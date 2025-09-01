Європа розробляє детальний план відправки військ до України.

Гарантії безпеки для України, за словами Урсули фон дер Ляєн, матимуть повну підтримку Сполучених Штатів.

Європейські столиці працюють над «досить точними планами» щодо потенційного розгортання миротворчих військ в Україні в рамках гарантій безпеки після завершення конфлікту з Росією. Про це повідомила газета Financial Times з покликом на слова президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн. Вона запевнила, що гарантії безпеки для України матимуть повну підтримку Сполучених Штатів і що переговори з цього питання тривають вже кілька місяців.

За твердженням Урсули фон дер Ляєн, президент США Дональд Трамп запевнив, що американська військова присутність буде частиною гарантій безпеки України. «Європейські країни вже мають на руках чітку дорожню карту, яка включає підтримку США. Ми досягли угоди у Білому домі. Робота йде дуже добре», – зазначила вона.

Президентка ЄК наголосила, що рішення про відрядження військ кожна країна ухвалюватиме самостійно, проте, на її переконання, вже нині майбутня місія набуває реальних обрисів. Вона розповіла про десятки тисяч військовослужбовців під егідою Євроунії, яких підтримують США, а також про системи командування й управління та розвідувальні підрозділи.

Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ці плани будуть обговорені у четвер, четвертого вересня, у Парижі під час зустрічі групи європейських лідерів. Як повідомляє видання, йдеться про ту ж групу, яка кілька днів тому зустрічалася з американським президентом у Білому домі.

«Ми можемо покластися на європейців», – наголосила президентка Єврокомісії. Вона також сказала, що президент США Дональд Трамп прагне миру між Україною та Росією, тоді як російський лідер Владімір Путін не бажає сідати за стіл переговорів. «Путін не змінився, він – хижак», – додала Урсула фон дер Ляєн.