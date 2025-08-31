1285-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

326,3% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

133,8% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1045,1% артилерійських систем (з них 8,2% за минулий тиждень),

132,2% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

86,4% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

33,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,0% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Вночі (з 21:00 30 серпня) росіяни атакували 142 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда ТОТ Криму.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 126 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів (89%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 10 локаціях, падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1451 із 1603 запущених по Україні БпЛА (разом – 91%).

09:35 Російські війська здійснили масовану атаку безпілотників по Одеській області, пошкоджена енергетична інфраструктура в Чорноморську, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

09:30 Внаслідок атак росіян на Запоріжжя та Запорізький і Пологівський райони одна людина загинула, 37 поранені, повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

09:25 У районі Добропілля на Донеччині Силам оборони вдалося зупинити просування росіян, окремі групи окупантів відрізані від постачання, повідомив речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону:

"Були відсічені ті дві "клешні", які росіяни намагаються туди тягнути. Там ще залишаються в посадках групи росіян, але оскільки вони відрізані від основного постачання, основної своєї маси, це скоріше питання часу – коли вони там закінчаться".

09:20 Українські сили оборони звільнили село Мирне біля Куп'янська, підтвердив інформацію DeepState за 29 серпня речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 182 боєзіткнення. Вчора противник завдав одного масованого ракетно-авіаційного удару 48 ракетами, двох ракетних та 79 авіаційних ударів, застосувавши 3 ракети та скинувши 161 керовану бомбу. Крім цього, здійснив 4475 обстрілів, зокрема 51 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5563 дрони-камікадзе. Агресор завдав авіаційних ударів по населених пунктах, зокрема: Велика Берізка, Рівне Сумської області; Білогір’я, Комишуваха Запорізької області; Чорнобаївка, Львове Херсонської області; Іванівка Одеської області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один пункт управління та два склади боєприпасів противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 14 атак росіян. Минулої доби противник завдав 17 авіаційних ударів, загалом скинув 43 керовані авіаційні бомби та здійснив 194 артилерійські обстріли, зокрема 2 – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили одинадцять атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке, Кам’янка та у бік Нововасилівки. На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Петропавлівка та Куп’янськ. На Лиманському напрямку ворог атакував тридцять разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Новий Мир, Колодязі, Діброва, Греківка, Карпівка та у бік населених пунктів Дружелюбівка, Шандриголове, Дронівка. На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили сім атак противника поблизу Серебрянки. На Краматорському напрямку окупанти сім разів атакували у районі Ступочок та в бік Подільського. На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак у районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Катеринівка та Полтавка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили п'ятдесят штурмових дій агресора в районах населених пунктів Шахове, Сухецьке, Никанорівка, Володимирівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Червоний Лиман, Промінь, Лисівка, Звірове, Родинське, Котлине, Удачне, Новоукраїнка, у бік населених пунктів Покровськ та Золотий Колодязь. На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 26 атак у районах населених пунктів Олександроград, Маліївка, Шевченко, Зелене Поле, Філія, Ялта, у бік населених пунктів Новоселівка, Комишуваха. П’ять разів атакував агресор на Оріхівському напрямку – окупанти намагалися просунутися в районі населеного пункту Кам’янське. На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках противник наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Втрати російських загарбників за минулу добу становили 810 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, дві бойові броньовані машини, 27 артилерійських систем, 371 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, 38 ракет, 83 одиниці автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Кремль, схоже, розпочав скоординовану інформаційну кампанію демонстрації військової сили на полі бою, щоб сформувати думку Заходу і фальшиво представити російську перемогу як неминучу: у статистиці територіальних здобутків, яку наводить Кремль, ігноруються значні втрати, яких зазнає Росія, та поступовий, повзучий характер російського просування – таким чином створюється неповна картина російських досягнень на полі бою. Будь-яка оцінка бойової ефективності та сили Росії повинна враховувати як темпи наступу, так і втрати, зазнані для досягнення цих успіхів. Представлення Кремлем, ймовірно, завищених статистичних даних про територіальні здобутки без критичного контексту щодо втрат, яких зазнали для досягнення цих успіхів, є, ймовірно, спробою маніпулювати сприйняттям бойової ефективності Росії та підкріпити давню риторику Кремля про те, що перемога Росії на полі бою є неминучою. Це не так.

• В ніч з 29 на 30 серпня Росія провела черговий масштабний комбінований удар дронами та ракетами по Україні – третій комбінований удар із застосуванням понад 500 дронів та ракет з часу саміту США та Росії в Алясці 15 серпня.

• Кремль, схоже, створює умови для пониження у посаді високопоставленого кремлівського чиновника, який, за повідомленнями, останніми місяцями радив президенту Росії Путіну закінчити війну в Україні.

• Українські сили продовжують завдавати удари по російській військовій та енергетичній інфраструктурі в Росії

• Голова слідчого комітету Росії Бастрикін залишиться на своїй посаді ще на рік після повідомлень про те, що президент Росії Путін розглядав можливість переведення Бастрикіна на нову посаду.

• 30 серпня невідомий нападник застрелив у Львові колишнього Голову Верховної Ради України Андрія Парубія.

• Нещодавно російський військовослужбовець вбив літнього українського цивільного мешканця в районі Покровського напрямку.