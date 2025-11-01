Вже через два роки євроколія має нарешті увійти до Львова.

Укрзалізниця планує до кінця 2027 року довести євроколію до Львова, що відкриє можливість подорожувати звідси без пересадок до Відня, Кракова та Варшави, повідомив голова правління компанії Олександр Перцовський на організованій Київською школою економіки конференції "На шляху до інтеграції: діалог між урядом та бізнесом щодо вступу України до ЄС".

Під час свого виступу він представив стратегічне бачення розвитку залізничної інфраструктури України – створення системи сучасних транспортних хабів на заході країни та подальше розширення європейської колії (євроколії) вглиб території України.

Наразі Укрзалізниця працює над розбудовою ключових логістичних центрів в Ужгороді, Львові та Чернівцях. Ужгородський хаб уже введено в експлуатацію, у Львові планується залучити кошти державного бюджету та ЄС, а Чернівці відкриють нові можливості сполучення з Румунією. Додатково розглядається проєкт Ковельського хабу, який має поєднати Волинь і Рівненщину з польським напрямком. Наступним завданням "Укрзалізниці" буде поєднати ці хаби європейською колією, щоб забезпечити пряме сполучення українських міст із країнами ЄС. Перцовський зазначив: проєкт в Ужгороді довів, що Україна здатна реалізовувати інфраструктурні ініціативи якісно, вчасно та в межах бюджету, це формує довіру європейських партнерів і відкриває шлях до нових інвестицій. Він зауважив, що конкуренція за європейські інфраструктурні кошти є значною: «Приклад Польщі показує, що оперативність і дисципліна дозволяють залучати найбільші обсяги фінансування. Саме на таку репутацію прагне працювати Україна».

Перцовський також зазначив, що компанія прагне узгодити з Євросоюзом спрощення прикордонного контролю на залізниці за аналогією з автомобільним транспортом, аби пасажири не втрачали часу на кордоні. Нині значна частина часу в міжнародних подорожах витрачається на проходження прикордонного контролю – зокрема в напрямку Кракова близько третини поїздки припадає саме на кордон. Така ситуація суттєво знижує ефективність сполучення.

Тому Перцовський вважає: «Ідеальна модель – коли пасажир сідає в український поїзд, а контроль проходить без затримок, у форматі спільного митного й прикордонного огляду. Ми прагнемо домовитися з ЄС про впровадження таких механізмів для залізниці, як це вже працює в автомобільному транспорті». Він додав, що повільність європейських служб на окремих переходах залишається одним із головних бар’єрів для збільшення пропускної спроможності. Навіть сусідні країни, зокрема Словаччина, нині стикаються з перевантаженням прикордонних пунктів, та «ми всі віримо, що в недалекій перспективі Україна стане частиною єдиного європейського транспортного простору. Але вже сьогодні необхідно спрощувати процедури, щоб українські пасажири відчули переваги інтеграції не лише на папері, а й у комфорті та швидкості подорожей».

До 2025 року були реалізовані проєкти пасажирського сполучення євроколією з Мукачева до Угорщини та Словаччини на Закарпатті та з Рави-Руської на Львівщині до Польщі, а у вересні цього року євроколія також була доведена від Чопа до Ужгорода – 22 км.

В липні цього року Європейський Союз ухвалив рішення надати Україні EUR 76 млн грантової допомоги для будівництва євроколії між Львовом (Скнилів) і кордоном з Польщею (Мостиська ІІ) завдовжки біля 80 км. Реалізацію проєкту передбачалося почати ще до 2024 року, але наразі відкладено на 2026 рік. На початку цього року його вартість оцінювалась у 10,92 млрд грн: на 2026 рік було заплановано 4,27 млрд грн, на 2027 рік – 4,83 млрд грн і на 2028 рік – 1,81 млрд грн.

У березні цього року заступник міністра фінансів Олександр Кава заявив про можливість початку будівництва у 2026 році євроколії Чернівці–Сучава (Румунія).