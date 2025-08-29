Стало відомо, що Віткофф передав США і Європі різні версії перемовин з Путіним.

Таким чином ведений в оману Трамп і вирішив зустрітися з Путіним, сподіваючись на значний поступ у справі миру.

 

 

Спецпосланець президента Сполучених Штатів Стів Віткофф, призначений вести перемовини з російським диктатором Володимиром Путіним щодо України, надав Вашінґтону та союзникам у Європі різні версії російської позиції щодо територіальних поступок. Про це повідомляє інформаційна аґенція Reuters із покликом на джерела в американській адміністрації.

 

За даними аґенції, шостого серпня Віткофф зустрівся з Путіним Москві. Після зустрічі він доповів Дональду Трампу, що Кремль готовий на значні поступки, зокрема вивести війська зі Запорізької та Херсонської областей в обмін на повний контроль над Донбасом. Відтак президент США привітав повідомлення як «великий поступ та погодився на проведення саміту з Путіним».

 

Під час телефонної розмови сьомого серпня з кількома європейськими лідерами Віткофф знову заявив, що Путін готовий вивести війська з українських регіонів Запоріжжя та Херсона в обмін на поступку Києва в Донецькій та Луганській областях, повідомило джерело, знайоме з переговорами. Пропозиція вразила багатьох учасників телефонної розмови, оскільки вона різко відрізнялася від їхніх власних оцінок позиції Путіна.

 

Наступного дня Віткофф, схоже, змінив свою версію. За даними одного з джерел, під час телефонної розмови, організованої державним секретарем США Марко Рубіо з європейськими радниками з національної безпеки, спецпосланець Трампа заявив, що Путін насправді не пропонує виведення військ з двох згаданих територій. За його словами, йшлося про менш значні поступки, наприклад, відмову Москви вимагати від Заходу визнання Запорізької та Херсонської областей частиною Росії. Такі суперечності, зазначають джерела, викликали подив і в Білому домі, і серед європейських союзників.

 

Ситуацію ускладнив той факт, що Віткофф, який є бізнесменом у сфері нерухомості без дипломатичного досвіду, порушив дипломатичний протокол. Він прийшов на зустріч без стенографіста з Державного департаменту, а тому точних записів переговорів не залишилося.

 

Reuters наголошує, що достовірно встановити зміст розмови Путіна та Віткоффа так і не вдалося.

 

Декілька американських чиновників, включно зі спецпосланцем Трампа в Україні Кітом Келлоґом, висловили розчарування у зв'язку з тим, що в момент, коли США «нарешті зайняли жорсткішу позицію щодо Росії», до Білого дому надійшла суперечлива інформація.

