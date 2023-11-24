USAID допоможе у створенні обґрунтування проєкту євроколії до Скнилова.

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та Укрзалізниця за участі віцепремʼєра з відновлення Олександра Кубракова та посла США Бріджит Брінк підписали Меморандум про взаєморозуміння, згідно з яким USAID (Агентство США з міжнародного розвитку) допоможе модернізувати дільницю залізничної колії від станції Мостиська до станції Скнилів, що у Львові. Наразі йдеться про створення техніко-економічного обґрунтування проєкту, а під модернізацією – прокладення євроколії шириною 1435 мм.

Нині сторони підписали відповідний меморандум про це, у зв'язку з чим звучало багато пафосних і правильних слів.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков справедливо зазначив: «Одна з важливих задач для збільшення експортної спроможності – модернізація та заміна колій, у разі необхідності – побудова нових. Підписання Меморандуму з USAID матиме відчутний вплив на відновлення української економіки та сприятиме євроінтеграційним процесам загалом. Також важливо, що ця колія використовуватиметься не тільки для вантажних, але й для пасажирських перевезень у напрямку країн ЄС».

Виконувачка обов'язків директора Місії в Україні Енн Хоппер, своєю чергою, теж справедливо зауважила: «Сьогоднішній меморандум сприяє сталому та стійкому розвитку української економіки. Завдяки інвестиціям в українську залізничну систему ми розширюємо потужності транспортування вантажів в Україну та з України на світові ринки, а також інтегруємо Укрзалізницю в Транс’європейську транспортну мережу Європейського Союзу».

Голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко теж справедливо констатував і подякував: «На шляху України до ЄС продовжуємо реалізацію інфраструктурних євроінтеграційних проєктів. Разом із розбудовою сухопутних переходів працюємо над продовженням колії 1435 мм вглиб країни. Одна з найперспективніших дільниць – це Мостиська–Львів. Вона може слугувати для розвитку вантажних і пасажирських перевезень у напрямку країн ЄС. Також маємо розширювати свою присутність у залізничній системі TEN-T для створення альтернативних шляхів експорту українського продовольства. Дякую USAID за партнерство та підтримку в цьому питанні».

Проблема в тому, що ці правильні слова вже лунали у травні цього року, коли Євгеній Лященко запевнив (точніше буде вжити недоконане дієслово: запевнював): «Плануємо завершити розробку проєктної документації будівництва колії шириною 1435 мм (євроколії) від державного кордону з Польщею до Львова. Йдеться про будівництво дільниці Мостиська–Скнилів. Наразі вже маємо техніко-економічне обґрунтування. Плануємо завершити проєктування будівництва у 2023 році», – оскільки – і для розуміння цього не треба бути керівником всеукраїнської залізниці – реалізація проєкту дасть змогу організувати сполучення євроколією зі Львова до Кракова, Праги та Відня (і навіть далі).

А в березні ц.р. директор офісу міжнародних проєктів «Укрзалізниці» Володимир Шемаєв запевняв, що техніко-економічне обґрунтування цього проєкту хоче підготувати до травня 2023 року: "Ця лінія може бути важливою не лише з цивільних причин, а й із військових, і це підвищить шанси на її фінансування. Принаймні такі сигнали ми отримуємо від Єврокомісії".

Акурат чотири роки тому, 28 листопада 2020 року, голова правління АТ «Укрзалізниця», але не Євген Лященко, а Євген Кравцов, запевняв: «Через рік українці зможуть отримати пряме швидкісне сполучення з центру Львова до Кракова, Праги, Відня. Три з половиною години до Кракова плюс зі Львова до Європи швидкісними поїздами. Знаю, що про це кажуть останні років 10. Але ми зробимо це за рік. Не анонсував заздалегідь, але сьогодні особисто переконався, що проєкт, який поки був лише на папері, може стати реальним. За рік ми можемо збудувати від державного кордону до станції Скнилів євроколію. До того ж, між Скниловом, аеропортом і львівським залізничним вокзалом плануємо запустити ще й експрес для комфорту пасажирів. Чому Скнилів? Таким чином уникнемо перевантаження станції Львів, через яку прямують фактично всі внутрішньодержавні поїзди. Певен, що це буде найбільший інфраструктурний проєкт на заході України. Для Укрзалізниці це абсолютно реально і буде мати надзвичайний соціальний ефект».

Рік минув три роки тому.

Старожили пам'ятають, що такі ж плани і обіцянки лунали до Євро-2012, а довгожителі пригадають, що про це говорив ще небіжчик Кірпа.

На резонне питання «чому до Скнилова, а не до на 5 км далі до головного двірця?», ще у квітні пояснював в ході Всеукраїнського форуму міської мобільності відповів головний архітектор Львова Антон Коломєйцев: «Нам би хотілось європейську колію до Центрального вокзалу, але є послідовності інвестицій. Основна ідея – це довести євроколію до Брюховичів, і це є найбільш негативний сценарій, тому що зв’язок з Брюховичами дуже поганий. Звичайно, є можливість запустити шатл, мінімально забезпечити доступ громадського транспорту. Тим не менше, це абсолютно відірване рішення, яке не дасть жодним чином інтегрувати якісно місто у сполучення. Що стосується Скнилова – це кращий варіант, і ми як мінімум за нього вболіваємо».

Він теж не супергарантований станом на сьогодні. Але з точки зору "Укрзалізниці" він дає змогу зв’язати різні напрямки, зокрема на Шегині та Мостиськи разом. Він дає можливість значно краще поєднати вантажні й пасажирські перевезення, мати одразу короткий зв’язок з аеропортом. Відповідно, шатл-автобус з залізничного вокзалу дає можливість достатньо добре завести у Скнилів поїзди з Києва. З точки зору "завести євроколію на вокзал", то там сьогодні є ряд речей – вихід на північний вхід, перетин гілок… З точки зору вокзалу, це в довшій перспективі наша ціль. Омріяне рішення – це поїзд на євроколії, який заходить на Львівський вокзал, більше того, іде в сторону Києва. При цьому вантажні потяги ідуть по північному ходу.

На запланованій до будівництва залізниці стандарту 1435 мм очікується рух зі швидкістю до 250 км/год.