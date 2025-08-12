1266-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:30 На Алясці напередодні зустрічі Трампа і Путіна планують провести акцію протесту. Демонстрація заявлена організаторами як мирний захід на знак солідарності з Україною та має відбутись 14 серпня.

13:55 Європейські збройові заводи розширюються втричі швидше, ніж у мирний час, пише Financial Times.

13:20 63% українців надійним партнером вважають Європу, стосовно США так стверджують 42%, про це свідчать результати опитування КМІС. Як зазначається, що з початку року ситуація фактично не змінюється і стабільно 63-64% українців сприймають Європу як надійного союзника.

12:45 Путін відчуває тиск і саме тому погодився на зустріч з Трампом, вважає міністр оборони США Піт Гегсет. За словами міністра, раніше ніхто не міг створити умови для того, щоб Путін зустрівся з кимось із лідерів.

"Трамп уже змінив правила гри. Він створив умови для можливого мирного врегулювання, яке було його метою з самого початку. Я не думаю, що Владімір Путін погодився б на зустріч, якби не відчув цього тиску. І я думаю, що є шанс."

12:10 Європейський Союз працюватиме над 19-м пакетом санкцій проти Росії, повідомила голова зовнішньої політики ЄС Кая Каллас. Вона зазначила, що ЄС працюватиме над військовою та бюджетною підтримкою України, а також над процесом її вступу до ЄС.

11:35 Сполучені Штати та Китай продовжили торгівельне перемир'я до 10 листопада, вищі тарифи на товари країн будуть призупинені ще на 90 днів, повідомили у Білому домі. У виконавчому указі Трампа йдеться, що США продовжують переговори з Китаєм щодо "вирішення проблеми відсутності торговельної взаємності" в економічних відносинах та пов'язаних з цим "проблем національної та економічної безпеки".

11:00 Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження, повідомили в Укренерго. Станом на 09:30 воно було на 5,1% нижчим, ніж у цей же час вчора. Причина – встановлення ясної погоди на всій території України, що зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення рівня енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього робочого дня.

10:30 Вчора безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України завдали удару в "Оренбурзький гелієвий завод", повідомили джерела у розвідці. Це єдине в Росії підприємство, яке виробляє критично важливий компонент для виробництва ракет, у космічній галузі та авіапромисловості.

10:10 Вночі (з 20:00) росіяни атакували 48 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Брянськ, Міллерово, Шаталово РФ, а також 4 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької та Брянської обл. РФ.

Ударними БпЛА атаковано Сумщину та Донеччину, ракетами – Чернігівщину.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 36 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів (75%) на півночі та сході країни.



Зафіксовано влучання 12 БпЛА та 3 ракет на 7 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 388 із 531 запущених по Україні БпЛА (разом – 73%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

324,8% танків (з них 0,8% за минулий тиждень),

133,3% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1019,3% артилерійських систем (з них 8,9% за минулий тиждень),

131,1% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

85,8% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

33,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,0% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:55 Війська РФ в ніч на вівторок завдали ракетного удару по одному із навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ, внаслідок чого одна людина загинули та 11 військовослужбовців поранені, повідомили в Сухопутних військах ЗСУ.

09:45 Внаслідок ракетного удару по тренувальному табору неподалік від Кропивницького наприкінці липня російська ракета влучила в їдальню під час обіду, що призвело до загибелі дванадцяти іноземних добровольців, повідомляє The New York Times, посилаючись на військових, що обізнані з інцидентом. Атака припала на час обіду, коли військові, зокрема нові рекрути з США, Колумбії, Тайваню, Данії та інших країн, перебували в їдальні. Після вибуху виникла пожежа на складі боєприпасів, що спричинило подальші детонації.

09:30 Лідери 26 держав – членів Європейського Союзу напередодні зустрічі президентів США та Росії Дональда Трампа та Путіна на Алясці затвердили спільну заяву на підтримку України. Єдиним, хто відмовився підписати документ, став прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Європейський Союз наполягає на тому, щоб президент України Володимир Зеленський був залучений до переговорного процесу між США і Росією, а також підтверджує необхідність надійних і переконливих гарантій безпеки для України.

09:25 Саратовський нафтопереробний завод у Росії зупинив прийом нафти після атаки безпілотника в неділю, пише Bloomberg.

09:20 Інфільтрація ворога групами не означає взяття під контроль території, пояснили в ОСУВ "Дніпро" ситуацію на Покровському напрямку:

"Противник, постійно змінюючи прийоми і способи застосування військ, використовує перевагу в чисельності і, масштабно втрачаючи особовий склад, намагається просочуватись малими групами повз першу лінію українських позицій.

Інфільтрація таких груп хоч і спричиняє необхідність залучення резервів для їх знищення, але не є «взяттям під контроль території». Нерозуміння цього вже не раз викликало помилки при аналізуванні ситуації та при публічних обговореннях в районі Покровсько-Мирноградської агломерації.

Безумовно, ситуація є та залишається складною, і бої в цьому регіоні – найінтенсивніші порівняно з іншими ділянками лінії бойового зіткнення. Втім, українські війська докладають максимальних зусиль, щоб навіть ті групи росіян, які зуміли інфільтруватися через першу лінію, знищувалися в найкоротші терміни. Що і відбувається".

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 168 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 74 авіаудари, зокрема скинув 138 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5299 обстрілів, з них 105 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4980 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Каліївка Сумської області; Новоандріївка, Степногірськ, Григорівка Запорізької області; Придніпровське, Антонівка Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу та техніки, один пункт управління безпілотними літальними апаратами й два артилерійські засоби російських загарбників. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 13 боєзіткнень. Противник завдав 11 авіаційних ударів, загалом скинув 23 керовані авіаційні бомби та здійснив 298 артилерійських обстрілів, зокрема 26 – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку відбулося шість боєзіткнень у районах Вовчанська, Колодязного та Дворічанського. На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу населених пунктів Степова Новоселівка, Кіндрашівка, Куп’янськ, Загризове, Богуславка. На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Рідкодуб, Карпівка, Колодязі, Мирне, Серебрянка та в напрямку Дружелюбівки, Середнього, Шандриголового, Ямполя. На Сіверському напрямку впродовж минулої доби ворог здійснив вісім атак на позиції наших підрозділів у районах Григорівки, Виїмки та в напрямку Сіверська. На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять бойових зіткнень у районах Ступочок, Степанівки та Русиного Яру. На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак у районах населених пунктів Торецьк, Біла Гора та Щербинівка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 48 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Полтавка, Попів Яр, Маяк, Дорожнє, Никанорівка, Кучерів Яр, Нове Шахове, Володимирівка, Новоекономічне, Сухецьке, Родинське, Промінь, Удачне, Лисівка, Звірове, Горіхове, Дачне. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 24 атаки на позиції наших військ поблизу населених пунктів Вільне Поле, Маліївка, Зелений Гай, Воскресенка, Мирне та в напрямку Іванівки й Новоіванівки. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили ворожу атаку поблизу Малинівки. На Оріхівському напрямку ворог здійснив два штурми в районі Кам’янського та в напрямку Новоданилівки. Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог сім разів без успіху намагався просунутися до укріплень наших оборонців. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 980 осіб. Також українські воїни знешкодили п'ять танків, п'ять бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 107 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 106 одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки окупантів.

08:20 Сили оборони України зачистили від російських окупантів населені пункти Степне та Новокостянтинівка (колишнє Перше Травня) у Сумській області, повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент США Дональд Трамп висловив готовність Сполучених Штатів сприяти проведенню змістовних мирних переговорів між Росією та Україною з метою досягнення тривалого миру в Україні.

• Трамп дав зрозуміти, що Сполучені Штати будуть прагнути повернути Україні деякі економічно та стратегічно важливі території в процесі мирних переговорів.

• Трамп зазначив, що побоювання щодо впливу санкцій США проти Росії та її економічних партнерів спонукали Путіна запропонувати проведення двостороннього саміту.

• Рішення Путіна звернутися до Трампа безпосередньо перед тим, як той ввів додаткові економічні обмеження проти Росії або її торговельних партнерів, підриває поточну риторику Кремля про те, що санкції не вплинули і не вплинуть на російську економіку.

• Представники Кремля продовжують наголошувати, що Росія не готова йти на компроміси і залишається відданою досягненню своїх початкових військових цілей в Україні.

• Російські чиновники та ЗМІ також створюють інформаційні умови для того, щоб Росія могла відмовитися від будь-якої майбутньої мирної угоди про припинення війни.

• Путін може спробувати використати перспективу переговорів між США і Росією про контроль над озброєннями, щоб на зустрічі 15 серпня в Алясці отримати від Трампа поступки щодо війни в Україні.

• За повідомленнями, російські диверсійні та розвідувальні групи проникають у райони поблизу Добропілля (на північний захід від Покровська), а російські війська, ймовірно, нещодавно просунулися на південний схід від населеного пункту.

• У ніч з 10 на 11 серпня Україна продовжила кампанію ударів безпілотними літальними апаратами великої дальності по російській оборонній промисловій інфраструктурі.