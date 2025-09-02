1287-й день війни Росії в Україні. Хроніка

16:40 Уряд Китаю запроваджує на пробній основі безвізовий режим для громадян Росії терміном в один рік, повідомили у міністерстві закордонних справ Китаю.

16:05 Люксембург долучається до ініціативи закупівлі зброї у США для передачі Україні, заявив прем’єр-міністр Люксембургу Люк Фріден.

"Це означає, що ми разом з іншими країнами, які ще маємо визначити, будемо фінансувати пакет уже доступної зброї, значною мірою американського виробництва, яку ми надамо Україні. І, звичайно, впродовж наступних тижнів ми визначимо інші країни, які готові зробити це разом із нами".

15:30 Путін і Зеленський "ще не готові до зустрічі", заявив Ердоган після зустрічі з Путіним в Китаї.

14:55 Росія знизила ціни на нафту для Індії, пише Bloomberg з посиланням на джерела. Як зазначає агентство, ціна на нафту марки Urals знизилася на 3-4 долари за барель порівняно з Brent з урахуванням доставки.

14:20 Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія визнав свою провину, пише Суспільне. Він зазначив, що хоче, аби його обміняли на українських військовополонених.

"Це помста особисто українській владі. Все, що я хочу, щоби якнайскоріше зробили вирок. Так, я визнаю, я його вбив, і хочу проситися, щоб мене обміняли на військовополонених, щоб я міг поїхати і знайти тіло свого сина. Все, більше коментарів не буде. Парубій був поруч. Якби був Пєтя, то був би Пєтя, якби я жив у Вінниці. Все, я більше не хочу розмовляти".

13:45 Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо цього тижня зустрінеться з Зеленським, пише Aktuality. За словами прем’єра, під час зустрічі з українським президентом він планує підняти питання про українські удари по російській енергетиці.

13:10 Росія і Китай підписали велику угоду про будівництво нового газопроводу, пише Bloomberg. Російська компанія "Газпром" підписала юридично зобов'язуючу угоду про будівництво газопроводу “Сила Сибіру 2” до Китаю через Монголію.

12:35 Велика Британія ще на два роки продовжить програму підтримки для українців, повідомили у британському уряді. Уряд також підтвердив готовність надалі надавати гуманітарну допомогу постраждалим від війни.

12:00 Цього тижня Трамп розгляне "усі варіанти" щодо Росії, заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

"Я думаю, що все вирішено. Путін, починаючи з історичної зустрічі в Анкориджі, а потім з телефонної розмови, коли європейські лідери та президент Зеленський були в Білому домі у понеділок 18 серпня, зробив протилежне тому, що він обіцяв. Фактично, він у мерзенний, мерзенний спосіб посилив бомбардування".

11:25 Українські військові провели зачистку селища Удачне в Донецькій області на Покровському напрямку та встановили там український прапор, повідомили в Генштабі ЗСУ.

11:05 Через несприятливі погодні умови (гроза, сильні пориви вітру) на ранок повністю або частково були знеструмлені чотири населені пункти у двох областях, повідомили в Укренерго.

11:00 Споживання електроенергії зменшується, повідомили в Укренерго. Сьогодні станом на 09:30 воно було на 3% меншим, ніж у цей же час вчора. Причина – зниження температури на всій території України і сонячна погода, яка зумовлює високу ефективність роботи побутових СЕС.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 3,4% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня.

10:50 За оцінками розвідувального агентства Південної Кореї, з 13 тисяч північнокорейських військових, відправлених з жовтня минулого року до Росії для участі в бойових діях проти України, загинуло близько двох тисяч.

10:15 Вночі (з 19:00) росіяни атакували 150 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда ТОТ Криму.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 120 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів (80%) на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 30 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1524 із 1676 запущених по Україні БпЛА (разом – 91%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

326,5% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

134,0% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

1048,4% артилерійських систем (з них 9,0% за минулий тиждень),

132,3% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

86,4% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

33,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,2% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:30 Внаслідок російської атаки Київської області в Білій Церкві загинула людина, повідомив голова ОВА Микола Калашник. В місті фіксуються пошкодження скління багатоповерхових будинків, пожежі на території гаражного кооперативу, приміщень торгових та виробничих підприємств.

09:25 Російські війська вночі вдарили по Сумах, пошкоджено 4 житлові будівлі, є постраждалі, повідомив голова Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

09:20 Російські війська вночі знову атакували Одеську припортову інфраструктуру, повідомили в Ізмаїльській райдержадміністрації. Завдяки своєчасному реагуванню на загрозу вдалося запобігти значним руйнуванням та людським жертвам.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 172 бойових зіткнення. Вчора противник завдав 64 авіаційних ударів, скинувши 120 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4918 обстрілів, зокрема 77 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5462 дрони-камікадзе. Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Хлібороб Сумської області; Білогір’я, Новоселівка Запорізької області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і8 три артилерійські засоби противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 11 атак росіян. Минулої доби противник завдав 8 авіаційних ударів, загалом скинув 20 керованих авіаційних бомб, та здійснив 204 обстріли, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили сім атак окупанта в районах населених пунктів Глибоке, Вовчанськ та у бік Нової Кругляківки, Новоплатонівки. На Куп’янському напрямку вчора відбулося 14 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка та Степова Новоселівка. На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Колодязі, Зарічне та у бік населених пунктів Карпівка, Шандриголове, Ямпіль, Дронівка та Серебрянка. На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили 11 атак противника поблизу Григорівки та в напрямку Серебрянки, Виїмки. На Краматорському напрямку окупанти сім разів атакували в районі Часового Яру та у напрямку населених пунктів Міньківка, Миколаївка, Ступочки. На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак у районі Щербинівки на в бік Плещіївки, Неліпівки та Русиного Яру, Полтавки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Заповідне, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне у напрямках Балагану, Променя, Мирнограду, Родинського, Покровська. На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 24 атаки у районах населених пунктів Зелений Гай, Толстой, Піддубне, Мирне, Перебудова, Маліївка, Шевченко та у напрямку населених пунктів Філія, Іванівка, Іскра, Олександроград, Новоселівка, Комишуваха. На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано. Один раз загарбницькі підрозділи атакували на Оріхівському напрямку – окупанти намагались просунутися у бік населеного пункту Плавні. На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили три ворожі атаки. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 800 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, чотири бойових броньованих машини, 53 артилерійських системи, реактивну систему залпового вогню, 170 безпілотних літальних апаратів, 89 одиниць автомобільної техніки та важку вогнеметну систему окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Кремлівські чиновники продовжують заперечувати заяви Білого дому про перспективу проведення двосторонньої українсько-російської або тристоронньої американо-українсько-російської зустрічі в найближчому майбутньому.

• Президент Росії Путін продовжує демонструвати свою неготовність йти на компроміс щодо своїх непохитних вимог про повну капітуляцію України.

• Кремль, ймовірно, приурочив публікацію відеозвернення колишнього президента України Віктора Януковича до виступу Путіна в ШОС, щоб надати легітимності вимозі Путіна про зміну режиму в Україні. Вимоги Путіна про зміну режиму в його виступі в ШОС не є новими, а скоріше повторенням його довоєнних вимог, яких він дотримувався протягом усієї війни.

• За повідомленнями, російське військове командування передислокувало відносно «елітні» сили морської піхоти та повітряно-десантні війська до Донецької області з північної Сумської області та Херсонського напрямку. Повідомлення про передислокацію свідчать про те, що російська осіння наступальна операція 2025 року буде зосереджена на захопленні решти Донецької області, зокрема в районах Добропілля, Покровська та Костянтинівки.

• Ймовірно, російське глушіння GPS вплинуло на літак, що перевозив голову Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн 1 вересня.

• За повідомленнями, 30 серпня Україна здійснила свій перший удар вітчизняною крилатою ракетою FP-5 Flamingo по окупованому Криму.

• За повідомленнями, українська влада зібрала нові докази того, що глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров схвалює воєнні злочини проти українських військовополонених.