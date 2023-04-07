Укрзалізниця здійснила перший рейс євроколією Люблін – Рава-Руська.

6 квітня завершилася тестово-випробувальна поїздка першого потяга євроколією 1435 мм з Любліна до Рави-Руської. Про це інформує Укрзалізниця.

"На борту першого рейсу разом із залізничниками перебували міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик та віцепрем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков", – звітує пресслужба.

У перспективі розглядається проєкт подовження європейської колії безпосередньо до Львова.

"Запуск сполучення між Варшавою, Любліном, Равою-Руською та Львовом дозволить задовольнити величезний попит українців на зручну логістику поїздом до та з польської столиці, а також розвантажити автомобільні пункти пропуску. Працюємо над тим, щоб наші країни стали ще ближчими одна до одної", –сказав віцепремʼєр з відновлення України Олександр Кубраков.

5–6 квітня тестову поїздку здійснив перший поїзд маршрутом Люблін – Рава-Руська євроколією 1435 мм, який за кілька місяців їздитиме між Варшавою та Равою-Руською з пересадкою на Львів.

Тож для пасажирів Рава-Руська Львівської області стане пунктом пересадки між поїздами, які рухаються українською та євроколією.

Повідомляють, що відновлений залізничний пункт пропуску у Раві-Руській не обслуговував пасажирів понад 20 років.

Укрзалізниця відновила ділянку євроколії завдовжки 8,4 км та відреставрувала вокзал на станції. Після тестової поїздки польській стороні знадобиться декілька місяців для розгортання повноцінного митно-прикордонного контролю.

Після цього буде оголошено дату старту регулярного сполучення.