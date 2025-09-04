1289-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:20 Кількість поляків, які виступають проти підтримки Польщею євроатлантичної інтеграції України, зросла до 52,7%, вказує опитування від IBRiS на замовлення Rzeczpospolita, яке проходило наприкінці серпня. На запитання, чи має Польща підтримувати вступ України в НАТО, лише 33,5% відповіли "так". Серед прихильників партій урядової коаліцї схвальні відповіді дали 59%, серед опозиційних проти 74%. Частка противників підтримки Польщею вступу України в НАТО суттєво вища серед людей віком за 50 років, мешканців сільської місцевості (62%), людей без вищої освіти (71%) і в основному тих, хто вважає своє матеріальне становище незадовільним (91%).

12:00 Верховна Рада відновить онлайн-трансляції пленарних засідань. За відповідний проєкт постанови №13719 проголосували 266 народних депутатів.

11:40 В серпні Міністерство оборони України допустило до експлуатації в Силах оборони 80 нових зразків озброєння та військової техніки , 78% з яких — вітчизняного виробництва, повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки відомства. Серед них найбільше безпілотних авіаційних комплексів, боєприпасів, автотехніки, наземних роботизованих комплексів, а також зразки засобів радіоелектронної боротьби і розвідки, техніки тилу, інженерних засобів, засобів для повітряних сил, засобів зв’язку, стрілецького озброєння.

11:00 Споживання електроенергії зростає, повідомили в Укренерго. Станом на 09:30 воно було на 3,6% більшим, ніж у цей же час вчора. Причина – хмарна погода у деяких північно-східних і західних регіонах, яка зумовлює зниження ефективності роботи побутових СЕС.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня.

10:25 Вночі (із 19:30) росіяни атакували 112 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське ТОТ Криму.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 84 ворожі БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів (75%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 28 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1401 із 1597 запущених по Україні БпЛА (разом – 88%).

10:05 Кабінет Міністрів України звільнив:

- Бєляєва Сергія Станіславовича з посади заступника міністра культури та стратегічних комунікацій України;

- Рудого Івана Тарасовича з посади голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (у звʼязку з ліквідацією Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей);

- Коротецького Василя Павловича з посади заступника голови Державного агентства України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм;

- Мозгунова Володимира Володимировича з посади члена Національної комісії зі стандартів державної мови.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

326,5% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

134,0% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

1051,1% артилерійських систем (з них 8,4% за минулий тиждень),

132,5% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

86,6% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

33,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,2% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:50 Велика Британія витратила понад 1 млрд фунтів стерлінгів на постачання озброєння та військової підтримки для України, використавши кошти, отримані від заморожених російських активів, повідомив уряд Великої Британії. За ці гроші закуплено артилерійські боєприпаси, ракети для систем протиповітряної оборони, безпілотники, запчастини та інше обладнання, необхідне для підтримки і ремонту української військової техніки. Це дозволило оперативно поставити сотні тисяч снарядів і сотні ракет, укласти нові контракти на обслуговування та ремонт техніки, а також підтримати воєнні операції України на фронті.

09:40 Сили протиповітряної оборони збили над Дніпропетровською областю два безпілотники, однак було і влучання по Покровській громаді Синельниківського району, котре призвело до поранення людини та руйнування приватного будинку, повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

09:30 Російські війська атакували Одесу безпілотниками, внаслідок чого виникла пожежа у складському приміщенні та було пошкоджено вантажний автомобіль, повідомили в ДСНС України.

09:20 Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном узгодили позиції щодо гарантій безпеки, оборонної підтримки та руху України до ЄС.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 180 боєзіткнень. Вчора противник завдав 4 ракетних та 63 авіаційних ударів, застосував 28 ракет, скинув 118 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 5088 обстрілів, зокрема 25 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6104 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаційних ударів зокрема по районах населених пунктів Білогір’я, Веселянка Запорізької області; Ольгівка Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, та три артилерійські засоби противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили п’ять атак росіян. Минулої доби противник завдав 8 авіаційних ударів, загалом скинув 24 керовані авіаційні бомби та здійснив 252 артилерійських обстріли, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 11 атак противника в районі населеного пункту Вовчанськ та в бік Кутьківки. На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районі населеного пункту Загризове та в бік Куп’янська, Петропавлівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 41 раз, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Рідкодуб, Карпівка, Колодязі, Торське, Серебрянка та в напрямку Нового Миру, Шандриголового, Дробишевого, Ямполя, Дронівки, Сіверська. На Сіверському напрямку Сили оборони відбили вісім атак противника поблизу Григорівки та в бік Серебрянки, Виїмки. На Краматорському напрямку вчора відбулося сім бойових зіткнень. Загарбник намагався просуватись в бік населених пунктів Пазено та Ступочки. На Торецькому напрямку ворог здійснив 10 атак в районах населених пунктів Диліївка, Щербинівка, Катеринівка та в бік Плещіївки і Полтавки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 55 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Заповідне, Затишок, Федорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Горіхове та в напрямку населених пунктів Новий Донбас, Родинське, Мирноград, Промінь, Сухий Яр, Покровськ, Звірове, Молодецьке, Філія. На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 18 атак у районах населених пунктів Ялта, Зелений Гай, Толстой, Воскресенка, Комишуваха та в напрямку Іванівки, Новомихайлівки. На Гуляйпільському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. На Оріхівському напрямку ворог здійснив дві спроби прорвати оборону наших захисників в напрямку населених пунктів Новоданилівка та Плавні. На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили ворожу атаку в напрямку населеного пункту Антонівка. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 840 осіб. Також українські воїни знешкодили 4 бойові броньовані машини, 43 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 261 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, 22 ракети, 92 одиниці автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін чітко заявив, що не вважає президента України Володимира Зеленського легітимним президентом України, тим самим позбавивши будь-якої основи будь-яку майбутню мирну угоду між Україною та Росією.

• Саме Путін несе відповідальність за те, що Україна не може законно провести референдуми та вибори, до яких закликає Путін.

• Путін та інші високопоставлені чиновники Кремля продовжують відкрито і публічно заявляти, що вони прагнуть досягти початкових воєнних цілей Росії військовими засобами.

• 3 вересня Путін підкреслив свою незмінну прихильність до своєї теорії перемоги, яку він вперше виклав у червні 2024 року.

• Президент Білорусі Олександр Лукашенко продовжує публічно поглиблювати інтеграцію Білорусі з Росією.

• 30 серпня міністерство оборони Росії спробувало використати кадри, що показують невелику операцію з проникнення, щоб надати легітимності перебільшеним заявам начальника генерального штабу збройних сил Росії генерала армії Герасимова про те, що російські війська захопили приблизно половину Куп'янська. Заяви МО Росії про Куп'янськ не переконали значну частину російської спільноти військових блогерів, навіть тих, які пов'язані з Кремлем і кооптовані ним.

• Кремль, схоже, намагається використати методи картографування, які набули поширення під час війни, зокрема з відкритих джерел, таких як ISW.

• Вночі з 2 на 3 вересня Росія здійснила черговий масштабний комбінований удар дронами та ракетами по Україні — четвертий комбінований удар із використанням понад 500 дронів та ракет з часу саміту США та Росії в Алясці 15 серпня.