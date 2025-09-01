Європа розробляє детальний план відправки військ до України.

Гарантії безпеки для України, за словами Урсули фон дер Ляєн, матимуть повну підтримку Сполучених Штатів.

 

 

Європейські столиці працюють над «досить точними планами» щодо потенційного розгортання миротворчих військ в Україні в рамках гарантій безпеки після завершення конфлікту з Росією. Про це повідомила газета Financial Times з покликом на слова президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн. Вона запевнила, що гарантії безпеки для України матимуть повну підтримку Сполучених Штатів і що переговори з цього питання тривають вже кілька місяців.

 

За твердженням Урсули фон дер Ляєн, президент США Дональд Трамп запевнив, що  американська військова присутність буде частиною гарантій безпеки України. «Європейські країни вже мають на руках чітку дорожню карту, яка включає підтримку США. Ми досягли угоди у Білому домі. Робота йде дуже добре», – зазначила вона.

 

Президентка ЄК наголосила, що рішення про відрядження військ кожна країна ухвалюватиме самостійно, проте, на її переконання, вже нині майбутня місія набуває реальних обрисів. Вона розповіла про десятки тисяч військовослужбовців під егідою Євроунії, яких підтримують США, а також про системи командування й управління та розвідувальні підрозділи.

 

Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ці плани будуть обговорені у четвер, четвертого вересня, у Парижі під час зустрічі групи європейських лідерів. Як повідомляє видання, йдеться про ту ж групу, яка кілька днів тому зустрічалася з американським президентом у Білому домі.

 

«Ми можемо покластися на європейців», – наголосила президентка Єврокомісії. Вона також сказала, що президент США Дональд Трамп прагне миру між Україною та Росією, тоді як російський лідер Владімір Путін не бажає сідати за стіл переговорів. «Путін не змінився, він – хижак», – додала Урсула фон дер Ляєн.

 

01.09.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Кремль: «Хочу до вашого ворожого аґресивного блоку»
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Росія, а ще раніше СРСР, неодноразово просилися в НАТО. А ще послідовно називали західний оборонний блок «ворожим» і «агресивним». Ось така натовська шизофренія Кремля. 
29.08.25 | | У світі
Українська керамічна платформа «Ґлей»
Відкритий зріз авторських практик: перша виставка-ярмарок керамічної платформи «Ґлей» представить понад 300 творів і об’єднає понад 30 митців і мисткинь із різних куточків України 30 серпня в центрі Львова.
29.08.25 | | Штука
Хто інспірує антипольську політику Навроцького
Мирослав Чех
А пояснення, чому президент Навроцький саме тепер і так жорстко вдарив по українцях, варто шукати у Вашингтоні.
28.08.25 | | Дискурси
Моя Мирославівна
Уляна Глібчук
Насправді мій батько і його покоління виростили 1990-ті. Стали травою для нас. І на цій траві й піднялися добровольці 2022-го. І це не збіг історичних обставин
28.08.25 | | Дискурси
Джаз останнього дня літа
В останній день літа львів’ян та гостей міста запрошують на подію, щоб насолодитися джазом від київського колективу New Brain Trio та продегустувати смачні вина від Jam Cafe.
28.08.25 | | Штука
«Гомін волі» Франкової поезії
Євген Нахлік
У поетичній творчості Івана Франка потужним струменем виявнюється визвольна патетика, що вирізняється оригінальним змістом і специфічною еволюцією
27.08.25 | | Минуле
Осінь покаже, де муха сяде
Юрко ТИМЧУК
Зле зроблене літо підігнало зле зроблений сезон відпусток. Але не все так погано, бо наступна пора року заповідається бути ще зліше зробленою. 
26.08.25 | | Україна
Я – двері, що відчиняються всередину
Христина Дрогомирецька
Фільми Озона – це дослідження суб’єктності, яка перебуває у стані кризи та трансформації. Суб’єкт, який опиняється у помежовій ситуації, змушений формувати нове «ми». Нове «ми» не видається ідеалізованим, а радше компромісом із втратою, провиною, тілесністю та аб’єктністю.
25.08.25 | | Штука

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.