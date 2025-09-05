Відкрили першу ділянку євроколії до Чопа.

 

Сьогодні, 5 вересня, під час візиту президента України Володимира Зеленського до Ужгорода на місцевому вокзалі відкрили першу ділянку із запланованої євроколії, яка сполучить Україну та низку країн ЄС. Протяжність колії склала 22 км. і рух на ній почнеться 12 вересня. Далі у планах - розбудова євроколії до Львова.

 

«Ужгород став першим обласним центром, що буде зʼєднаний із Братиславою, Кошицями, Будапештом і Віднем завдяки новій залізничній колії.

 

 

Це дуже важливо, що під час війни попри всі виклики ми робимо такі об’єднавчі проєкти. Спочатку ми з’єдналися з електромережею. І це був дуже серйозний енергетичний – в усіх сенсах цього слова – проєкт. А сьогодні ми об’єднуємось таким логістичним проєктом. Залишається закінчити війну та вступити у Євросоюз», – сказав Зеленський.

 

Нагадаємо, раніше колію євростандарту «Чоп – Ужгород» планували ввести в експлуатацію в липні 2025 року. Будівництво євроколії розпочали 11 квітня 2024 року.

 

Далі євроколію розбудовуватимуть до Львова. У липні Євросоюз схвалив грант у розмірі 76 млн євро для будівництва сполучення до Львова. Йдеться про реалізацію першого етапу будівництва євроколії на ділянці «Скнилів – Мостиська».

 

05.09.2025

