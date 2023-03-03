«Укрзалізниця» планує збудувати кілька залізничних колій за європейським стандартом.

 

«Укрзалізниця» планує збудувати кілька залізничних колій за європейським стандартом. Зокрема, до кінця цього року має бути побудована перша євроколія зі Львова до кордону в Раві-Руській. Про це з посиланням на представника «Укрзалізниця» Володимира Шемаєва повідомила польська газета Rzeczpospolita.

 

 

Зазначається, що в Україні перевозиться залізницею близько 40% вантажів, натомість у Польщі ця частка становить лише 10%. Однак через різницю в ширині колії між Україною та країнами Євросоюзу, а також через блокаду портів черги вантажівок із товарами на експорт на кордоні з Польщею та Румунією сягають 20 км.

 

Зважаючи на це, аби збільшити кількість перевезень залізницею, Україна почала будувати першу ділянку євроколії з Рави-Руської та Гребенного. Це дозволить з’єднати Україну прямою залізничною гілкою з Варшавою.

 

«Ми до кінця 2023 року продовжимо цю ділянку до Львова по існуючій широкій колії. У майбутньому це створить можливість курсування прямих поїздів Варшава–Львів, без пересадок і змін шасі», – повідомив виданню директор офісу міжнародних проєктів «Укрзалізниці» Володимир Шемаєв.

 

Проте, зазначає Rzeczpospolita, з точки зору вантажних перевезень для інших країн важливішими проєктами є будівництво гілки від Медики до Львова та від Дорогуська через Ягодин до Ковеля. Таким чином стандартна євроколія вийде на кілька десятків кілометрів вглиб України та з’єднає європейську залізничну систему з важливими залізничними вузлами та пунктами перевалки вантажів.

 

«Ці ділянки для нас є найбільш актуальними, і ми не будемо зволікати з їх будівництвом. Ми завершуємо переговори з міжнародними фінансовими організаціями щодо коштів для цих інвестицій», – повідомляє Володимир Шемаєв.

 

У планах також будівництво ще однієї гілки – лінії для швидкісних поїздів із Кракова через Медику та Львів до Івано-Франківська. Потенційно цей маршрут можна продовжити територіями Румунії та Молдови до Одеського порту.

 

«До травня 2023 року ми хочемо підготувати техніко-економічне обґрунтування цього проєкту. Ця лінія може бути важливою не лише з цивільних причин, а й із військових, і це підвищить шанси на її фінансування. Принаймні такі сигнали ми отримуємо від Єврокомісії», – додав посадовець «Укрзалізниці».

 

Наразі «Укрзалізниця» вже уклала договір із польським центральним комунікаційним портом на розробку техніко-економічного обґрунтування швидкісної залізниці Варшава – Львів. Цей проєкт втілюватимуть окремо від раніше анонсованої гілки до Рави-Руської. Також у планах будівництво швидкісної лінії Варшава–Київ.

 

Володимир Шемаєв додав, що нові лінії не замінять старих – їх будуватимуть поруч із наявними. Після війни, каже він, пересування залізницею може конкурувати з літаками.

 

За словами президента асоціації Pro Kolej Якуба Маєвського, плани «Укрзалізниці» можуть бути вигідними і для польської економіки, насамперед через покращення вантажопотоку через нині завантажений кордон.

 

«Це також можливість для польських залізничних перевізників, які зможуть заїжджати в Україну власним рухомим складом. Польські компанії також зможуть інвестувати в інтермодальні термінали в Україні», – прогнозує Якуб Маєвський.


 

03.03.2023

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