1288-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:00 Споживання електроенергії зменшується, повідомили в Укренерго. Станом на 9:30 воно було на 3,1% меншим, ніж в цей же час вчора. Причина – сонячна погода на більшій частині території України, яка зумовлює високу ефективність роботи побутових СЕС.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,6% вищим, ніж максимум попереднього дня.

10:15 Вночі (з 16:00 вчора) росіяни завдали комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та морського базування. Загалом, під час удару, радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 526 засобів повітряного нападу:

- 502 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда – ТОТ Криму;

- 16 крилатих ракет Калібр із акваторії Чорного моря;

- 8 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської обл. та Краснодарського краю.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 451 повітряну ціль:

- 430 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів (86%);

- 14 крилатих ракет Калібр (88%);

- 7 крилатих ракет Х-101 (88%).

Зафіксовано влучання 3 ракет та 69 ударних БпЛА на 14 локаціях, падіння збитих (уламки) на 14 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1880 із 2083 запущених по Україні БпЛА (разом – 90%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

326,5% танків (з них 0,5% за минулий тиждень),

134,0% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

1049,7% артилерійських систем (з них 9,0% за минулий тиждень),

132,3% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

86,4% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

33,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,2% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:50 Внаслідок нічної масованої російської атаки в Івано-Франківській області спалахнула масштабну пожежу в складських приміщеннях, повідомили в ДСНС.

09:45 Внаслідок нічної атаки росіян пошкоджено цивільну інфраструктуру у Хмельницькому, повідомив міський голова Олександр Симчишин

09:40 Внаслідок російської атаки по залізничній інфраструктурі у Кіровоградській області, постраждали четверо залізничників, затримано низку рейсів поїздів, повідомили в Укрзалізниці.

09:35 Внаслідок російської дронової атаки на Знамʼянську громаду постраждали п'ятеро цивільних, пошкоджено 17 будинків, один – зруйновано, повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

09:30 Падіння уламків російського ударного дрона у Вишгороді спричинило пожежу, Пошкоджено автомобіль та скління будинків, повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник у Телеграм.

09:25 Вночі росіяни атакували безпілотниками Луцьк, горіли гаражі, господарська споруда та вантажний автомобіль, повідомив міський голова Ігор Поліщук.

09:20 Цієї ночі армія РФ запустила в напрямку Львова 15 безпілотників, частково зруйноване одне зі складських приміщень, обійшлося без жертв, повідомив міський голова Андрій Садовий.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 166 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 81 авіаційного удару, скинув 150 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4 809 обстрілів, зокрема 60 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 173 дрони-камікадзе. Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Зноб-Новгородське, Винторівка Сумської області; Миколаївка Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, пункт управління та артилерійський засіб противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили вісім атак росіян. Минулої доби противник завдав 8 авіаційних ударів, загалом скинув 17 керованих авіабомб та здійснив 282 артилерійські обстріли, зокрема дванадцять – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили десять атак противника в районах населених пунктів Красне Перше та Вовчанськ. На Куп’янському напрямку вчора відбулося дванадцять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка, а також у бік населеного пункту Моначинівка. На Лиманському напрямку ворог атакував вісімнадцять разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Колодязі, Торське, Діброва та в бік населених пунктів Дронівка й Дробишеве. На Сіверському напрямку Сили оборони відбили сімнадцять атак противника поблизу Григорівки, Виїмки, Серебрянки та Федорівки. На Краматорському напрямку вчора відбулося чотири бойові зіткнення. Загарбник намагався просуватись у напрямку населених пунктів Ступочки та Предтечине. На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак у районах населених пунктів Щербинівка, Торецьк, Плещіївка, Попів Яр, Яблунівка, Полтавка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 39 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Маяк, Нове Шахове, Вільне, Дачне, Новоекономічне, Миролюбівка, Мирноград, Промінь, Лисівка, Удачне, Володимирівка, Іванівка, Никанорівка, Вільне, Родинське, Молодецьке та у бік Покровська й Новопавлівки. На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 28 атак у районах населених пунктів Іванівка, Новохатське, Андріївка-Клевцове, Олександроград, Січневе, Шевченко, Обратне та в бік Комишувахи. На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках минулої доби ворог наступальних дій не проводив. На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили три ворожі атаки у напрямку населеного пункту Антонівка. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Втрати російських загарбників за минулу добу склали 780 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, чотири бойові броньовані машини, 41 артилерійську систему, 338 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 112 одиниць автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін скористався зустріччю зі словацьким прем'єр-міністром Робертом Фіцо, щоб зробити вигляд, нібито йде на незначні поступки вимогам США, продовжуючи відмовлятися виконувати фактичні вимоги США і звинувачуючи Європу та Сполучені Штати у провокуванні російської агресії.

• Представники Кремля продовжують заперечувати заяви Білого дому про перспективи проведення двосторонньої зустрічі між Україною та Росією або тристоронньої зустрічі між США, Україною та Росією в найближчому майбутньому.

• Росія продовжує відчувати економічні наслідки вторинних санкцій проти російських імпортерів нафти і газу та нещодавніх ударів України по російських нафтопереробних заводах.

• За повідомленнями, Північна Корея планує надіслати до Росії ще близько 6000 військовослужбовців, які, ймовірно, виконуватимуть допоміжні функції в тилу російських військ.