймано.

 

«Убивця залишається на волі. Наразі немає жодного підозрюваного. Триває розслідування та пошуки стрільця», – заявив Бо Мейсон (Beau Mason), комісар Департаменту громадської безпеки штату Юта, на пресконференції через чотири години після вбивства.

 

31-річний Чарлі Кірк — відомий прихильник американського президента і автор консервативних подкастів. Він активно підтримував Дональда Трампа під час минулорічних президентських виборів, виступаючи в університетських кампусах та відповідаючи на запитання студентів. Відеоролики з цих виступів часто ставали вірусними у соцмережах.

 

У своїх виступах щодо російсько-української війни Кірк неодноразово закликав припинити допомогу Україні. В обґрунтуванні своєї думки він часто використовував тези російської пропаганди.

 

Трамп оголосив у своїй соцмережі Truth Social, що розпорядився на знак жалоби на чотири дні, до вечора неділі, приспустити прапори по всій країні. «Великий і навіть легендарний Чарлі Кірк мертвий. Ніхто не розумів і не співпереживав молоді у Сполучених Штатах Америки краще за Чарлі. Всі його любили і захоплювалися ним, особливо я, а тепер його більше немає з нами. Меланія і я висловлюємо співчуття його прекрасній дружині Еріке та сім'ї. Чарлі, ми любимо тебе!», – написав Трамп.

 

У відеозверненні до нації Дональд Трамп опосередковано поклав відповідальність за вбивство на «лівих радикалів». «Ліві радикали порівнювали гідних американців на кшталт Чарлі з нацистами та найгіршими злочинцями в історії. Ця риторика безпосередньо веде до тероризму, який ми сьогодні бачимо в нашій країні, і це має припинитися негайно», – заявив він.

11.09.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Симфонія Зізнання
Симон Камартін
Щирою, як непідробні людські сміх та сльози, буде і "Симфонія Зізнання" від Академічного симфонічного оркестру Львівської національної філармонії. Почути чуттєву та емоційну програму запрошуємо 12 вересня о 18:00.
09.09.25 | | Штука
2000 метрів до Андріївки
Олег Яськів
Якщо за цей фільм не дадуть Оскара, то трясця тому Оскару. Тому що з цим фільмом американський Оскар став конкурсом не тільки якості фільмів, але і якості сумління.
08.09.25 | | Штука
Ми всі помремо. Га-га-га-га-га
Микола Глібович
Це не ігрове кіно, це документалка про реальність. Але що це за реальність? Вона наша чи не наша? Неможливо то вияснити, бо досі не знати, хто такі ми. «Ми» як спільний знаменник. Діалог можливий тоді, коли ми рівні.
07.09.25 | | Штука
Марселу
Віталій Портников
Президент Португалії виявився єдиним західним лідером, хто спромігся сказати правду про поведінку Дональда Трампа й навіть назвав його «радянським, тобто російським активом»
07.09.25 | | Дискурси
Олександр Кривенко. Кліпер
Тарас Возняк
Після загибелі Ярослава Рущишина та вбивства Андрія Парубія згадався старий текст про загибель Олександра Кривенка – хто зі Львова, той пам’ятає…
06.09.25 | | Минуле
Між відчаєм і надією
Олеся Ісаюк
«Немарна» смерть. Полеглий воїн є і продовженням долі попередніх поколінь, і зразком для наступних – в передчутті успіху цих майбутніх генерацій
05.09.25 | | Україна
Пошта
Олег Денисенко
Велетенський естетично-мистецький пласт світу пошти тримають потужні хранителі тонкого розуміння особливого, ефемерно-невловимого стану скрипторію  
05.09.25 | | Дискурси
Вистава про друзів у Jam Factory Art Center
Це вистава у жанрі перформативного прощання, де використовуються лише аналогові мультимедіа. Дія розгортається у львівському районі Підзамче.На запрошення артцентру над виставою працювали митці з Румунії.
05.09.25 | | Штука

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.