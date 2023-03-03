«Укрзалізниця» планує збудувати кілька залізничних колій за європейським стандартом. Зокрема, до кінця цього року має бути побудована перша євроколія зі Львова до кордону в Раві-Руській. Про це з посиланням на представника «Укрзалізниця» Володимира Шемаєва повідомила польська газета Rzeczpospolita.

Зазначається, що в Україні перевозиться залізницею близько 40% вантажів, натомість у Польщі ця частка становить лише 10%. Однак через різницю в ширині колії між Україною та країнами Євросоюзу, а також через блокаду портів черги вантажівок із товарами на експорт на кордоні з Польщею та Румунією сягають 20 км.

Зважаючи на це, аби збільшити кількість перевезень залізницею, Україна почала будувати першу ділянку євроколії з Рави-Руської та Гребенного. Це дозволить з’єднати Україну прямою залізничною гілкою з Варшавою.

«Ми до кінця 2023 року продовжимо цю ділянку до Львова по існуючій широкій колії. У майбутньому це створить можливість курсування прямих поїздів Варшава–Львів, без пересадок і змін шасі», – повідомив виданню директор офісу міжнародних проєктів «Укрзалізниці» Володимир Шемаєв.

Проте, зазначає Rzeczpospolita, з точки зору вантажних перевезень для інших країн важливішими проєктами є будівництво гілки від Медики до Львова та від Дорогуська через Ягодин до Ковеля. Таким чином стандартна євроколія вийде на кілька десятків кілометрів вглиб України та з’єднає європейську залізничну систему з важливими залізничними вузлами та пунктами перевалки вантажів.

«Ці ділянки для нас є найбільш актуальними, і ми не будемо зволікати з їх будівництвом. Ми завершуємо переговори з міжнародними фінансовими організаціями щодо коштів для цих інвестицій», – повідомляє Володимир Шемаєв.

У планах також будівництво ще однієї гілки – лінії для швидкісних поїздів із Кракова через Медику та Львів до Івано-Франківська. Потенційно цей маршрут можна продовжити територіями Румунії та Молдови до Одеського порту.

«До травня 2023 року ми хочемо підготувати техніко-економічне обґрунтування цього проєкту. Ця лінія може бути важливою не лише з цивільних причин, а й із військових, і це підвищить шанси на її фінансування. Принаймні такі сигнали ми отримуємо від Єврокомісії», – додав посадовець «Укрзалізниці».

Наразі «Укрзалізниця» вже уклала договір із польським центральним комунікаційним портом на розробку техніко-економічного обґрунтування швидкісної залізниці Варшава – Львів. Цей проєкт втілюватимуть окремо від раніше анонсованої гілки до Рави-Руської. Також у планах будівництво швидкісної лінії Варшава–Київ.

Володимир Шемаєв додав, що нові лінії не замінять старих – їх будуватимуть поруч із наявними. Після війни, каже він, пересування залізницею може конкурувати з літаками.

За словами президента асоціації Pro Kolej Якуба Маєвського, плани «Укрзалізниці» можуть бути вигідними і для польської економіки, насамперед через покращення вантажопотоку через нині завантажений кордон.

«Це також можливість для польських залізничних перевізників, які зможуть заїжджати в Україну власним рухомим складом. Польські компанії також зможуть інвестувати в інтермодальні термінали в Україні», – прогнозує Якуб Маєвський.



