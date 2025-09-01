1286-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10: 25 Вночі (з 20:30 31 серпня) росіяни атакували 86-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське – ТОТ Криму.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 76 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів (88%) на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 6 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1451 із 1585 запущених по Україні БпЛА (разом – 92%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

326,5% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

133,9% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

1046,7% артилерійських систем (з них 8,7% за минулий тиждень),

132,2% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

86,4% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

33,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,2% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:25 Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що у Європі розробляють "досить точні плани" щодо розгортання багатонаціональних військ в Україні в рамках гарантій безпеки після завершення війни, зазначивши, що Президент Трамп запевнив, що американська присутність буде частиною запобіжних заходів.

09:20 Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія затримали на Хмельниччині:

"Злочин був ретельно підготовлений: вивчався графік пересувань загиблого, прокладався маршрут, продумувався план втечі. Через 24 години після вбивства вже вийшли на прямий слід стрільця, а через 36 годин – затримали. Більше деталей згодом буде від поліції".

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 190 бойових зіткнень. Вчора противник завдав одного ракетного та 67 авіаційних ударів, застосувавши одну ракети й скинувши 117 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5 780 обстрілів, зокрема 74 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 780 дронів-камікадзе. Агресор завдав авіаційних ударів керованими бомбами та некерованими авіаракетами по населених пунктах: Велика Береза, Середина-Буда – Сумська область; Білицьке Донецька область; Гаврилівка Дніпропетровська область; Успенівка, Омельник – Запорізька область; Одрадокам’янка– Херсонська область. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два артилерійських засоби, два пункти управління БпЛА та один інший важливий об’єкт противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили чотири атаки росіян. Минулої доби противник завдав 14 авіаційних ударів, загалом скинув 29 керованих авіаційних бомб та здійснив 249 обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили десять атак окупантів в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке, Фиголівка, Западне та Красне Перше. На Куп’янському напрямку вчора відбулося десять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка та у бік Новоплатонівки й Петропавлівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 29 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Шандриголове, Колодязі, Карпівка, та у бік Дронівки, Серебрянки, Ямполя й Григорівки. На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили 11 атак противника поблизу Григорівки та Переїзного. На Краматорському напрямку окупанти п’ять разів атакували в напрямку населеного пункту Біла Гора та у районі Предтечиного. На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак у районах населених пунктів Торецьк, Диліївка, та Полтавка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 64 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Федорівка, Никанорівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Миролюбівка, Сухецьке, Промінь, Сухий Яр, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове та Дачне. На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 25 атак у районах населених пунктів Філія, Ялта, Товсте, Олександроград, Маліївка, Воскресенка та Комишуваха. На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано. Один раз загарбницькі підрозділи атакували на Оріхівському напрямку – окупанти намагались просунутися в районі населеного пункту Кам’янське. На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили п’ять ворожих атак. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 850 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, 17 бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, один вертоліт, 214 безпілотних літальних апаратів та 94 одиниці автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Кремль проводить багатовекторну інформаційну кампанію, спрямовану на стримування західної підтримки України та підрив європейської участі в мирному процесі.

• Російські військові блогери критикували міністерство оборони Росії за перебільшення своїх успіхів на полі бою.

• Кремль посилює ці інформаційні зусилля, оскільки його територіальні здобутки залишаються непропорційно обмеженими та повільними порівняно з високими втратами.