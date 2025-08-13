1267-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:00 Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам, повідомили в Укренерго. Станом на 9:30 воно було на 1,3% вищим, ніж в цей же час вчора.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня.

10:40 Вночі (із 21:00) росіяни атакували 49-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово РФ, а також 2-ма балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Курської обл. РФ.

Ударними БпЛА атаковано Донеччину, Сумщину та Чернігівщину, ракетами – Полтавщину.

За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 34 цілі: 2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 та 32 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів (65%) на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 17 БпЛА на 15 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 384 із 535 запущених по Україні БпЛА (разом – 72%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

324,8% танків (з них 0,7% за минулий тиждень),

133,4% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1020,1% артилерійських систем (з них 8,1% за минулий тиждень),

131,2% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

86,0% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

33,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,0% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Президент США Дональд Трамп та віцепрезидент Джей Ді Венс сьогодні проведуть віртуальну зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами напередодні саміту на Алясці.

09:30 Путін та Кім Чен Ин провели телефонну розмову, обговоривши воєнні зусилля та майбутню зустріч з президентом США.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, за вчора зафіксовано 165 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів шістьма ракетами та 89 авіаційних ударів, скинувши 183 керовані бомби. Крім цього, здійснив 5 120 обстрілів, з них 64 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4 166 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Бояро-Лежачі, Кам’янка, Середина-Буда Сумської області; Білогір’я, Приморське, Малокатеринівка Запорізької області; Одрадокам’янка, Антонівка Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу та техніки, один артилерійський засіб, два пункти управління безпілотними літальними апаратами та один засіб протиповітряної оборони російських загарбників. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 17 боєзіткнень. Ворог завдав 17 авіаційних ударів, скинув 28 керованих бомб, здійснив 281 обстріл, зокрема одинадцять — із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку від початку доби ворог здійснив три наступальні дії у районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Кам’янка, Красне Перше. На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у напрямках Кіндрашівки, Московки, Куп’янська, Богуславки та Нової Кругляківки. На Лиманському напрямку ворог атакував 23 рази. Намагався просунутися вперед у районах Греківки, Мирного, Зарічного, Карпівки, Торського, Діброви та в бік Шандриголового й Серебрянки. На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили вісім ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Григорівки та Виїмки. На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення у районах Олександро-Шультиного та Ступочок. На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак у районах Неліпівки, Щербинівки, Русиного Яру та Яблунівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових і наступальних дій агресора в районах Попового Яру, Маяка, Рубіжного, Володимирівки, Колодязів, Ніканорівки, Котлиного, Нового Шахового, Новоекономічного, Звірового, Удачного, Лисівки, а також у напрямках Покровська, Золотого Колодязя, Родинського та Променя. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 28 атак противника в районах Дачного, Шевченка, Новоукраїнки, Зірки, Вільного Поля, Олександрограда, Толстого, Мирного, Маліївки, Ольгівського, Воскресенки та Андріївки-Клевцового. Минулої доби на Гуляйпільському напрямку наші оборонці успішно зупинили дві ворожі атаки в напрямку Полтавки. На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Кам’янське та в напрямку Новоандріївки. На Придніпровському напрямку агресор провів шість наступальних дій в напрямку населених пунктів Придніпровське, Антонівка та Гола Пристань — Сили оборони успішно відбили всі ворожі атаки. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становили 890 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, вісім бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 99 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, дві ракети, 46 одиниць автомобільної техніки окупантів та один оперативно-тактичний ракетний комплекс.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• 12 серпня російські війська продовжували проникати в українську оборону на схід і північний схід від Добропілля (на північний захід від Покровська), використовуючи обмежені диверсійні та розвідувальні групи. Російські війська ще не змогли розгорнути підкріплення, щоб утримати і використати це тактичне проникнення, і, ймовірно, зіткнуться з перешкодами при спробі це зробити.

• Російські військові блогери, які часто перебільшують російські успіхи, поставили під сумнів здатність Росії скористатися тактичним проривом.

• Тактичний прорив Росії в напрямку Добропілля не був миттєвим, а відбувся після місяців підготовки та створення умов з використанням нових інновацій та тактики безпілотників у великих масштабах.

• Російські успіхи в напрямку Покровська також є лише найсвіжішим результатом тривалої кампанії, що тривала понад 17 місяців.

• Російські чиновники намагаються використати тактичне проникнення поблизу Добропілля, щоб вплинути на майбутній саміт США і Росії в Алясці, але загальна стратегічна мета Кремля полягає в тому, щоб зламати волю України, США і Європи, щоб досягти давньої вимоги Росії про повну капітуляцію України.

• Українська розвідка повідомила, що Північна Корея нещодавно направила до Росії 11 000 солдатів для сприяння військовим діям Росії в Україні, що ще раз демонструє намір Росії спиратися на своїх антизахідних партнерів для продовження війни в Україні.