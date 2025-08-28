1283-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:05 Президент України Володимир Зеленський в День вшанування загиблих за Україну:

"Щороку 29 серпня ми вшановуємо памʼять усіх наших полеглих воїнів – захисників і захисниць України, які загинули в боях заради нашої держави, нашої незалежної України.

Від 2014 року триває ця битва за право України жити. Від 2022 року українці захищаються в повномасштабній війні. Це надзвичайно довгий та складний шлях хоробрості. І ми не забуваємо, завдяки кому Україна зберігається.

Вічна слава всім, хто став на захист України! Вічна памʼять кожному, хто загинув у боротьбі заради України! Слава Україні!"

10:00 Російські війська продовжують обстрілювати Дніпропетровщину, є загиблі та постраждалі, повідомив глава ОВА Сергій Лисак: через атаку БпЛА на Дніпро постраждали двоє людей, на Синельниківщині двоє людей загинули, одна – постраждала.

09:45 Державний департамент США схвалив продаж Україні чергового пакету військової допомоги вартістю близько $825 мільйонів: 3350 ракет з розширеною дальністю дії (ERAM) та стільки ж GPS/INS модулів. До пакету допомоги також входять контейнери для ракет, пілони для підвішування, комплектуючі та допоміжне обладнання, запасні частини, витратні матеріали та аксесуари, послуги з ремонту та повернення, програмне забезпечення для озброєння та допоміжне обладнання, апаратне забезпечення системи планування місій, постачання та підтримка секретного програмного забезпечення, секретні та несекретні публікації та технічна документація, навчання персоналу та навчальне обладнання, транспортна підтримка, дослідження та опитування, інженерні, технічні та логістичні послуги уряду США та підрядників, інші пов'язані елементи логістичної та програмної підтримки.

09:25 Лідери України, Польщі, Литви, Латвії, Естонії та Данії провели координаційну онлайн-зустріч, обговоривши гарантії безпеки для України, довгострокову підтримка армії та посилення тиску на Росію.

Володимир Зеленський відзначив те, що США готові стояти поряд із Європою в наданні гарантій безпеки, саме тому важливо, щоб кожен визначив свій внесок.

Кароль Навроцький зазначив, що аналізував економічну ситуацію в Росії. Вона свідчить про те, що санкції працюють. Зокрема про це він говоритиме з Президентом США під час свого візиту до Вашингтона наступного тижня. Президент Польщі також наголосив на тому, що не можна ухвалювати жодних рішень про Україну без України.

Гітанас Наусєда зауважив, що всі розуміють: російський очільник не хоче миру. Його дії свідчать про те, що він намагається окупувати якомога більше територій. За словами Президента Литви, єдиний спосіб досягти миру – це сила, зокрема через санкції.

Алар Каріс підтримав пропозицію про те, що має бути детально прописано, яка країна й що конкретно робитиме для гарантування безпеки Україні. Після цього з’явиться можливість рухатися далі.

Едгарс Рінкевичс наголосив, що зараз дуже важливо посилити тиск на Росію та запровадити нові санкції. Він додав, що латвійські військові експерти долучені до спільної роботи в межах коаліції охочих.

Метте Фредеріксен зазначила, що минуло майже два тижні з моменту зустрічі у Вашингтоні, утім немає жодних ознак того, що російська сторона справді готова до переговорів на рівні лідерів. Саме тому, на її думку, зараз важливо посилити тиск на Росію. Прем’єр-міністерка Данії також відзначила результати данської моделі та спроможності української оборонної промисловості. За словами Метте Фредеріксен, Україна може виробляти значно більше, саме тому важливо забезпечити необхідне фінансування.

09:05 Вночі (з 20:00) росіяни атакували 68-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ РФ.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 46 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів (68%) на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 22 БпЛА на 9 локаціях на Донеччині та Дніпропетровщині.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 890 із 1045 запущених по Україні БпЛА (разом – 85%).

08:40 Глава київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що кількість жертв російської атаки на Київ зросла до 23 людей.

08:35 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

326,1% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

133,7% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1042,7% артилерійських систем (з них 8,7% за минулий тиждень),

132,2% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

86,4% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

33,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,0% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

08:30 Кабінет міністрів зобов′язав масові і урочисті заходи в областях узгоджувати з військовим керівництвом, а в Києві – з Генеральним штабом ЗСУ.

08:25 Спецпосланець президента Сполучених Штатів Стів Віткофф надав Вашінґтону та союзникам у Європі різні версії російської позиції щодо територіальних поступок, пише Reuters із покликом на джерела в американській адміністрації. Після зустрічі з Путіним 6 серпня він доповів Дональду Трампу, що Кремль готовий на значні поступки, зокрема вивести війська зі Запорізької та Херсонської областей в обмін на повний контроль над Донбасом, тому президент США привітав повідомлення як «великий поступ та погодився на проведення саміту з Путіним». Під час телефонної розмови сьомого серпня з кількома європейськими лідерами Віткофф знову заявив, що Путін готовий вивести війська з українських регіонів Запоріжжя та Херсона в обмін на поступку Києва в Донецькій та Луганській областях, пропозиція вразила багатьох учасників телефонної розмови, оскільки вона різко відрізнялася від їхніх власних оцінок позиції Путіна. Наступного дня Віткофф змінив свою версію, заявивши, що Путін насправді не пропонує виведення військ з двох згаданих територій, а про відмову Москви вимагати від Заходу визнання Запорізької та Херсонської областей частиною Росії. Декілька американських чиновників, включно зі спецпосланцем Трампа в Україні Кітом Келлоґом, висловили розчарування у зв'язку з тим, що в момент, коли США «нарешті зайняли жорсткішу позицію щодо Росії», до Білого дому надійшла суперечлива інформація.

08:20 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:15 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:10 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:05 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 191 боєзіткнення. Вчора противник завдав 3 ракетних та 70 авіаційних ударів, застосувавши 36 ракет та скинувши 117 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5 358 обстрілів, зокрема 102 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6205 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів, зокрема: Маломихайлівка – Дніпропетровська область; Дружківка, Костянтинівка, Іллінівка — Донецька область; Білогір’я — Запорізька область; Козацьке — Херсонська область. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, пункт управління, три артилерійські засоби та один інший важливий об’єкт противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося вісім боєзіткнень. Ворог завдав 10 авіаційних ударів, скинув 20 керованих бомб, здійснив 163 обстріли, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших підрозділів у районах Глибокого та Вовчанська. На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Западного, Синьківки, Голубівки та Загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував 31 раз, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Карпівка, Зелена Долина, Колодязі, Торське та у бік Ямполя, Дронівки й Серебрянки. На Сіверському напрямку наші воїни зупинили десять атак противника поблизу Григорівки, Виїмки та Переїзного. На Краматорському напрямку окупанти чотири рази атакували у напрямку Ступочок. На Торецькому напрямку ворог здійснив п’ять атак у районах Щербинівки, Торецька та Русиного Яру. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Новоекономічне, Родинське, Лисівка, Сухий Яр, Даченське, Звірове, Удачне, Горіхове та Новоукраїнка. На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 15 атак у районах населених пунктів Воскресенка, Маліївка, Зелений Гай, Піддубне, Олександроград та Запорізьке. На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз намагались штурмувати позиції Сил оборони поблизу населеного пункту Степове. На Придніпровському напрямку українські воїни відбили три атаки загарбників. На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 850 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, шість бойових броньованих машин, 61 артилерійську систему, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 414 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 28 ракет та 109 одиниць автомобільної техніки окупантів.

07:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Росія вбила щонайменше 21 цивільну особу, серед яких були діти, та пошкодила цивільну інфраструктуру і європейські дипломатичні об'єкти під час другого за величиною удару з початку війни і найбільшого удару з часу саміту на Алясці 15 серпня в ніч з 27 на 28 серпня.

• Поточна кампанія ударів України по російських нафтопереробних заводах сприяє дефіциту бензину в Росії, що, ймовірно, призведе до зростання інфляції та подальшої макроекономічної нестабільності в Росії.

• Російський інформаційний простір відреагував на українські удари по нафтопереробних заводах в Афіпському та Куйбишеві та повторно висловив занепокоєння щодо неефективності російських систем протиповітряної оборони поблизу критичної та військової інфраструктури.

• Російські спецслужби, ймовірно, відстежують лінії постачання американських і європейських військових в Європі, проводячи розвідувальні операції над територією НАТО.