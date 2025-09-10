ЄУ зупинить виплати Ізраїлю і торговельне партнерства з ним.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн звинуватила Ізраїль, зокрема, в створенні штучного голоду в Ґазі

Європейська Унія вирішила заблокувати виплати Ізраїлю та частково призупинити торговельну частину угоди про асоціацію з ним. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу у Європейському Парламенті з промовою «Про стан справ у Євроунії».

У надзвичайно жорстких висловлюваннях фон дер Ляєн засудила «штучний» голод у Ґазі та «явну спробу Ізраїлю підірвати рішення про дві держави». Водночас вона визнала нездатність Європи знайти адекватну відповідь на дії Ізраїлю в Ґазі. «Те, що відбувається в Ґазі, є неприйнятним. Європа повинна очолити рух, як вона робила це раніше», – цитує фон дер Ляєн телеканал Euronews.

Виходячи з цього Урсула фон дер Ляйєн заявила про намір Євроклмісії «зупинити підтримку Ізраїлю», заблокувавши «всі платежі» на користь цієї країни, за винятком за винятком допомоги Всесвітньому центру пам'яті жертв Голокосту Яд Вашем та іншим проєктам громадянського суспільства. Вона також закликала частково призупинити дію угоди про асоціацію ЄУ з Ізраїлем щодо заходів, пов'язаних з торгівлею.

Верховна представниця Євроунії зі закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас також представила десять варіантів санкцій щодо Ізраїлю. А нещодавно Єврокомісія запропонувала частково усунути Ізраїль від участі у програмі досліджень та інновацій Horizon Europe.

Однак знайти консенсус щодо анти ізраїльських санкцій поки що не вдається через глибокі розбіжності в Європі, де багато країн прагнуть зберегти добрі відносини з єврейською державою. «Я розумію, що буде важко знайти більшість. Але ми всі повинні взяти на себе відповідальність», – зазначила фон дер Ляєн.