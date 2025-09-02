Міністр оборони ФРН розкритикував заяви президентки ЄК щодо відправки військ в Україну.

Борис Пісторіус вважає принципово хибним обговорювати плани розгортання миротворців в Україні до проведення мирних перемовин.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розкритикував президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн за публічні виступи про плани щодо розгортання в Україні багатонаціонального військового контингенту в рамках довгострокових гарантій безпеки Києву на період після війни. За словами Пісторіуса, обговорювати такі варіанти до початку мирних перемовин «засадничо неправильно». Про це повідомило видання Politico.

«Європейська Унія не несе відповідальності й не має повноважень у питаннях розгортання військ – ні для кого і ні для чого. Я дуже обережно підходив би до будь-якого підтвердження або коментування подібних міркувань», – наголосив Пісторіус, спілкуючись з журналістами на підприємстві оборонної промисловості у місті Тросдорфі, що на землі Північний Райн-Вестфалія.

За словами Пісторіуса, наразі уряди країн-членів зважують, що можливо «за яких умов і з якими застереженнями». «Обговорювати це публічно на даному етапі я вважаю абсолютно неправильним», – наголосив керівник німецького військового відомства.

Нагадаємо, що Урсула Фон дер Ляєн 31 серпня заявила в інтерв'ю виданню Financial Times, що європейські країни розробляють «досить чіткі плани» щодо розміщення військового контингенту в Україні в рамках повоєнних гарантій безпеки. Президентка Єврокомісії зазначила, що мова може йти про залучення десятків тисяч військовослужбовців з європейських країн за підтримки США у сфері розвідки та командування.